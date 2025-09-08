ETV Bharat / state

जंगल की लेडी सिंघम, रात के अंधेरे में भी माफियाओं को बेनकाब कर देती हैं ये महिला अफसर

शहडोल वन परिक्षेत्र में माफिया भी इनके नाम से थर्राते हैं, लेडी सिंघम के तौर पर है डीएफओ की पहचान

दिन हो या रात लेडी सिंघम धड़ाधड़ लेती हैं एक्शन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 8, 2025 at 9:25 PM IST

8 Min Read
शहडोल (अखिलेश शुक्ला) : पुलिस के साथ-साथ अब वन विभाग में भी ऐसे अधिकारी देखने मिल रहे हैं, जिनके नाम से अपराधी खौफ खाते हैं. शहडोल जिले के दक्षिण वन मंडल में पदस्थ डीएफओ श्रृद्धा पेंन्द्रे भी उन्हीं में से एक हैं. अपने काम करने के अंदाज की वजह से डीफओ श्रृद्धा पेंन्द्रे को जंगल का सिंघम कहा जाने लगा है. जानें अपने काम को बिना किसी डर, दबाव के साथ दबंगई से करने वालीं इस लेडी सिंघम की कहानी.

ईटीवी भारत ने डीएफओ श्रृद्धा पेंन्द्रे से जब पहला सवाल पूछा कि क्या हम आपको लेडी सिंघम कहें? तो इस सवाल पर उनके आंखों में एक अलग ही चमक देखने को मिली और उन्होंने कैमरे में मुस्कुराकर इस सवाल को टाल दिया, लेकिन असल में क्षेत्र के माफिया और अपराधी इनके नाम से थर्राते हैं.

दिन हो या रात लेडी सिंघम को नहीं लगता डर (Etv Bharat)

दिन हो या रात लेडी सिंघम धड़ाधड़ लेती हैं एक्शन

शहडोल में डीएफओ का इस कदर खौफ इसलिए भी है क्योंकि ये दिन हो या रात कभी भी गश्ती पर पहुंच जाती हैं, साथ फोर्स हो या न हो. जंगल की अपनी सीमा में कोई भी अवैध चीज दिखने पर डीएफओ तुरंत एक्शन लेती हैं. डीएफओ श्रृद्धा पेंन्द्रे कहती हैं, '' मैं अपनी सेवा पूरे शिद्दत के साथ करती हूं, और उसके लिए अपनी जान हथेली परलेकर चलती हूं.''

घना जंगल रात के अंधेरे में एक्शन

शहडोल साउथ डीएफओ श्रृद्धा पेंन्द्रे अपनी एक कार्रवाई को याद करते हुए बताती हैं, '' अभी हाल ही में एक इन्फॉर्मर ने सूचना दी थी कि जंगल में अवैध उत्खनन कर रेत निकाली जा रही है. मैंने टीम भेजी थी, किसी वजह से टीम को पहुंचने में देरी हो गई थी, लेकिन हमारा मुखबिर उम्मीद लगाए बैठा था, मैं उसी समय उसी रूट पर गश्ती में थी. मैं तत्काल वहां पहुंच गई. मेरी टीम वहां नहीं आई थी, रात का वक्त भी था और मैं और मेरा ड्राइवर ही थे. हमने अवैध उत्खनन वाली गाड़ी को जब्त कर लिया, तो ड्राइवर गाड़ी छोडकर भाग गया. इसके बाद ड्राइवर के साथ तीन-चार लोगों ने आकर विवाद की स्थित बनाई लेकिन हम पीछे नहीं हटे, हमने एक्शन लिया.''

रात के अंधेरे में भी माफियाओं को बेनकाब करने पहुंच जाती हैं ये महिला अफसर (Etv Bharat)

श्रृद्धा पेंन्द्रे कहती हैं कि उनका करियर ऐसा ही रहा, वो जहां भी गईं अपनू गश्ती और त्वरित बेधड़क एक्शन को लेकर सुर्खियों में रहीं. श्रृद्धा पेंन्द्रे कहती हैं, '' हम जितना डरेंगे लोग उतना डराएंगे, इसलिए बेधड़क निडर होकर काम करते रहती हूं.''

‘जान हथेली पर लेकर चलती हूं’

डीएफओ श्रृद्धा पेंन्द्रे का करियर ही ऐसा रहा है कि ये जहां भी जाती हैं माफियाओं के बीच हड़कंप मच जाता है, फिर चाहे रेत माफिया हो, जंगल माफिया हो या वन्य प्राणी तस्कर. इस महिला अफसर का रिकॉर्ड ही ऐसा रहा है कि अपराधियों के बीच खलबली मच जाती है. डीएफओ श्रृद्धा पेंन्द्रे अक्सर ही गश्ती पर रहती हैं फिर चाहे वो दिन हो या रात, किसी भी वक्त कहीं पर भी पहुंच जाती हैं. इनकी ये खासियत इन्हें सबसे अलग बनाती है. श्रृद्धा पेंन्द्रे अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहती हैं, '' कुछ समय के लिए चंबल के राष्ट्रीय उद्यान में अधीक्षक के तौर पर मुझे भेजा गया था, वहां कुछ महीने ही रही लेकिन बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था, महज कुछ महीने में ही वहां हमने लगभग 78 वाहन जब्त किए थे, जिसमें छोटे बड़े वाहन से लेकर जेसीबी तक शामिल हैं. वहां एक जगह थी जहां रेत की बहुत बड़े व्यापक स्तर पर तस्करी होती थी. वहां बिना फोर्स पहुंच पाना और एक्शऩ लेना इतना आसान नहीं था, लेकिन हम लोगों ने अपनी छोटी सी 10 से 12 लोगों की टीम के साथ ये कर दिखाया.

