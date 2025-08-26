ETV Bharat / state

जहां फेंक देंगे उसे सोना बना देता है ये जलीय फर्न, धान के खेत में छिड़क दें, फिर देखें कमाल - PADDY CULTIVATION AZOLLA USES

धान की फसल में डाल दें जलीय फर्न, किसानों की खेती में होगा फायदा, जानिए क्या है जलीय एजोला फर्न का उपयोग.

PADDY CULTIVATION AZOLLA USES
जहां फेंक देंगे उसे सोना बना देता है ये जलीय फर्न (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 26, 2025 at 8:20 PM IST

4 Min Read

शहडोल: पानी में अगर थोड़ा सा पूरे एरिया को कवर कर लेने वाला हरे रंग का ये जलीय फर्न डाल दें, तो इससे मुसीबत नहीं होगी, बल्कि आपका दोस्त है. अगर आप इसकी खूबियों को एक बार जान जाएंगे, तो फिर आप इसे अपने घर में लेकर जरूर आ जाएंगे. इस जलीय फर्न का नाम एजोला है और ये बहुमुखी प्रतिभा का धनी है. इन दिनों धान की फसल रोपाई के बाद 25 से 30 दिन की हुई है. यही समय है जब किसान खेतों में पानी भरेगा, ऐसे में बस थोड़ा एजोला डाल दें तो फिर देखिए धान के खेत में ये क्या कमाल दिखाता है.

धान के खेत में एजोला का कमाल

रामसजीवन कचेर एक ऐसे किसान हैं. जो हर समय कुछ न कुछ नया करते रहते हैं. वो बताते हैं कि "एजोला एक ऐसा जलीय फर्न है, जो ग्रामीण अंचल में किसान के लिए बड़ा काम आ सकती है. इन दिनों उनके पास एजोला खत्म है, लेकिन कुछ सालों तक लगातार वो एजोला का इस्तेमाल करते थे. फिर से उसे घर
लाने की तैयारी में हैं. राम सजीवन कहते हैं कि दुधारू पशुओं को खिलाना हो, मछली या मुर्गियों को खिलाना हो, या फिर धान के खेत में डालना हो सभी में उपयोगी होता है."

धान के लिए कैसे फायदेमंद ?

कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बीके प्रजापति बताते हैं कि "एजोला एक जलीय फर्न है, ये सेल्विनिएसी प्रजाति का है. धान की फसल के लिए तो ये बहुत ही उपयोगी है. धान के खेतों में अगर सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए, तो धान की पैदावार बढ़ जाती है. धान की रोपाई के बाद कुछ दिन हो जाएं और

SHAHDOL PADDY CULTIVATION
धान के खेत में एजोला का कमाल (ETV Bharat)
खेतों में पानी भरने का समय आ जाए तो आप एजोला का इस्तेमाल कर सकते हैं, धान रोपाई के 25 से 30 दिन बाद खेतों में पानी लगाना जरूरी होता है. उसी पानी में आप थोड़ा एजोला डाल दें, जो कुछ ही दिनों में पूरे खेत में फैल जाएगा. आपके धान की फसल के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा.

जिस धान के खेत में पानी भरा है और अगर आप उसमें डालते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा ये एजोला नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है. जब खेत में पानी सूख जाता है, तो ये जैवांश की मात्रा भी बढ़ा देता है. जिससे भूमि और उपजाऊ हो जाती है. इसके अलावा जहां भी एजोला डालेंगे, तो किसी भी तरह के वीड्स को वो उगने नहीं देगा. एक तरह जैविक खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है.

एक एजोला अनेक उपयोग

एजोला के बहुत सारे उपयोग हैं. धान की खेती के लिए टॉनिक का काम करता है. दुधारू पशुओं को एक उचित मात्रा में खिलाते हैं, तो दूध की मात्रा बढ़ेगी. इसके अलावा दूध गाढ़ा होगा. दूध की क्वालिटी सुधरेगी और उसमें कैरोटीन की मात्रा भी बढ़ जाएगी. जिसमें भी एजोला डालेंगे उसे पशु बड़े चाव के साथ खाएगा. आपका मवेशी भी स्वस्थ और तंदरुस्त रहेगा. इसके अलावा मुर्गी पालन और मछली पालन में भी एजोला का बड़ा इस्तेमाल है. उनके भोजन के तौर पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही इसे बहुत पसंद करते हैं.

घर पर आसानी से लगाएं एजोला

अगर आप अपने घर पर एजोला को लगाना चाहते हैं, तो बहुत ही आसान है. थोड़ी सी मेहनत अगर आप कर लेते हैं, तो एजोला आप घर पर लगा सकते हैं. सबसे पहले एक गड्ढा बना लीजिए, बजट है तो सीमेंट से भी बना सकते हैं. अगर बजट कम है, तो गड्ढा बनाकर उसमें पन्नी बिछाकर गड्ढे को कवर कर लें. जिससे वो पानी न सोख पाए. इसके बाद उस पानी में गोबर लेकर उसे घोल दें. गड्ढे के हिसाब से फिर उसमें थोड़ा सा एजोला का फर्न डाल दें. तापमान अगर 30 डिग्री के आसपास है, तो एक हफ्ते में ही पूरे गड्ढे में फैल जाएगा. फिर आप अपने इस्तेमाल के लिए उससे जितना निकालना चाहते हैं, निकाल लीजिए.

