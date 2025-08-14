शहडोल: अगर किसी व्यक्ति को कोई जहरीला सांप एक नहीं बल्कि 3 बार काट ले और उसके शरीर में जहर छोड़ दे, तो क्या उसकी जान बच पाएगी. लेकिन शहडोल जिले में एक मासूम बच्ची जिसकी उम्र ही कुछ साल की है, उसे 3 बार जहरीले सांप ने डस लिया. शहडोल जिला अस्पताल में पहुंचते ही ऐसा करिश्मा हुआ कि कई दिनों तक जिंदगी और मौत से जंग लड़ने के बाद बच्ची की जान बच गई और आज वो पूरी तरह से सुरक्षित और स्वस्थ होकर परिजन के साथ घर पर है.

सांप के जहर से बच्ची की जंग

शहडोल जिला जंगली इलाका है और यहां पर तरह-तरहके वन्य प्राणी जीव जंतु भी पाए जाते हैं. जिसमें जहरीले सांप भी शामिल हैं. पिपरिया गांव की 3 साल की बच्ची अपनी दादी के साथ जमीन पर सो रही थी. बरसात के मौसम में जब बच्ची घर में सो रही थी तभी एक जहरीला सांप घर में घुस गया और दादी के साथ सो रही 3 साल की मासूम बच्ची को अपना शिकार बनाया. सांप ने उस बच्ची के बाएं हाथ की कोहनी में एक बार नहीं बल्कि 3 बार काटा और उसके शरीर में जहर छोड़ा.

'करैत सांप ने बच्ची को काटा'

मासूम बच्ची के पिता कृष्णा कोल ने बताया कि "सांप को देखकर वो लोग भी डर गए थे. ये जहरीला करैत सांप था. बच्ची के शरीर में जहर चढ़ने लगा और बच्ची की हालत मिनट दर मिनट खराब होने लगी. उसे लेकर सीधे जिला अस्पताल पहुंचे और वहां पर उसका इलाज शुरू हो गया. बच्ची 20 दिन अस्पताल में रही और अब वह ठीक है. "

'बच्ची को दिए 30 एंटी स्नेक वेनम'

शहडोल जिला अस्पताल के पीआईसीयू में तैनात डॉक्टर सुनील हथगेल बताते हैं कि "जब इस मासूम बच्ची को लाया गया था तब तो बच्ची की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर थी, उसे तुरंत ही वेंटिलेटर पर रखना पड़ा. एक ओर बच्ची जहरीले सर्प के जहर से अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही थी दूसरी ओर डॉक्टर्स की टीम उसे बचाने में लगी हुई थी. शुरुआत में ही उसे 20 एंटी स्नेक वेनम दिए गए फिर भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा था, जिसके बाद फिर से उसे 10 और एंटी स्नेक वेनम दिए गए. इसके बाद स्थिति में सुधार होना शुरू हुआ और डॉक्टर्स की टीम और परिजन में भी जान में जान आई."

वेंटिलेटर पर 11 दिन रही बच्ची, 20 दिन इलाज

सर्प दंश के बाद लगभग 11 दिन मासूम बच्ची वेंटिलेटर पर रही और फिर उसका जिला अस्पताल में ही इलाज चलता रहा. इलाज के करीब 15 दिन बाद बच्ची ने खुद से दूध पीना शुरू किया और फिर स्थिति में जैसे-जैसे सुधार होने लगा बच्ची खाना भी खाने लगी. उसके शरीर में जो भी नुकसान इस दौरान हुआ धीरे-धीरे बच्ची अपनी सामान्य स्थिति में लौटने लगी है. उसकी आवाज भी इस दौरान चली गई थी लेकिन अब वो भी धीरे-धीरे वापस आने लगी है. करीब 20 दिन तक बच्ची का इलाज चला और अब बच्ची अपने परिजन के साथ घर पहुंच गई है.