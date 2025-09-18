अचानक गाड़ियां रोक रॉयल्टी चेक करने लगे जीतू पटवारी, कागजात देख आ गया तेज गुस्सा

अचानक गाड़ियां रोक रॉयल्टी चेक करने लगे जीतू पटवारी, कागजात देख आ गया तेज गुस्सा
शहडोल में जीतू पटवारी ने जांच की बजरी लदी गाड़ी की रॉयल्टी, गड़बड़ी मिलने पर मध्य प्रदेश सरकार को घेरा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 18, 2025 at 11:54 AM IST
शहडोल: पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रदेश की सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने बताया कि, ''जब बजरी लदी एक गाड़ी को चेक किया तो उसकी रॉयल्टी में गड़बड़ी पाई गई. रॉयल्टी पर तारीख और समय दर्ज नहीं था, जो सिस्टम और सरकार पर सवाल खड़े करता है." जीतू पटवारी ने इसके अलावा कई अन्य चीजों को लेकर सरकार को घेरा और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया.
शहडोल में राजनीतिक हलचल तेज
शहडोल में पिछले दो-तीन दिनों से सियासी हलचल तेज है. जिले में प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं का आवागमन बना हुआ है. अभी हाल ही में शहडोल जिले के दौरे पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पहुंचे हुए थे. वहीं, बुधवार रात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी शहडोल के अंतिम छोर स्थित देवलोंद थाना क्षेत्र में पहुंचे और वहां पर रात में ही सड़कों पर कुछ ऐसा किया जिससे वो सुर्खियों में आ गए हैं.
सड़क पर उतर गाड़ियों की जांच की
दरअसल, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बुधवार को रीवा में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा का अनावरण करने कार्यक्रम में आए हुए थे. जहां से लौटते समय अचानक ही शहडोल के देवलोंद थाना क्षेत्र में पहुंच गए. वहां पर धड़ल्ले से चल रही अवैध गाड़ियों का निरीक्षण खुद ही करने लगे. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सड़क पर ही रेत और बजरी से लदी हाईवा गाड़ियों को चेक किया.
बजरी लदे वाहन की रॉयल्टी चेक की
जीतू पटवारी ने बजरी से लदी एक गाड़ी को रुकवाया और सीधा उस पर चढ़ गए. वे उसका टीपी चेक करने लग गए, रॉयल्टी की जांच करने लगे. चौंकाने वाली बात तो यह रही की रॉयल्टी पर ना तारीख दर्ज थी ना समय. जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सिस्टम पर ही सवाल उठा दिया और प्रदेश सरकार को ही घेर लिया.
देवलोंद अस्पताल का भी निरीक्षण
रेत माफिया, बजरी माफिया को बेनकाब करने के बाद जीतू पटवारी देवलोंद अस्पताल पहुंच गए. यहां अस्पताल की अव्यवस्था देखकर वे भड़क गए. वहीं, जब मरीजों की हालत और उन्हें परेशान होते देखा तो वहां के स्टाफ को ही फटकार लगाने लगे.
पटवारी बोले सरकार पर माफियाओं का कब्जा
निरीक्षण के बाद जीतू पटवारी ने कहा कि "सरकार पर माफिया हावी हो रही है. अभी एक बजरी की ट्रक को रुकवाया. उसकी रॉयल्टी चेक की, रॉयल्टी पूछा तो पोल खुल गई. लगातार माफिया हावी हो रही है सरकार पर. ऑनलाइन रॉयल्टी है, रॉयल्टी में ना आने का समय है ना जाने का समय है सब कुछ एकदम गोल है. कोई जांच करने वाला नहीं है."
उन्होंने आगे कहा, "सरकार माफिया के सपोर्ट में हो गई है. खनिज माफिया, रेत माफिया, शराब माफिया, बजरी माफिया, सभी ने सरकार पर कब्जा कर लिया है. कांग्रेसजनों का दायित्व है कि वो जनता की रक्षा करें."