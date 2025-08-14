शहडोल: विंध्य में गुरुवार को बड़ी आस्था और श्रद्धा भाव के साथ हरछठ का त्योहार मनाया जा रहा है. महिलाओं को इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है. वे अपने बच्चों की लंबी उम्र और उनकी सुरक्षा के लिए हरछठ व्रत करती हैं. इस व्रत में जंगली पड़ोरा का विशेष महत्व होता है. इस दिन व्रती महिलाएं प्रसाद के रूप में पड़ोरा की सब्जी ग्रहण करती हैं. हरछठ व्रत के दिन व्रती को जंगली पड़ोरा की सब्जी ग्रहण करना शुद्ध माना जाता है.

हरछठ में जंगली पड़ोरा की डिमांड

हरछठ के दिन महिलाओं को हल से जुताई वाली जगह पर जाने की मनाही रहती है. इसके साथ ही इस पूजा में हल से जुताई के बाद उगे हुए किसी भी फल, सब्जी, चावल का इस्तेमाल नहीं करना होता है. व्रती को भी इन चीजों के ग्रहण की अनुमति नहीं रहती है. इसलिए महिलाओं को इस दिन आदिवासियों की सब्जी जंगली पड़ोरा की तलाश रहती है. बाजार में इसकी डिमांड बहुत हाई रहती है और लोग इसके लिए मुंहमांगी कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं.

हरछठ में जंगली पड़ोरा को मिलती है मुंहमांगी कीमत (ETV Bharat)

जंगली पड़ोरा को माना जाता है शुद्ध

हरछठ का व्रत कर रही दुर्गा तिवारी बताती हैं कि "हरछठ के दिन पड़ोरा की सब्जी खाई जाती है. जंगली पड़ोरा को सबसे शुद्ध माना जाता है. वहीं, आजकल इसकी खेती भी होने लगी है लेकिन ये वाला पड़ोरा इस्तेमाल नहीं होता है. हालांकि जंगली पड़ोरा नहीं मिलने पर लोग खेती कर उगाई गई पड़ोरा की सब्जी भी खाते हैं.

आदिवासी और ग्रामीणों के लिए आय का साधन

आदिवासी इलाके के जंगली पड़ोरा का साइज खेती कर उगाए गए पड़ोरा से छोटा होता है और ये बहुत कीमती होता है. वैसे तो अब ये जंगलों में भी बहुत कम ही मिलता है लेकिन कुछ ग्रामीण हरछठ के दिन इसे आदिवासी बहुल क्षेत्र से ढूंढकर बाजार में लाते हैं. ग्रामीणों के लिए ये एक आया का साधन बन जाता है. उन्हें बहुत मोल भाव भी नहीं करना पड़ता है और मुंहमांगी कीमत पर हाथों-हाथ बिक जाता है. आदिवासियों के बीच इसके गुणों की चर्चा होती है.

पोषक तत्व से भरपूर होता है पड़ोरा (ETV Bharat)

सब्जी व्यापारी इमरान बताते हैं कि "हरछठ वाले दिन छोटा वाला पड़ोरा बहुत ज्यादा बिकता है. हम लोग भी इसे दुकान पर रखकर बेचते हैं. वर्तमान में छोटे वाले इस पड़ोरा का दाम 200 रुपए प्रति किलो है. वहीं जिसकी खेती होती है, जो बड़ा वाला पड़ोरा होता है वह 120 रुपए प्रति किलो बाजार में बिक रहा है."

शहडोल में जंगली पड़ोरा की डिमांड (ETV Bharat)

पोषक तत्व से भरपूर होता है पड़ोरा

पड़ोरा मानसून सीजन में जनजातीय समाज की प्रमुख सब्जी होती है. ग्रामीण इसे बरसात के सीजन में जंगलों और खेतों की मेड़ से ढूंढ कर लाते हैं और खाते हैं. शहडोल संभाग में इसे पड़ोरा के नाम से ही जाना जाता है लेकिन कई जगहों पर इसे कंटोला, काकोड़ा, मीठा करेला, कांटे वाली सब्जी के नाम से भी जाना जाता है. इसे बहुत ही पौष्टिक माना गया है.

पड़ोरा में होता है परवल और करेला का गुण

आयुर्वेद डॉक्टर, अंकित नामदेव बताते हैं कि "पड़ोरा सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है. पड़ोरा के गुणधर्म 2 सब्जियों से मिलते जुलते हैं. एक परवल और दूसरा करेला. जो लोग कड़वा होने के कारण करेला नहीं खा सकते हैं वे पड़ोरा खाकर करेले का फायदा ले सकते हैं. जिन्हें परवल पसंद नहीं है वे भी पड़ोरा खा सकते हैं. ये डायबिटीज और हृदय रोगियों के लिए भी बहुत फायदेमंद है.

हरछठ में व्रती करने लगती हैं पड़ोरा की तलाश (ETV Bharat)

पड़ोरा विटामिन, मिनरल्स और फाइबर से भरपूर होता है. ये हाइली न्यूट्रिशन वाली सब्जी होती है. पड़ोरा एक अच्छा ब्लड प्यूरीफायर भी है और अपने इसी क्वालिटी के चलते ये चर्म रोगियों को बहुत फायदा पहुंचाता है. इसके बीज में प्रचुर मात्रा में नेचुरल कैल्शियम पाया जाता है. पड़ोरा मोटापा और मेटाबॉलिक डिजीज के लिए भी लाभदायक होता है.

पड़ोरा की होने लगी है खेती

आज के आधुनिक दौर में एक ओर जहां जंगली पड़ोरा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है तो वहीं, दूसरी ओर अब इसकी खेती भी होने लगी है. कृषि वैज्ञानिक डॉ. मृगेंन्द्र सिंह बताते हैं कि "पड़ोरा पहले खेत की मेड़, नदियों के किनारे और जंगल में पाए जाते थे. लेकिन अब इसकी खेती भी होने लगी है. इसे 2 तरह से लगाया जा सकता है. एक बीज के माध्यम से और दूसरा ट्यूबर कंद के माध्यम से.

ट्यूबर कंद विधि में परिपक्व कंद को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट मिट्टी में गाड़ दिया जाता है. जून महीने में जैसे ही मानसून सीजन की शुरुआत होती है तो पहली बारिश में ही जमीन के अंदर इसके कंद बेल के रूप में बाहर निकलने लगते हैं. इसके बाद अगस्त में इसमें फल आ जाते हैं."

खेती के लिए कई वेराइटी

डॉ. मृगेंन्द्र सिंह बताते हैं कि "अब वैज्ञानिक रूप से इसकी खेती संभव है. रायपुर के इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी ने इसकी कई वेराइटी निकाली है. जिसका नाम इंदिरा काकोड़ा, इंदिरा काकोड़ा-1 और छत्तीसगढ़ काकोड़ा-2 है. इस पौधे को छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में निर्मित किया गया है. इसके अलावा बेंगलुरु में इसकी एक वेराइटी निर्मित की गई है, जिसका नाम है अर्का भारत. ये साइज में काफी बड़ा होता है."