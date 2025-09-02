मुश्किल घड़ी में दोस्त भी नहीं आये काम, पानी में डूबने लगा युवक, तो गाड़ी उठाकर हो गए रफू चक्कर

शहडोल: कहते हैं सच्चा दोस्त वही होता है जो आखिरी वक्त तक साथ दे, लेकिन शहडोल जिले से एकदम उलट मामला सामने आया है. यहां एक दोस्त पानी में डूबने लगा तो 2 दोस्त मदद करने की जगह गाड़ी लेकर भाग निकले और किसी को इसकी जानकारी भी नहीं दी. स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची.

मुश्किल घड़ी में दोस्तों ने छोड़ा साथ

पूरा मामला शहडोल जिले के सिंहपुर थाना क्षेत्र का है. यहां केलमनिया डैम के पास सोमवार को 3 युवक घूमने पहुंचे हुए थे. इस दौरान उन्होंने डैम के पास पार्टी करने का प्लान बनाया. इसके बाद तीनों युवकों ने वहां बैठकर शराब का सेवन किया. साथ ही युवक डैम के किनारे मौज मस्ती कर रहे थे. तभी एक युवक का पैर फिसला और वो गहरे पानी में जा गिरा, जैसे ही युवक पानी में गिरा. वहीं साथ में बैठे नशे में धुत दोनों दोस्त गाड़ी उठाकर वहां से भाग निकले.

रात भर चला रेस्क्यू ऑपरेशन

घटनास्थल से कुछ दूर मछली पकड़ रहे लोगों ने युवक को डूबता देख उसे बचाने के लिए आवाज लगाई. लेकिन दोनों युवक अपने दोस्त को बचाने के बजाए वहां से गाड़ी लेकर फरार हो गए. दोनों दोस्तों को भागते देखा तो मछली पकड़ रहे लोगों को मामला संदिग्ध लगा, तो उन्होंने इसकी सूचना सिंहपुर थाने की पुलिस को दी. जैसे ही सिंहपुर थाने की पुलिस को मामले की सूचना मिली. पुलिस और एसडीआरएफ की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया. हालांकि, डैम में लबालब भरे होने के कारण शव ढूंढने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, रात भर शव की तलाश की गई. मंगलवार की सुबह बॉडी रेस्क्यू टीम निकाल सकी.

'साथी न भागते तो बच सकती जान'

इस पूरे मामले को लेकर सिंहपुर थाना प्रभारी मुन्नालाल रहंगडाले का कहना है कि "मृतक का नाम सुभाष चौधरी है. इसकी उम्र 28 वर्ष है. वह पुरानी बस्ती शहडोल का रहने वाला है. वह सोमवार को अपने 2 दोस्तों के साथ डैम पर पिकनिक मनाने गया था. वे तीनों शराब के नशे में डैम के किनारे बैठे थे, तभी अचानक से पैर फिसलने से यह हादसा हो गया." प्रभारी ने आगे कहा," अगर युवक के साथी वहां से भागने के बजाय. युवक को बचाने की कोशिश करते तो शायद. मृतक की जान बच जाती."

पोस्टमार्टम के लिए शव सिंहपुर भेजा

थाना प्रभारी ने बताया कि जैसे ही पुलिस को सूचना मिली एसडीआरएफ की टीम के साथ तुरंत ही मौके पर पहुंची. एसडीआरएफ की टीम ने सराहनीय कार्य किया. 50 से 60 फीट गहरे पानी में गोता लगाकर डेड बॉडी को निकाला है. पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए परिजनों के साथ सिंहपुर के लिए भेज दिया है."