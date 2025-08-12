शहडोल: आज के दौर में जहां युवा पीढ़ी महानगरों की भीड़-भाड़ और तनाव भरी नौकरी से ऊब चुकी है, वहीं अब एक नई सोच के साथ अपने गांव और खेतों की ओर लौट रही है. कम संसाधनों में अधिक मुनाफा कमाने की चाह में अब युवा पारंपरिक खेती छोड़कर नकदी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं. इन्हीं में से एक है मिर्च की खेती, जो न केवल कम समय में तैयार होती है, बल्कि बाजार में इसकी लगातार मांग भी इसे फायदे का सौदा बनाती है. तीखे स्वाद वाली यह फसल अब युवाओं की जिंदगी में आर्थिक मिठास घोलने का काम कर रही है.

कब तैयार करें मिर्च की नर्सरी?

कृषि वैज्ञानिक डॉ. बीके प्रजापति बताते हैं कि "मिर्च की खेती पैसा दिलाने वाली खेती कहलाती है, क्योंकि बाजार में मिर्च की अक्सर डिमांड रहती है, हर समय इसके दाम बेहतर रहते हैं. मिर्च की खेती साल के तीनों सीजन में की जा सकती है. बरसात के मौसम में मिर्च की खेती करने के लिए किसान भाइयों को जून-जुलाई महीने में इसकी नर्सरी तैयार करनी चाहिए. वहीं, सर्दियों के मौसम में खेती करने के लिए अक्टूबर-नवंबर में नर्सरी तैयार करनी पड़ती है. इसके अलावा गर्मियों के लिए किसान भाइयों को फरवरी-मार्च महीने से ही जुट जाना चाहिए."

नर्सरी के लिए प्रति हेक्टेयर 500 ग्राम बीज की होती है आवश्यकता (ETV Bharat)

कितना तापमान और कैसी होनी चाहिए मिट्टी

मिर्च की खेती के लिए सामान्य तापमान की जरूरत होती है. बीके प्रजापति बताते हैं कि "मिर्च की अच्छी खेती और बेहतर पैदावार के लिए 15-30 डिग्री के बीच तापमान होना चाहिए. किसी भी फसल की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी होती है. मिर्च की खेती के लिए हल्की से मध्यम भारी मिट्टी बहुत परफेक्ट होती है. काली और लाल मिट्टी इसके लिए बहुत लाभकारी साबित होती है. मिट्टी में जीवाश्म प्रचुर मात्रा में होना चाहिए और मिट्टी का पीएच मान साढ़े 6 से लेकर 8 के बीच होना उपयुक्त माना जाता है."

प्रति हेक्टेयर 250 से 350 क्विंटल की हो सकती है पैदावार (ETV Bharat)

120 से 150 दिन की होती है खेती

मार्केट में मिर्च की कई सारी अलग-अलग वैरायटी आती है. मिर्ची की खेती 120 से लेकर के 150 दिन की होती है. इसकी अलग-अलग वैरायटी की बात करें तो पूसा सदाबहार, पूसा ज्वाला, जवाहर मिर्च-218 है. इसके अलावा भी कई ऐसी किस्में आती हैं, जो अच्छी पैदावार देती हैं और रोग, कीट व्याधि भी कम लगते हैं. इस तरह से मिर्च की कई अलग-अलग किस्मों की अनुशंसा की गई है.

कैसे तैयार करें मिर्च की नर्सरी

मिर्च की नर्सरी तैयार करने के लिए किसान भाई को सावधानी रखनी चाहिए. नर्सरी तैयार करते हुए कुछ बेसिक बातों का ख्याल रखना होता है. नर्सरी के लिए 500 ग्राम बीज एक हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है. अगर हाइब्रिड बीज लगा रहे हैं तो 250 ग्राम बीज ही पर्याप्त होता है. नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे पहले एक बेड तैयार कर लें, जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर होनी चाहिए.

120 से 150 दिन की होती है खेती (ETV Bharat)

इसमें प्रचुर मात्रा में गोबर की खाद डाल दें. केंचुआ खाद भी डाल सकते हैं. इसके बाद इसमें 2 इंच की दूरी पर एक-एक सेंटीमीटर की गहराई में मिर्च के बीज डालें. इसके बाद गोबर की खाद, रेत, मिट्टी को एक सामान अनुपात में मिलाकर इसे ढक दें. इस बात का ध्यान रखें की बीज को नर्सरी में डालने से पहले उपचारित जरूर कर लें. जब नर्सरी एक हफ्ते की हो जाए और उसमें अंकुरण आ जाए तो उसकी निगरानी शुरू कर दें. समय-समय से खाद डालते रहें रोग और कीटनाशक का भी छिड़काव करें.

मिर्च की खेती में पोषक तत्व

किसी भी खेती के लिए की लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज मिट्टी और उसमें मौजूद पोषक तत्व होते हैं. ऐसे में मिर्च की खेती से पहले मिट्टी की जांच जरूर करवा लें. मिट्टी में जिस भी पोषक तत्व की कमी मिलती है उसकी भरपाई के लिए पोषक तत्वों का छिड़काव कर दें. मिट्टी जांच के बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, और पोटाश की मात्रा निर्धारित करें. सामान्यतः 20-25 टन गोबर खाद, 40-60 किलो फास्फोरस, 30-40 किलो पोटाश और बाकी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए.

किस तरह के रोग लग सकते हैं

मिर्च की फसल को स्वस्थ बनाए रखने के लिए समय-समय पर रोग व कीट नियंत्रण आवश्यक है. फसल में माहू, रस चूसक कीट पत्तियों की निचली सतह पर अधिक लगते हैं, जिससे पत्तियां छोटी हो जाती हैं और फूल कम आते हैं. इसके अलावा सफेद मक्खियों के माध्यम से फैलने वाला वायरस भी फसल को गंभीर नुकसान पहुंचाता है, जिसमें पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं और फलन कम हो जाता है.

मिर्च की फसल में तना गलन और जड़ गलन जैसी बीमारियां भी सामान्य हैं, जिनका समय रहते निदान जरूरी है. यदि रोग पहचानने में कठिनाई हो तो किसान नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर कृषि वैज्ञानिकों से सलाह अवश्य लें.

मिर्च की खेती से किसान कमा रहे अच्छा मुनाफा

यदि किसान मिर्च की खेती वैज्ञानिक विधियों और संतुलित पोषण के साथ करें तथा समय पर बीमारियों और कीटों से सुरक्षा दें, तो प्रति हेक्टेयर 250 से 350 क्विंटल तक हरी मिर्च की उपज संभव है. वहीं सूखी मिर्च की उपज 15 से 20 क्विंटल तक मिल सकती है. मिर्च का बाजार हमेशा सक्रिय रहता है, जिससे हरी और सूखी दोनों तरह की मिर्च की मांग बनी रहती है. थोक बाजार में इसके दाम भी बेहतर मिलते हैं. कई किसान मिर्च की खेती से अच्छी आमदनी कर रहे हैं और इसे एक लाभकारी फसल के रूप में अपना रहे हैं.