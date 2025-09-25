शादी के सब्जबाग दिखा किया कंगाल, गैंग में 20 से ज्यादा युवतियां, मास्टरमाइंड फरार
शहडोल में अवैध मैरिज ब्यूरो के दफ्तर पर पुलिस की दबिश. शादी का झांसा देकर ठगने वाले दो गिरफ्तार. मुख्य आरोपी फरार.
शहडोल: युवाओं को शादी का झांसा देकर मोटी रकम ठगने वाली गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ी. ये गैंग शादी कराने के नाम पर कई युवाओं को ठग चुकी है. गैंग में शामिल दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. मास्टरमाइंड अभी भी फरार है, उसकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है. आरोपी छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं. इन लोगों ने अवैध मैरिज ब्यूरो खोलकर कई युवाओं को शिकार बनाया. युवाओं को कैसे फंसाते थे जाल में, कैसे वसूलते थे रकम और कैसे खुलासा हुआ गैंग का, जानिए विस्तार से....
युवकों को दिखाते थे युवतियों के प्रोफाइल, बात भी कराते थे
शहडोल में कोतवाली थाना अंतर्गत गुरु नानक चौक के पास स्थित कर्म भूमि होटल में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के रहने वाले कुछ लोग सात फेरे रिश्ते पॉइंट के नाम से अवैध मैरिज ब्यूरो संचालित कर रहे थे. ये लोग युवाओं और उनके परिवार वालों को युवतियों के आकर्षक प्रोफाइल और फोटो दिखाकर शादी कराने का लालच देते थे. इसके एवज में मोटी रकम वसूलते थे. गैंग में 20 से अधिक युवतियों को भी शामिल किया गया. ये सब मिलकर युवकों को जाल में फंसाते थे.
रुपये ऐंठने के बाद टूट जाती थी शादी की बात
गैंग के सदस्य शादी के इच्छुक युवकों को इन्हीं युवतियों के फोटो दिखाते थे. शादी कराने के नाम पर कई किस्तों में रकम लेने के साथ ही इन युवतियों के नंबर उपलब्ध कराए जाते थे. पैसे जमा करने के बाद शादी करने के इच्छुक युवक अपनी पसंद की युवती को कॉल करते थे. प्लान के अनुसार युवती उस युवक को झांसा देकर बहलाती रहती थी. इस दौरान अवैध मैरिज ब्यूरो चलाने वाली गैंग युवक से राशि वसूल करती रहती थी. जब राशि पूरी वसूल हो जाती थी तो वह युवती शादी करने के इच्छुक युवक में कोई न कोई कमी निकालकर इनकार कर देती थी.
कैसे हुआ अवैध मैरिज ब्यूरो का खुलासा
शहडोल के एक युवक ने पुलिस में की शिकायत में बताया "उसने इसी मैरिज ब्यूरो में शादी की बात चलाई. इसके बदले में उससे एक लाख की मांग की गई. उसने एक लाख रुपये दे दिए, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी शादी की बात फाइनल नहीं हुई. जब उसने मैरिज ब्यूरो पहुंचकर अपनी राशि मांगी तो उसे 60 हज़ार रुपये वापस कर दिए गए. बाकी के 40 हज़ार देने से मना कर दिया गया. इसके बाद पुलिस ने मामले की पड़ताल की.
अवैध मैरिज ब्यूरो से दो लोग गिरफ्तार
मास्टरमाइंड योगीराज और उसके दो साथी शिवम साहू बिलासपुर के रहने वाले है और दामेंद्र साहू मुंगेली छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने अवैध मैरिज ब्यूरो के दफ्तर में छापा मारा. शिवम साहू और दामेंद्र साहू को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मास्टरमाइंड योगीराज फरार हो गया. पुलिस ने मैरिज ब्यूरो के दफ्तर से डेस्कटॉप, लैपटॉप और 24 से ज्यादा मोबाइल फोन बरामद किए हैं. शहडोल एडिशनल एसपी अभिषेक दीवान का कहना है "शिकायत के आधार पर फर्जी मैरिज ब्यूरो के दफ्तर पर पुलिस ने दबिश दी. 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है."