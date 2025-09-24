ETV Bharat / state

शहडोल के दमदार फुटबॉलर्स जर्मनी में छाएंगे, वीजा मिशन पर निकले खिलाड़ी

मध्य प्रदेश के छोरे-छोरियां अब भरेंगे जर्मनी की उड़ान. देश के मिनी ब्राजील कहे जाने वाले शहडोल से सिलेक्टेड खिलाड़ियों की लिस्ट देखें.

shahdol footballers europe trip
फुटबाल खिलाड़ी वीजा हासिल करने के मिशन पर निकले (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 24, 2025 at 5:52 PM IST

Updated : September 24, 2025 at 6:04 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट: अखिलेश शुक्ला

शहडोल: शहडोल जिले का विचारपुर गांव मिनी ब्राजील के नाम से अपनी पहचान बन चुका है और देश दुनिया में अब इसकी ख्याति फैल चुकी है. ऐसे में मिनी ब्राजील के साथ अब एक नया अध्याय भी जुड़ने जा रहा है, जिसमें इस मिनी ब्राजील के खिलाड़ी विशेष ट्रेनिंग के लिए जर्मनी जाने वाले हैं. जिसकी प्रोसेस शुरू हो चुकी है.

जर्मनी जाने वाले खिलाड़ियों की तैयारी

शहडोल के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अजय सोंधिया बताते हैं कि "संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग भोपाल से समय-समय पर निर्देश आता रहता है. इससे पहले 10 बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भोपाल बुलाया गया था, जहां उनकी स्किल देखी गई और उन्हें सिलेक्शन प्रक्रिया से गुजारा गया. जर्मनी जाने वाले खिलाड़ियों का सिलेक्शन संचालनालय स्तर से ही होगा. जिसमें 2 लड़के, 2 लड़कियां और 1 कोच जर्मनी जाएंगे."

शहडोल के ये दमदार फुटबॉर्स जर्मनी में छाएंगे (ETV Bharat)

पासपोर्ट के बाद वीजा प्रोसेस शुरू

अजय सोंधिया बताते हैं कि "ट्रेनिंग प्रक्रिया के बाद पासपोर्ट प्रक्रिया पूरी हो गई है और जब सभी बच्चों के पास पासपोर्ट रेडी हैं. बीते मंगलवार को संचालनालय भोपाल से फिर फोन आया और 5 बच्चे और एक कोच को भोपाल भेजने की तत्काल व्यवस्था करने को कहा गया. निर्देश मिलते ही हमने सारे डॉक्यूमेंट रातों-रात कंप्लीट कराकर रात में ही उन्हें ट्रेन से भोपाल भेज दिया. इन बच्चों को इसलिए बुलाया गया है जिससे उनकी वीजा प्रक्रिया की शुरुआत हो सके. बुधवार की रात में सभी बच्चे फ्लाइट से भोपाल से मुंबई के लिए रवाना होंगे. जहां उनकी वीजा प्रोसेस शुरू होगी."

MINI BRAZIL TEAM SHAHDOL
मध्य प्रदेश के छोरे-छोरियां अब भरेंगे जर्मनी की उड़ान (ETV Bharat)

कितने खिलाड़ी जाएंगे जर्मनी?

फिलहाल जिन खिलाड़ियों को जर्मनी जाना है, उनमें 2 लड़की और 2 लड़के के अलावा एक कोच भी शामिल हैं. ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अजय सोंधिया बताते हैं कि "अभी जर्मनी जाने के लिए जो डेट आई है वह संभावित डेट है. अभी कोई फिक्स डेट तय नहीं हुई है. 4 अक्टूबर से 12 अक्टूबर की संभावित डेट मिली है. कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा उसकी लिस्ट भी भोपाल संचालनालय स्तर से ही जारी होगी."

FOOTBALL PLAYERS VICHARPUR VILLAGE
ट्रेनिंग के लिए 4 खिलाड़ी और एक कोच शामिल (ETV Bharat)

वीजा प्रक्रिया के लिए कौन हुआ सिलेक्ट?

