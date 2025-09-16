ETV Bharat / state

MSP पर बेचना चाहते हैं खरीफ की फसलें तो किसान झटपट निपटा लें ये जरूरी काम

मध्य प्रदेश में खरीफ फसलों की सरकारी खरीद की प्रक्रिया शुरू. किसी भी असुविधा से बचने जल्द कराएं रजिस्ट्रेशन.

Kharif crops procurement
मध्य प्रदेश में खरीफ फसलों की सरकारी खरीद की प्रक्रिया शुरू (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 16, 2025 at 12:15 PM IST

शहडोल : मध्य प्रदेश में खरीफ सीजन की फसलें अब अपने आखिरी चरण में हैं. धान की फसल में बालियां आनी शुरू हो चुकी हैं. ऐसे में अगर आप भी हर साल की तरह इस बार भी MSP पर अपनी फसल बेचना चाहते हैं तो इसके लिए जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

जानिए कब से कब तक होगा रजिस्ट्रेशन

शहडोल के जिला आपूर्ति नियंत्रक विपिन पटेल ने बताया "खरीफ उपार्जन के लिए 2025-26 के लिए एमएसपी पर जो भी किसान अपनी फसल को बेचना चाहते हैं, उनके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 15 सितंबर से शुरू हो चुकी है. यह काम 10 अक्टूबर तक जारी रहेगा. खरीफ सीजन के फसलों में शहडोल जिले में धान और मोटा अनाज में ज्वार और बाजरा का रजिस्ट्रेशन किसान कर सकते हैं, जिन्हें एमएसपी पर अपनी फसल बेचनी है." पंजीयन के लिए किसानों को कुछ आवश्यक दस्तावेज साथ ले जाने होंगे. इनमें समग्र आईडी, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ऋण पुस्तिका की छायाप्रति और आधार लिंक बैंक खाता.

MSP पर फसल बेचने कैसे करें रजिस्ट्रेशन

कोई किसान एमएसपी पर अगर फसल बेचना चाहता है तो ग्राम पंचायत कार्यालय में स्थापित सुविधा केंद्र पर फ्री में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है. इसके अलावा जनपद पंचायत कार्यालय पर सुविधा केंद्र बनाए गए हैं. सहकारी समितियां एवं सहकारी विपणन संस्थाओं के संचालित केंद्र पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. इसके लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा. इसके अलावा एमपी ऑनलाइन किओस्क सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर के कियोस्क, लोक सेवा केंद्र और निजी व्यक्तियों के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं .लेकिन यहां ₹50 शुल्क देना होगा.

असुविधा से बचने जल्द करें आवेदन

जिला आपूर्ति नियंत्रक विपिन पटेल ने कहा "जल्द से जल्द किसान एमएसपी पर फसल बेचने के लिए अपना पंजीयन अनिवार्य रूप से करा लें, क्योंकि किसान पंजीयन हेतु दर्ज भूमि के रकबे में बोई गई फसल एवं फसल की किस्म से संतुष्ट नहीं है तो संशोधन हेतु गिरदावरी में दावा आपत्ति करनी होगी. दावा आपत्ति के निराकरण होने के बाद ही पोर्टल पर संशोधित जानकारी प्रदर्शित होगी. इसके बाद ही किसान पंजीयन कर सकेगा."

MSP REGISTRATION FACILITY CENTERMINIMUM SUPPORT PRICEMSP PADDY PURCHASINGMP PADDY PURCHASING CENTERKHARIF CROPS PROCUREMENT

