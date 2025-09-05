ETV Bharat / state

शहडोल में मंदिर भी चोरों के निशाने पर, काली मंदिर से पार कर दिया कीमती सामान और कैश - SHAHDOL TEMPLE THEFT

मध्य प्रदेश के शहडोल में काली माता मंदिर में चोरों ने बोला धावा, मंदिर की दानपेटी तोड़कर कैश लेकर हुए रफूचक्कर.

shahdol Kali Mata Temple
मंदिर का ताड़ा तोड़ते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ चोर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 5, 2025 at 6:18 PM IST

2 Min Read

शहडोल: मध्य प्रदेश के शहडोल में चोरों के हौसले दिन-प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं. अब चोर मंदिरों को भी बेधड़क निशाना बना रहे हैं. ऐसी ही एक मामला शहडोल के बुढ़ार कस्बे से सामने आया है. यहां मंदिर में गुरुवार देर रात चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है. इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें बेखौफ चोर मंदिर का ताला तोड़ते नजर आ रहे हैं. अब पुलिस अज्ञात चोर की तलाश कर रही है.

काली मंदिर से कैश ले उड़े चोर

घटना बुढार थाना क्षेत्र के वार्ड 8 की बताई जा रही है, जहां काली माता मंदिर में गुरुवार देर रात अज्ञात चोरों ने दानपेटी तोड़कर कैश चोरी कर फरार हो गए. ये पूरी वारदात मंदिर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई.

शहडोल में काली माता मंदिर में चोरी (ETV Bharat)

स्थानीय मुखबिर से मदद ले रही पुलिस

चोरों ने काफी शातिर अंदाज में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है. वीडियो में दिख रहा है कि एक चोर लोहे की रॉड लेकर मंदिर का ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह ताला तोड़ने में सफल नहीं हो पाता है. जिसके बाद उसके कुछ अन्य साथी भी गाड़ी से मौके पर पहुंचते हैं. फिर सभी ने एक साथ मिलकर मंदिर के अंदर प्रवेश किया और वहां रखी दानपेटी को तोड़कर नकदी लेकर फरार हो जाते हैं.

इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एडिशनल एसपी अभिषेक दीवान ने कहा, "बुढ़ार कस्बे के अंतर्गत कंकाली माता मंदिर में अज्ञात चोरों ने दानपेटी तोड़कर कुछ नकदी चुरा ली है, आरोपियों के खिलाफ आवश्यक धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है. स्थानीय मुखबिर और सीसीटीवी फुटेज में जो आरोपी दिखाई दे रहे हैं, उसकी पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा."

SHAHDOL NEWSMADHYA PRADESH TEMPLE THEFTSHAHDOL KALI TEMPLE THEFTSHAHDOL KALI MATA TEMPLESHAHDOL TEMPLE THEFT

