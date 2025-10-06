ETV Bharat / state

शहडोल में टोल प्लाजा पर दबंगों का धावा, टोलकर्मी को केबिन से खींचकर लात-घूंसों से पिटाई

शहडोल में मऊ टोल प्लाजा पर मनबढ़ों ने टोलकर्मी के साथ की मारपीट. कर्मचारी को केबिन से बाहर निकालकर लात-घूंसों से की पिटाई.

SHAHDOL TOLL PLAZA FIGHT
मऊ टोल प्लाजा पर मारपीट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 6, 2025 at 1:49 PM IST

2 Min Read
शहडोल: नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे के टोल प्लाजा पर तैनात टोलकर्मियों के साथ मारपीट या विवाद की खबरें अक्सर आती रहती हैं. ताजा मामला शहडोल से सामने आया है, जहां कुछ मनबढ़ों ने एक टोल कर्मचारी को टोल प्लाजा की केबिन से बाहर घसीटकर लात-घूंसों से पिटाई कर दी. विवाद की वजह मामूली बताई जा रही है. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसको इंटरनेट मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है.

केबिन से बाहर निकालकर टोलकर्मी की पिटाई

मामला शहडोल के ब्यौहारी थाना क्षेत्र अंतर्गत मऊ टोल प्लाजा का बताया जा रहा है. घटना बीते 5 अक्टूबर की बताई जा रही है. वायरल वीडियो में दिख रहा है कि टोलकर्मी अपने केबिन में बैठा है, तभी कुछ लोग ग्रुप में आते हैं और टोल प्लाजा की केबिन में बैठे एक कर्मचारी को खिड़की से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं.

टोलकर्मी बचने की कोशिश करता है, तो सिर में नीला गमछा बांधें एक युवक केबिन के अंदर घुसता है और उसको जबरन उठाकर खिड़की से बाहर धकेल देता है. इसके बाद बाहर खड़े मनबढ़ उस कर्मचारी को सड़क पर गिराकर लात-घूंसों से पिटाई शुरू कर देते हैं. बताया जा रहा है कि साथी कर्मी को पिटता देख बाकी के कुछ टोलकर्मी भी मनबढ़ युवकों से भिड़ गए थे.

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कर रही जांच

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई. मामले को लेकर ब्यौहारी थाना प्रभारी मोहन पड़वार ने बताया कि "मऊ टोल प्लाजा में मारपीट की सूचना मिली थी, जिस पर ब्यौहारी थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई. सबसे पहले वहां दोनों पक्षों को शांत कराया गया. एक ट्रक चालक और टोलकर्मी ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत की है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