वीजा प्रक्रिया के लिए विचारपुर मिनी ब्राजील के स्मार्ट फीडर सेंटर से जो खिलाड़ी भोपाल रवाना हुए हैं, उसमें विचारपुर में स्मार्ट फीडर सेंटर की कोच लक्ष्मी सहीस के अलावा 3 लड़के और 2 लड़कियां शामिल हैं. लड़कों में वीरेंद्र बैगा, प्रीतम कुमार और मनीष घासिया को भेजा गया है तो वहीं लड़कियों में सुहानी कोल और सानिया कुंडे को भेजा गया है. ये सभी फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं.

FOOTBALL PLAYERS VICHARPUR VILLAGE
जर्मनी जाने वाले खिलाड़ियों की सूची तैयार (ETV Bharat)

ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अजय सोंधिया बताते हैं कि "वीजा प्रक्रिया के बाद ही तय हो पाएगा कि वो कौन से 4 खिलाड़ी और एक कोच हैं जो जर्मनी जाएंगे, क्योंकि 2 लड़के और 2 लड़की जो की खिलाड़ी होंगे इसके अलावा एक कोच को जर्मनी ट्रेनिंग के लिए जाना है. जबकि वीजा प्रक्रिया के लिए 3 लड़के, 2 लड़कियां और एक कोच टोटल 6 लोगों को भेजा गया है."

मिनी ब्राजील से शहडोल की पहचान, पीएम कर चुके तारीफ

शहडोल जिले का विचारपुर गांव जिला मुख्यालय से लगा हुआ है. अब इसकी पहचान मिनी ब्राजील से होने लगी है. सबसे बड़ी बात ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहडोल दौरे में यहां के फुटबॉल खिलाड़ियों से मुलाकात की थी. उसके बाद ही उन्होंने मन की बात में इस गांव और यहां के युवा खिलाड़ियों में फुटबॉल के क्रेज को लेकर जिक्र करते हुए उनकी तारीफ की थी. इसके बाद अमेरिकन पॉडकास्टर के साथ भी यहां के खिलाड़ी और फुटबॉल के क्रेज का जिक्र किया था.

FOOTBALLER TRAINING process GERMANY
पासपोर्ट के बाद वीजा प्रोसेस शुरू (ETV Bharat)

इसके बाद फिर जहां जब जो मंच उनको मिल रहा है, वहीं शहडोल के इस मिनी ब्राजील का जिक्र वह करते हैं और यहां के फुटबॉल के क्रेज की सराहना करते हैं. जिसके बाद से अब शहडोल जिले का विचारपुर गांव ही मिनी ब्राजील के नाम से जाना जाने लगा है. अब यहां के खिलाड़ियों के दिन भी बहुर रहे हैं क्योंकि कुछ खिलाड़ी ट्रेनिंग के लिए जर्मनी जा रहे हैं जिसकी प्रक्रिया जारी है.

Last Updated : September 24, 2025 at 6:04 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

FOOTBALL PLAYERS VICHARPUR VILLAGEMINI BRAZIL TEAM SHAHDOLFOOTBALLER TRAINING PROCESS GERMANYSHAHDOL NEWSSHAHDOL FOOTBALLERS EUROPE TRIP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मां दुर्गा के 9 रूपों में सजी बुजुर्ग महिलाएं, गेटअप देख खुशी से खिल उठे चेहरे

आसमां से निहारिये मैहर का मां शारदा धाम मंदिर, नवरात्रि में ड्रोन और CCTV से क्राउड मैनेजमेंट

रीवा में मां त्रिपुरा सुंदरी के दरबार में भजन संध्या, पंडाल में गूंजी कविता पौडवाल की सुरीली आवाज

रीवा में मां करणी के स्थापना दिवस में आए एशिया के सबसे लम्बे इंसान, शादी को लेकर कही बड़ी बात

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.