शहडोल: शहडोल जिले में एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक को ठगों ने ऐसे उलझाया कि वो उनकी बातों में भी गया और उन पर भरोसा कर बैठा, इस उम्मीद के साथ की उसकी दिव्यांगता झाड़फूंक से ठीक हो जाएगी. जैसा आरोपियों ने कहा युवक ने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब युवक से ठगों ने अपने प्लानिंग के मुताबिक ठगी कर फरार हो गए. अब खुद को ठगा महसूस कर रहा व्यक्ति न्याय की गुहार लगा रहा है.

शहडोल में अजब-गजब मामला

शहडोल जिले के गोहपारू थाना क्षेत्र के बरेलीगांव का रहने वाला महेंन्द्र सिंह शातिर ठगों का शिकार हो गया है. अब वो ठगों को पकड़ने के लिए एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रहा है. महेंन्द्र सिंह कुछ दिनों पहले अपने पिता के इलाज के लिए शहडोल के जिला चिकित्सालय में आया हुआ था.

पिता के इलाज के दौरान महेंन्द्र की मुलाकात अस्पताल में ही दो महिला और एक अज्ञात पुरुष से हुई. ये तीनों ही शातिर ठग थे जो कि महेंन्द्र की समझ में नहीं आया और ठगों ने महेंन्द्र के इसी बात का फायदा उठाया और झाड़फूंक के माध्यम से महेंन्द्र की दिव्यांगता को दूर करने का दावा करने लगे.

जब ठगों की बातों में फंसा युवक

अपनी दिव्यांगता से परेशान महेंन्द्र को एक उम्मीद जगी और उनकी बातों पर भरोसा करने लगा. जिसके बाद ठगों को जब इस बात का भरोसा हो गया कि अब वो उनकी बातों में आ चुका है तो उन्होंने उससे झाड़फूंक के नाम पर डिमांड करनी शुरू कर दी.

आरोपियों ने पहले 35 हजार रुपए नगद मांगे, फिर एक काला बकरा भी मांगा. इसके बाद 35 किलो चना मांगा, एक कंबल की डिमांड भी कर दी, और फिर आखिर में शराब की बोतल भी लेलिए. सबकुछ मिल जाने के बाद महेंन्द्र को इलाज का आश्वासन देकर वहां से चल दिए.

जब नहीं हुआ संपर्क, तब उड़ गए होश

महेंन्द्र को दिए गए समय पर जब न तो कोई फोनकॉल आया, और न ही उससे कोई संपर्क किया, जिसके बाद उसने उन्हें दिए गए नंबर पर कॉल किया तो उसका संपर्क ही नहीं हो पाया. कई दिनों के इंतजार के बाद जब महेंन्द्र को एहसास होने लगा कि कहीं वो ठगी का शिकार तो नहीं हो गया है, उसने गोहपारू थाने में जाकर पूरी बात बताई, लेकिन वहां किसी ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया. जिसके बाद उसने अपनी शिकायत एसपी कार्यालय में आकर दी, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई.

एसपी ने दिए जांच के आदेश

एसपी कार्यालय पहुंचकर जब ठगी का शिकार हुआ महेंन्द्र एसपी से अपनी आप बीती बताई तो एसपी रामजी श्रीवास्तव ने मामले को गंभीरता से लिया, और तुरंत ही इस मामले पर जांच के आदेश जारी कर दिए. जिसके बाद अज्ञात दो महिला और एक पुरुष पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. एसपी रामजी श्रीवास्तव ने बताया कि, ''एक ग्रामीण के साथ ठगी का मामला आया है, जिसकी शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है.''