डीएफओ श्रृद्धा पेंन्द्रे (Etv Bharat)

डीएफओ श्रृद्धा पेंन्द्रे कहती हैं, '' मेरे काम करने का स्टाइल ही यही है. जबतक जहां-जहां रही अपने अंदाज में ही काम किया, और जमकर कार्रवाईयां भी की. मुझे डर नहीं लगता, जब मौत लिखी होगी उस दिन आएगी ही, मैं अपनी जान हथेली पर लेकर चलती हूं।.''

कैसा रहा है श्रृद्धा पेंन्द्रे का करियर?

डीएफओ श्रृद्धा पेंन्द्रे अपने करियर को याद करते हुए कहती हैं, कि जब से वो वन सेवा में आई हैं, तभी से उन्होंने ठान लिया है कि वो जंगल, वन्यप्राणियों को बचाने अपनी डगर से पीछे नहीं हटेंगी. उनके कार्य करने की शैली में ये नजर भी आता है. श्रृद्धा पेंन्द्रे 2017 बैच की आईएफएस हैं, फॉरेस्ट पीएससी का एग्जाम उन्होंने 2009 में क्रैक किया था, और सिलेक्ट हुई थीं, जिसके बाद से वन विभाग में सेवा देते हुए उन्हें 15 से 16 साल बीत चुके हैं.

घना जंगल रात के अंधेरे में एक्शन (Etv Bharat)

डीएफओ बताती हैं, '' मेरी पहली पोस्टिंग पूर्व मंडला के अजनियां मंडल रेंज में रही है, वहां मैंने रेंज ऑफिसर के तौर पर काम किया था. वहां से ही मैने एक्शन लेना शुरू कर दिया था, वहां साल के जंगल पाए जाते हैं, उन्हें काटकर कोयला बनाया जाता था, उसकी तस्करी रोकने के लिए हमने काफी प्रयास किया था.

जब ढाई साल के बच्चे को अनजान हाथों में सौंपा

जब हमने उनसे पूंछा कि आप एक महिला अफसर हैं, कभी कोई ऐसा वक्त भी आया होगा जब आपको बहुत कुछ सैक्रिफाइज करना पड़ा होगा? इस सवाल पर अपने एक पुराने इंसीडेंट को याद करते हुए वे कहती हैं, '' एक वक्त ऐसा भी आया था जब मैं मुरैना गई थी, तब मेरा बेटा ढाई साल का ही था. वहां पर जब गई तो मैं और मेरा बेटा ही अकेले थे और कोई केयर टेकर भी नहीं था. जिस क्षेत्र में लोग रेत का अवैध खनन करते थे उसी क्षेत्र में मुझे एक लोकल केयर टेकर मिली. मैंने उसे बुलाया और पहले ही दिन अपने ढाई साल के बच्चे को उसके हवाले कर दिया, और रात में ही मैं अपनी टीम के साथ गश्त करने निकल गई. ये दौर भी मैंने देखा है.

24 घंटे की ड्यूटी कैसे मैनेज करती हैं?

श्रृद्धा पेंन्द्रे बताती हैं कि महिला अधिकारी कर्मचारियों को बहुत कुछ मैनेज करना होता है. परिवार भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं और नौकरी भी करनी है. थोड़ी दिक्कत तो आती है, लेकिन अगर सही तरीके से सबकुछ मैनेज किया जाए तो हो जाता है. हलांकि, हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ड्यूटी फर्स्ट. जब नौकरी रहेगी तब तो हम अपने परिवार का भी अच्छे से पालन कर पाएंगे.

शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा

महिला अफसर श्रृद्धा पेंन्द्रे एक जनजातीय समाज से आती हैं, और अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहती हैं, '' मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यहां तक पहुंच पाउंगी, मैं एक बहुत ही छोटे से परिवार से आती हूं, मैं बालाघाट के बैहर के बीजापुर तहसील से हूं. जब 6 महीने की थी तो मां गुजर गईं, कक्षा 10वीं में थीं तो पिता भी गुजर गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और संघर्ष करती रही, जहां मौका मिला पढ़ते चली गईं और आज यहां तक का सफर तय कर लिया.''

पढ़ाई ही बदल सकती है तस्वीर

डीएफओ श्रृद्धा पेंन्द्रे कहती हैं, '' भले ही जीवन में कितना भी स्ट्रगल क्यों न हो, पढ़ाई करो, आपकी जिंदगी बस वही बदल सकती है.'' श्रृद्धा बताती हैं कि पहली से पांचवीं तक उनकी भी पढ़ाई कुछ ठीक नहीं थी, क्योंकि उनके स्कूल में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन जब वो छिंदवाड़ा के एक शासकीय हॉस्टल के लिए सिलेक्ट हो गईं, वहीं से उनकी जिंदगी बदली. कक्षा 12वीं में पढ़ने वाली वहीं एक सीनियर स्टूडेंट ने उन्हें गाइड किया और उनका पूरा फोकस पढ़ाई पर चला गया, जिसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा.

पढ़ाई के दौर में ही मिल चुके कई अवॉर्ड

डीएफओ श्रृद्धा पेंन्द्रे कहती हैं कि कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों में अच्छे नंबर से पास हुई थीं, जिसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने उन्हें प्रशस्ति पत्र भी दिया था, स्कूली पढ़ाई के दौर में साइंस को लेकर एक प्रोजेक्ट भी बनाया था जिसे लेकर एपीजे अब्दुल कलाम ने प्रशस्ति पत्र दिया था. और अब वो दूसरे बच्चों को भी यही सलाह देती हैं कि आपकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही बदल सकती है, जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ें, क्योंकि जीवन बदलने का ब्रम्हास्त्र एकमात्र वही है.

