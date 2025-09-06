ETV Bharat / state

जीरो बजट कीटनाशक, देसी तरीके से तैयार करें निमास्त्र, फसलों से कोसों दूर भागेंगे कीट

कीटनाशक खरीदने के लिए नहीं करना पड़ेंगे हजारों रुपए खर्च. जीरो बजट में देसी तरीके से बनाएं निमास्त्र. कीटों का होगा खात्मा.

NIMASTRA PROTECTS CROPS FROM PESTS
जीरो बजट कीटनाशक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 6, 2025 at 7:22 AM IST

Updated : September 6, 2025 at 7:44 AM IST

5 Min Read

शहडोल: आज के समय में भले ही रासायनिक खाद और दवाओं का बोलबाला है. लेकिन पहले के समय में किसान खेती करते थे, तो फसलों को रोग और कीटों से बचाने लिए देसी उपाय भी करते थे. वो ऐसे अचूक देसी उपाय होते थे, जो बहुत काम भी आते थे, इससे क्वालिटी उत्पाद भी मिलता था और लागत भी बचती थी. साथ में किसी तरह से परेशान भी नहीं होना पड़ता था. उन्हीं देसी उपायों में से एक है निमास्त्र. जो पूरी तरह से जीरो बजट कीटनाशक है.

निमास्त्र क्या है?
आखिर निमास्त्र है क्या? इसे लेकर कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बीके प्रजापति बताते हैं कि, ''जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि नीम की पत्तियों के द्वारा तैयार किया गया कीटनाशक, जो हमारे पुरखों का देसी ज्ञान था. कीटों को भगाने के लिए ऐसे ही चीजों का इस्तेमाल किया जाता था, उन्हीं में से एक निमास्त्र है. फसलों को तरह-तरह के कीटों से बचाने में गजब का काम करता है. निमास्त्र में सबसे खास बात ये है कि हमारे आसपास बिल्कुल फ्री में मिलने वाली चीजों से इसे बड़ी आसानी से तैयार किया जा सकता है, जिससे लागत भी बचती है और फसल भी बचती है.''

कीटनाशक खरीदने के लिए नहीं करना पड़ेंगे हजारों रुपए खर्च (ETV Bharat)

निमास्त्र का क्या उपयोग?
कृषि वैज्ञानिक निमास्त्र के फायदे गिनाते हुए कहते हैं कि, ''निमास्त्र का निर्माण मुख्य रुप से जो रस चूसक कीट होते हैं, उनके खात्में के लिए किया जाता है. सोयाबीन, उड़द, मूंग, तिली, अरहर जैसी फसलों में एफिड, सफेद मक्खी, छोटी-छोटी इल्लियां लग जाती हैं जो पौधे को नुकसान पहुंचाकर उनके उत्पादन को प्रभावित करते हैं. इन सभी कीटों को कंट्रोल करने के लिए आप निमास्त्र का उपयोग कर सकते हैं. साथ ही महंगे कीटनाशकों में पैसा खर्च करने से बच सकते हैं, और अपनी लागत भी बचा सकते हैं. उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हासिल कर सकते हैं. जो किसान जैविक या प्राकृतिक खेती करते हैं उन्हें इसका उपयोग करना चाहिए.''

NIMASTRA PROTECTS CROPS
देसी तरीके से तैयार करें निमास्त्र (ETV Bharat)

निमास्त्र का निर्माण कैसे करें?
कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बीके प्रजापति बताते हैं कि, ''निमास्त्र बनाना बहुत ही आसान है, इसके लिए एक ड्रम होना चाहिए, जिसमें 100 लीटर तक पानी आ सके. गोबर की मात्रा दो किलो, कोशिश करें कि ताजा गोबर हो. गौमूत्र की मात्रा 5 लीटर होती है. गौमूत्र जितना पुराना होगा उतना ही अच्छा होगा. इसके अलावा नीम की पत्ती पांच किलो होना चाहिए. नीम की पत्ती का आपको पहले पेस्ट बनाना है, उसको ग्राइंड करना है, कूटना है जिससे दरदरा पेस्ट बन जाए. इसको आप थोड़ा पानी मिलाकर कर सकते हैं.''

''गोबर और गौमूत्र बताए अनुसार मात्रा में लेकर मिक्स कर दें. इसे 100 लीटर पानी वाले ड्रम में डाल दें और उस डिब्बे को पूरी तरह से जूट की बोरियों से ढंक दें. इसको छायादार जगह पर रखना है. खुले में, धूप में या जहां बारिश हो, पानी भराव की स्थिति बनती है वहां पर नहीं रखना है. कुल मिलाकर सेफ जगह पर इसको कम से कम 48 घंटे तक रखना होता है. सुबह और शाम इसको घड़ी की दिशा में डंडे से हिला दें, जिससे पानी में फिर से वो पूरी तरह से घुल जाए. 48 घंटे हो जाएं तो इसमें क्रियन्वय की प्रक्रिया हो जाती है. जो किसान प्राकृतिक या जैविक खेती करते हैं या जिन फसलों पर कीट लग जाते हैं उन फसलों पर इसका छिड़काव कर सकते हैं. बनाए हुए निमास्त्र को आप 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं.

कैसे करें उपयोग
जब आप बताए अनुसार निमास्त्र तैयार कर लें तो 100 लीटर आपको एक एकड़ खेत में छिड़काव के लिए सही रहेगा. वैसे कुछ एक्सपर्ट बोलते हैं कि डेढ से दो सौ लीटर तक एक एकड़ के लिए परफेक्ट होता है. तो जैसा हमने 100 लीटर के लिए नियम बताया वैसे ही आप उसी अनुपात में और भी ज्यादा बना सकते हैं. वैसे 100 लीटर और 60 से 70 डिसिमिल जमीन में आप छिड़काव कर सकते हैं.

जीरो बजट कीटनाशक
देखा जाए तो निमास्त्र जीरो बजट कीटनाशक है, क्योंकि कीटनाशक तैयार करने में लगने वाला सामान आसानी से मिल जाता है. नीम की पत्तियां जगह-जगह मिल जाएंगी, इसके अलावा गोबर,गौमूत्र भी बड़ी आसानी से मिल जाता है. इनके लिए कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है. पानी तो हर जगह मिल ही जाता है. बस आपको मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी. इस तरह से कह सकते हैं कि ये कीटनाशक पूरी तरह से जीरो बजट है.

