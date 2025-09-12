ETV Bharat / state

कहीं आपकी धान की फसल में तो नहीं लगा है जापानी बैक्टीरिया, बर्बाद कर देगा पैदावार

बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट धान का बहुत खतरनाक रोग है. इसे लेकर कृषि वैज्ञानिक डॉ. बीके प्रजापति बताते हैं कि "यह रोग बैक्टीरिया जैन्थोमोनास औराइजी से फैलता है. इसे बीएलबी भी बोला जाता है. अलग-अलग क्षेत्र में इसे अलग-अलग नाम से जाना जाता है. हिंदी में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट को जीवाणु पत्ती झुलसा भी कहा जाता है."

शहडोल: मध्य प्रदेश के शहडोल संभाग में धान की खेती बड़ी तादाद में की जाती है. एक तरह से कहा जाए तो यह खरीफ सीजन की मुख्य फसलों में से एक है. यही समय होता है जब धान की फसलों में तरह-तरह की बीमारियां और बैक्टीरिया का प्रकोप भी देखने को मिलता है. इन दिनों कुछ जगहों पर धान के खेतों में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिससे किसान डरे और चिंतित हैं.

धान की फसल में बैक्टीरिया लीफ ब्लाइट रोग लगा है या नहीं इसकी पहचान बड़ी आसानी से कर सकते हैं. धान की पत्तियों का ऊपरी भाग, जो नुकिला भाग होता है. उसमें पानी से लथपथ धारीदार धब्बे दिखने को मिलेंगे, जो मध्य की ओर बढ़ते हुए जाते हैं फिर यह पीले होकर सफेद होते हुए धूसर होकर भूरे रंग के होकर पत्तियों को सुखा देते हैं. खेत की मेड़ पर जब खड़े होकर देखेंगे तो ऐसा दिखेगा कि धान की फसल का ऊपरी सिरा नीचे की ओर और मध्य भाग पीला होकर सूखने लगा है. ये बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण की प्रकिया को धान में रोक देता है."

बैक्टीरियल ब्लाइट रोग से बौनी हो रही धान की फसल (ETV Bharat)

फसल में ऐसे फैलता है ये रोग

धान की फसल में बैक्टीरिया लीफ ब्लाइट रोग के लक्षण दिखें, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. कृषि वैज्ञानिकों या कृषि एक्सपर्ट से सलाह लेकर इस रोग को कंट्रोल कर सकते हैं. ये बैक्टीरिया 80 से 90% ह्यूमिडिटी और 28 से 30 डिग्री तापमान के बीच होता है. यह बहुत तेजी के साथ खेतों पर फैलता है. आम तौर पर पानी, हवा के माध्यम से फैलता है. पौधों में जब भी घाव लगा होता है, तो यह रोग बड़ी आसानी से फसल को अपनी चपेट में ले लेता है.

धान में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का प्रकोप (ETV Bharat)

कैसे करें कंट्रोल?

अगर धान की फसल में बैक्टीरिया का प्रकोप है, तो इसे रोकने करने के लिए किसानों को सबसे पहले खेत की मेड़ को अच्छे से साफ करना चाहिए. उस पर लगे कचरे को निकाल देना चाहिए. यूरिया डालते हैं तो उसे रोक देना चाहिए. धान की बुवाई के लिए जब बीज की किस्म चुनें तो इसकी प्रतिरोधी किस्म का ही चयन करें. इसके अलावा फसल को लगाते समय स्वदेशी तरीका अपनाएं.

ये रोग पूरी फसल को कर देगा बर्बाद (ETV Bharat)

किसान देसी उपाय करते हैं, जैसे ताजा गोबर होता है 2 से 3 किलो ताजा गोबर उसे 15 से 20 लीटर पानी में घोलकर के उसे किसी कपड़े से छानकर उस पानी को फसल के ऊपर छिड़काव करते हैं. इससे बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट से फसल को राहत मिलती है.

रोग से बचाव का रासायनिक तरीका

इसके रासायनिक नियंत्रण की बात करें तो कृषि वैज्ञानिक बताते हैं, "सबसे पहले तो इस अवस्था में नाइट्रोजन का प्रयोग कम कर दें, जिस खेत में रोग लगा हो उसका पानी दूसरे खेत में न जाने दें. इसके साथ ही 74 ग्राम एग्री मायसिन- 100 और 500 ग्राम कॉपर ऑक्सिक्लोराइड को 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से तीन से चार बार 10 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए."

"इसके अलावा 15 ग्राम स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट या 15 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या टेट्रा साइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड 10 प्रतिशत को 500 ग्राम कॉपर ऑक्सिक्लोराइड के साथ मिलाकर प्रति हेक्टेयर 500 से 750 लीटर पानी में घोल बनाकर 10 से 12 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव करना चाहिए."

फसल को कर देता है बौना

कृषि वैज्ञानिक डॉ. बीके प्रजापति कहते हैं कि "किसान अगर इस बीमारी की पहचान सही समय पर कर ले और इसको कंट्रोल कर ले तो धान का उत्पादन प्रभावित नहीं होगा. अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपके धान की फसल बौनी रह जाएगी. उत्पादकता पूर्ण रूप से प्रभावित होगी. क्योंकि बाली डेवलप नहीं होगी, जिससे बलियों में अच्छे से दाने नहीं आएंगे. इस कारण फसल का उत्पादन पर असर पड़ेगा."

जापानी बैक्टीरिया भारत कब आया?

कृषि वैज्ञानिक डॉ. बीके प्रजापति ने बताया, "बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट नामक रोग सन 1881 में पहली बार जापान में रिपोर्ट किया गया था. भारत में यह रोग सन 1951 में महाराष्ट्र में दिखा था. इसके बाद ये पूरे देश में जहां-जहां धान की खेती होती है, वहां पर देखा गया. हालांकि समय से इसका उपाय करें, तो फसल को इस रोग से राहत मिल जाती है. उत्पादन भी ज्यादा प्रभावित नहीं होता है, अगर इसे नजरअंदाज किया गया, तो उत्पादन में अच्छा खासा असर पड़ेगा."