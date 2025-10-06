ETV Bharat / state

शहडोल में टोल प्लाजा पर दबंगों का धावा, टोलकर्मी को केबिन से खींचकर लात-घूंसों से पिटाई

मऊ टोल प्लाजा पर मारपीट ( ETV Bharat )

Published : October 6, 2025