शहडोल: मध्य प्रदेश के शहडोल में शुक्रवार की रात दुकान में एक चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया. वारदात का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि एक युवक दुकान के छत की एस्बेस्टस शीट तोड़कर अंदर प्रवेश कर रहा है. दुकान की गल्ले में रखा कैश और कीमती सामान लेकर फरार हो गए. इस दुकान में 5 महीने में दूसरी बार चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है.

कैश और कीमती सामान उड़ा ले गया

पूरा मामला शहडोल जिले के धनपुरी थाना क्षेत्र के गोल बाजार का है, यहां महेश राय की किराना दुकान में शुक्रवार देर रात उनकी दुकान का ही एक पूर्व कर्मचारी चोरी करने पहुंच गया. लेकिन इस बार दुकान मालिक महेश राय ने पिछली बार दुकान में हुई चोरी की वारदात से सीख लेते हुए सीसीटीवी कैमरे लगवा लिए थे. जिसमें चोर की पहचान एक पूर्व कर्मचारी के रूप में हुई है. पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है.

सीसीटीवी कैमरे में चोरी करते कैद हुआ चोर (ETV Bharat)

पुलिस जांच में जुटी

रात के अंधेरे में चोर दुकान के ऊपर चढ़ गया और एस्बेस्टस शीट तोड़कर अंदर घुस गया. इस दौरान जैसे ही एस्बेस्टस शीट टूटी चोर धड़ाम से नीचे गिर गया. जिसके बार चोर तुरंत उठा और जेब से टॉर्च निकाली. काउंटर में रखे कैश को निकाला और कीमती सामान लेकर फरार हो गया. पूरा मामला घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया.

शहडोल में एक किराना दुकान में चोरी (ETV Bharat)

5 महीने में दूसरी बार चोरी की वारदात

जानकारी के अनुसार, इसी साल 8 और 9 अप्रैल की रात भी महेश राय की दुकान में चोरी हुई थी. उस वक्त भी चोर दुकान की छत से अंदर घुसा था. जिसमें करीब 50 हजार रुपए और कीमती सामान लेकर चोर फरार हो गया था. अब दूसरी बार जब चोर इसी दुकान में चोरी करने घुसा तो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. जिसमें उसकी पहचान दुकान के पूर्व कर्मचारी के रूप में हुई है.

इस पूरे घटनाक्रम को लेकर धनपुरी एसडीओपी विकास पांडे ने कहा, "किराना दुकान में उसी दुकान का एक पूर्व कर्मचारी ही छत की शीट तोड़कर चोरी करने घुसा था. जो दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश की जा रही है. जल्द उसे पड़कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी."