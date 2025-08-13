शहडोल: हरछठ एक ऐसा व्रत है, जिसका इंतजार विंध्य क्षेत्र की महिलाएं साल भर करती हैं. इस दिन विधि-विधान के साथ विशेष पूजा की जाती है. हरछठ भाद्रपद माह की छठवीं तिथि के दिन मनाया जाता है. इसे कई जगह पर हलषष्ठी व्रत के नाम से भी जाना जाता है. इस व्रत में कई ऐसी चीजें इस्तेमाल की जाती है, जो पर्यावरण संरक्षण से जोड़ती हैं. इस साल 14 अगस्त दिन गुरुवार को हरछठ मनाया जाएगा.
साल भर तैयारी में जुटी रहती हैं महिलाएं
हरछठ की तैयारी पिछले 2 दिनों से तेज हो गई है. हरछठ में इस्तेमाल होने वाले सामानों से बाजार सज गया है. वैसे तो महिलाएं इस व्रत की तैयारी में पूरे साल जुटी रहती हैं. क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसी चीजों की जरूरत होती है, जो आसानी से नहीं मिलती है. इसलिए पूरे साल जहां कहीं भी ये सामान मिल जाता है महिलाएं उसे रख लेती हैं, जैसे पसही का चावल. पसही का चावल जंगली चावल है, जो लाल या भूरे रंग का होता है. इसकी खेती नहीं होती है. यह तालाबों या नदियों के किनारे दलदली भूमि में अपने आप उगता है.
हरछठ के सामानों की बाजार में रौनक
हरछठ को लेकर बाजार में रौनक फैल गई है. शहडोल जिला मुख्यालय के बाजारों में सड़कों पर तरह-तरह की दुकानें देखने को मिल रही हैं. जिसमें महुआ का पत्ता, पलाश का पत्ता, महुआ का दातुन, बेर के पत्ते आदि खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है. इसके साथ ही हरछठ व्रत में इस्तेमाल होने वाले बांस के छोटे-छोटे टोकनी, मिट्टी के बर्तन भी बाजार में सजे हुए हैं.
पूजा में लगती हैं ये विशेष चीजें
हरछठ के पूजा में बहुत कुछ विशेष चीजें जंगल से तलाश कर लानी पड़ती है. इसकी पूजा में फूला हुआ कांस की जरूरत पड़ती है. यह एक तरह की घास होती है, जो खेतों में मिलती है. वहीं, बेर की छोटी झाड़ी, महुआ का फूल और पसही का चावल का इस्तेमाल होता है, जो जंगलों में मिलता है. इसके साथ ही पूजा में भैंस का दूध, दही, घी की भी आवश्यकता होती है.
कैसे करते हैं हरछठ की व्रत-पूजा?
हर साल हरछठ का व्रत और पूजा करने वाली इंन्द्रवती गुप्ता बताती हैं कि "हरछठ व्रत और पूजा के बहुत सारे नियम-कायदे होते हैं. व्रत करने वाली महिलाएं सुबह नदी या तालाब में स्नान कर शिव-पार्वती की पूजा करतीं हैं. दोपहर में महिलाएं एक साथ जुटकर विशेष पूजा-पाठ करती हैं. इस दिन विशेष प्रसाद बनता है, जिसका एक बार सेवन कर व्रती पूरा दिन-रात बिताती है."
उन्होंने बताया कि "दोपहर में पूजा के लिए आंगन में भैंस के गोबर से पुताई कर ली जाती है. फिर वहां कांस गाड़ दिया जाता है. इसके बाद सभी पूजा की सामग्री वहां रख दी जाती है. मिट्टी के बर्तनों में सभी तरह के मेवा पकवान भर दिये जाते हैं और फिर पूरे विधि-विधान से पूजा की जाती है. कुछ महिलाएं ग्रुप में पूजा करती हैं, जबकि कुछ व्रती अकेले ही अपने घर में पूजा करती हैं."
जंगली पड़ोरा की बनती है सब्जी
हरछठ व्रत का स्पेशल प्रसाद बनाया जाता है. जिसमें महुआ का फूल, सेम की दाल, पसही का चावल और भैंस का दूध, दही, घी का इस्तेमाल कर पकवान तैयार किया जाता है. इसके साथ ही इस दिन जंगली या खेतों में खुद से उगने वाले पड़ोरा की सब्जी बनाई जाती है. व्रती इसी प्रसाद को पूजा के बाद ग्रहण करतीं हैं. इससे व्रत को सफल माना जाता है.
हल से जुताई वाले जगह पर जाने से मनाही
इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं सुबह से ही ऐसी जगहों पर नहीं जाती हैं, जहां हल से जुताई की गई हो. इतना ही नहीं उन चीजों का सेवन भी नहीं करती हैं जो हल की जुताई के बाद पैदा हुआ हो. महिलाएं पहले से ही बिना हल से जुताई वाले जगह पर मिर्च लगाकर रखती हैं. इसलिए कहते हैं कि इस व्रत की तैयारी पूरे साल की जाती है. वहीं, यदि व्रती हरछठ के दिन हल से जुताई वाले जगहों पर चलीं जाएं तो व्रत खंडित माना जाता है.
विंध्य क्षेत्र का विशेष व्रत है हरछठ
ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि "हरछठ का व्रत विंध्य क्षेत्र का विशेष व्रत है. बच्चों की लंबी उम्र के लिए महिलाएं इस व्रत को करती हैं. जिन महिलाओं के संतान नहीं वे संतान पाने के लिए इस व्रत को करती हैं. व्रती इस दिन विधि-विधान से पूजा कर कथा सुने. इसके बाद पूजा स्थल का परिक्रमा करें. जिन लड़कियों के विवाह नहीं हो रहे हैं वे दाहिने हाथ से कांस में एक गांठ लगा दें. इससे जल्द विवाह योग बनते हैं."
प्रकृति संरक्षण से जोड़ती है ये पूजा
कृषि वैज्ञानिक डॉ. मृगेन्द्र सिंह बताते हैं कि "पसही का चावल ये अन कल्टीवेटेड जगह पर जहां पानी हो, अपने से उग जाता है. यह चावल हायली न्यूट्रिशन वाला होता है. इसके साथ ही इस व्रत में इस्तेमाल होने वाला जंगली पड़ोरा, कांस, महुआ, पलाश और बेर आदि का संरक्षण किया जाता है, जो इसे प्रकृति से जोड़ता है. इस तरह अनायास ही यह व्रत लोगों को प्रकृति संरक्षण के लिए जागरूक करता है."