शहडोल (अखिलेश शुक्ला): मध्य प्रदेश का शहडोल संभाग जल, जंगल और प्रकृति के अद्भुत खजाने से भरा हुआ है. यहां पर काफी तादाद में छोटे-छोटे तालाब, नदियां, झरने, पानी ठहरने वाले अड्डे पाए जाते हैं. इनसे युवा कमल के फूल का बड़ा स्टार्टअप खड़ा कर सकते हैं. बस जरूरत है इसे आधुनिक तरीके से करने की. पंडित शंभूनाथ शुक्ल यूनिवर्सिटी में लोटस फार्मिंग को लेकर एक डिमांस्ट्रेशन यूनिट लगाया गया है. ये यूनिट है तो छोटा लेकिन बच्चों को स्टार्टअप के गुण सिखाने के लिए सही है.

कमल खिलाएगा जीवन में पैसों का फूल

हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल का फूल है, जिसका वैज्ञानिक नाम निलंबियन न्यूसीफेरा है. कमल का फूल एक ऐसा फूल है, जो भले ही कीचड़ में खिलता है, लेकिन हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है. कमल के फूल की खेती को लेकर पंडित शंभूनाथ शुक्ल यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर वंदना राम बताती हैं, "कमल के फूल का महत्व बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं. ये जिस तरह से विपरीत परिस्थितियों में कीचड़ में खिलता है.

कमल की खेती कर देगी मालामाल (ETV Bharat)

अपने गुणों से सबको आकर्षित करता, ठीक उसी तरह ये युवाओं के बेरोजगारी को खत्म करने का माध्यम भी हो सकता है. युवा कमल के फूल को लेकर अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बाजार में इसकी अच्छी खासी डिमांड भी है. कमल के फूल से कई सारे लोग आज अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे हैं. देश में कई बड़े-बड़े शहरों में लोग व्यावसायिक तौर पर इसकी फार्मिंग कर रहे हैं."

घर में सजावट के लिए कमल के फूल का उपयोग (ETV Bharat)

लोटस फार्मिंग बना बड़ा स्टार्टअप

डॉक्टर वंदना राम कहती हैं कि "लोटस फार्मिंग आज के समय में स्टार्टअप का एक बड़ा माध्यम बन चुका है. देश में कई सारे ऐसे लोग हैं, जो लंबे समय से लोटस फार्मिंग करते आ रहे हैं. उन्होंने जब लोटस फार्मिंग शुरू की थी, तो उन्हें पता था ही नहीं कि लोटस फार्मिंग उनके लिए एक बड़ा स्टार्टअप हो सकता है. कुछ लोगों ने पहले तो शौक के तौर पर लोटस फार्मिंग शुरू की थी. इनमें से कई लोग अब ऐसे हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पर भी कमल के फूल की सप्लाई कर रहे हैं."

लोटस फार्मिंग बना बड़ा स्टार्टअप (ETV Bharat)

यूनिवर्सिटी में बनाया डेमोंस्ट्रेशन यूनिट

शहडोल के पंडित शंभूनाथ शुक्ल यूनिवर्सिटी में एक छोटा सा डेमोंस्ट्रेशन यूनिट बनाया गया है, जिसमें हाइब्रिड वैरायटी के लोटस की फार्मिंग की जा रही हैं. जिसके माध्यम से यहां पढ़ने वाले बच्चों को इसकी फार्मिंग के बारे में सिखाते हैं. लोटस फार्मिंग कैसे उनके करियर के लिए फायदेमंद है. इसे कहां बेचें, इसका क्या-क्या उपयोग किया जा सकता है. ऐसे में बच्चे समझ सकें कि लोटस फार्मिंग भी एक स्टार्टअप बन सकता है.

कमल खिलाएगा जीवन में पैसों का फूल (ETV Bharat)

साउथ इंडिया से मंगवाया हाइब्रिड लोटस

असिस्टेंट प्रोफेसर ने बताया, "युनिवर्सिटी में हमने जो लोटस की डेमोंस्ट्रेशन यूनिट तैयार की है. उसके लिए हाईब्रिड लोटस साउथ इंडिया से मंगवाए गए थे. 600 रुपए में एक प्लांट मंगवाया था. भले छोटे पैमाने पर डेमोंस्ट्रेशन यूनिट है, लेकिन लोग हमसे भी लोटस खरीद रहे हैं. अब तक तीन चार ऑर्डर हम कंप्लीट भी कर चुके हैं और कई ऑर्डर अभी हमारे पास हैं. बाजार में 500 से 600 रुपए तक बिक रहे हैं.

असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर वंदना राम (ETV Bharat)

लोटस का पूरा पंचांग उपयोगी

वंदना राम का कहना है, "लोटस का पूरा प्लांट ही उपयोगी है. एक तरह से कहें तो इसका पूरा पाचांग (तना, जड़, पत्ती फूल और फल) ही काम आता है. अलग-अलग तरीके से बाजार में इसकी अच्छी खासी डिमांड भी है. आयुर्वेद में लोटस के पूरे पांचांग का उपयोग है. कमल का फूल कई तरह से उपयोग किया जाता है. पूजा पाठ से लेकर व्यावसायिक और आर्नामेंटल (सजावटी) उपयोग भी हैं. इसके ट्यूबर (जड़) में बहुत न्यूट्रिशियस होता है. उसकी सब्जी भी लोग खाते हैं.

इसके स्टेम में फाइबर होता है, उस फाइबर का उपयोग अलग-अलग इंडस्ट्री में अलग-अलग तरीके से किया जा रहा है. कई लोग तो कमल का फूल सिर्फ सजावट के लिए आर्नामेंटल परपज से भी लगाते हैं. इसके अलावा इसका जो ट्यूबर निकलता है, उसे प्रोसेस करके चिप्स के पैकेट बनाकर रॉ मटेरियल बेच सकते हैं. कई रेस्टोरेंट में इसके पाउडर का इस्तेमाल सूप के लिए भी किया जाता है."

हाइब्रिड वैरायटी के लोटस की फार्मिंग (ETV Bharat)

ऐसे करें लोटस फार्मिंग

आखिर लोटस की खेती कैसे करें. इसे लेकर डॉक्टर वंदना राम बताती हैं कि "इसमें मिट्टी की लेयर ज्यादा होती है. खेत में लोटस का ट्यूबर (जड़) लगाया जाता है, जहां पर नोड होता है. नोड से ब्रांच निकलनी शुरू होती है. ट्यूबर को लगाते समय इस बात का ख्याल रखना होता है कि इसे मिट्टी की ऊपरी सतह पर लगाएं. जिससे की निकल रही नई ब्रांच आसानी से बाहर आ जाए. जैसे-जैसे पौधा तैयार हो जाए उसके हिसाब से पानी धीरे-धीरे बढ़ाते जाएंगे. एक ट्यूबर इंटरनली बढ़ता रहता है, जिसमें आगे चलकर कई सारे ब्रांच हो जाते हैं."

कमल का औषधीय उपयोग

कमल के फूल का औषधीय उपयोग भी बहुत ज्यादा है. इस पर आयुर्वेद डॉक्टर अंकित नामदेव बताते हैं कि "कमल के पूरे पांचांग का उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है. आयुर्वेद में ये बहुत ही उपयोगी पौधा है. इसके पंचांग का चूर्ण निद्रा नाश, शरीर में दाह, और मानस व्याधि में उपयोग किया जाता है. इससे बने औषधि का उपयोग बच्चों की बीमारी ठीक करने में किया जाता है. इसके अलावा कमल गट्टा भी पोषक तत्व से भरा हुआ है, लोग इसे खाते हैं."