शहडोल: पानी में अगर थोड़ा सा पूरे एरिया को कवर कर लेने वाला हरे रंग का ये जलीय फर्न डाल दें, तो इससे मुसीबत नहीं होगी, बल्कि आपका दोस्त है. अगर आप इसकी खूबियों को एक बार जान जाएंगे, तो फिर आप इसे अपने घर में लेकर जरूर आ जाएंगे. इस जलीय फर्न का नाम एजोला है और ये बहुमुखी प्रतिभा का धनी है. इन दिनों धान की फसल रोपाई के बाद 25 से 30 दिन की हुई है. यही समय है जब किसान खेतों में पानी भरेगा, ऐसे में बस थोड़ा एजोला डाल दें तो फिर देखिए धान के खेत में ये क्या कमाल दिखाता है.

धान के खेत में एजोला का कमाल

रामसजीवन कचेर एक ऐसे किसान हैं. जो हर समय कुछ न कुछ नया करते रहते हैं. वो बताते हैं कि "एजोला एक ऐसा जलीय फर्न है, जो ग्रामीण अंचल में किसान के लिए बड़ा काम आ सकती है. इन दिनों उनके पास एजोला खत्म है, लेकिन कुछ सालों तक लगातार वो एजोला का इस्तेमाल करते थे. फिर से उसे घर
लाने की तैयारी में हैं. राम सजीवन कहते हैं कि दुधारू पशुओं को खिलाना हो, मछली या मुर्गियों को खिलाना हो, या फिर धान के खेत में डालना हो सभी में उपयोगी होता है."

धान के लिए कैसे फायदेमंद ?

कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बीके प्रजापति बताते हैं कि "एजोला एक जलीय फर्न है, ये सेल्विनिएसी प्रजाति का है. धान की फसल के लिए तो ये बहुत ही उपयोगी है. धान के खेतों में अगर सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए, तो धान की पैदावार बढ़ जाती है. धान की रोपाई के बाद कुछ दिन हो जाएं और

SHAHDOL PADDY CULTIVATION
धान के खेत में एजोला का कमाल (ETV Bharat)
खेतों में पानी भरने का समय आ जाए तो आप एजोला का इस्तेमाल कर सकते हैं, धान रोपाई के 25 से 30 दिन बाद खेतों में पानी लगाना जरूरी होता है. उसी पानी में आप थोड़ा एजोला डाल दें, जो कुछ ही दिनों में पूरे खेत में फैल जाएगा. आपके धान की फसल के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा.

जिस धान के खेत में पानी भरा है और अगर आप उसमें डालते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा ये एजोला नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है. जब खेत में पानी सूख जाता है, तो ये जैवांश की मात्रा भी बढ़ा देता है. जिससे भूमि और उपजाऊ हो जाती है. इसके अलावा जहां भी एजोला डालेंगे, तो किसी भी तरह के वीड्स को वो उगने नहीं देगा. एक तरह जैविक खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है.

एक एजोला अनेक उपयोग

एजोला के बहुत सारे उपयोग हैं. धान की खेती के लिए टॉनिक का काम करता है. दुधारू पशुओं को एक उचित मात्रा में खिलाते हैं, तो दूध की मात्रा बढ़ेगी. इसके अलावा दूध गाढ़ा होगा. दूध की क्वालिटी सुधरेगी और उसमें कैरोटीन की मात्रा भी बढ़ जाएगी. जिसमें भी एजोला डालेंगे उसे पशु बड़े चाव के साथ खाएगा. आपका मवेशी भी स्वस्थ और तंदरुस्त रहेगा. इसके अलावा मुर्गी पालन और मछली पालन में भी एजोला का बड़ा इस्तेमाल है. उनके भोजन के तौर पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही इसे बहुत पसंद करते हैं.

घर पर आसानी से लगाएं एजोला

अगर आप अपने घर पर एजोला को लगाना चाहते हैं, तो बहुत ही आसान है. थोड़ी सी मेहनत अगर आप कर लेते हैं, तो एजोला आप घर पर लगा सकते हैं. सबसे पहले एक गड्ढा बना लीजिए, बजट है तो सीमेंट से भी बना सकते हैं. अगर बजट कम है, तो गड्ढा बनाकर उसमें पन्नी बिछाकर गड्ढे को कवर कर लें. जिससे वो पानी न सोख पाए. इसके बाद उस पानी में गोबर लेकर उसे घोल दें. गड्ढे के हिसाब से फिर उसमें थोड़ा सा एजोला का फर्न डाल दें. तापमान अगर 30 डिग्री के आसपास है, तो एक हफ्ते में ही पूरे गड्ढे में फैल जाएगा. फिर आप अपने इस्तेमाल के लिए उससे जितना निकालना चाहते हैं, निकाल लीजिए.

For All Latest Updates

TAGGED:

SHAHDOL PADDY CULTIVATIONPADDY CULTIVATION AZOLLA FERNAZOLLA MANY USESAZOLLA BENEFITS FARMINGPADDY CULTIVATION AZOLLA USES

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

उत्तराखंड में फंसे शिवपुरी के तीर्थयात्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया से लगाई मदद की गुहार

सीएम की घोषणा के डेढ़ साल बाद भी नहीं शुरू हुई मुरैना शुगर फैक्ट्री, 3 सितंबर से होगा आंदोलन

रीवा में करिश्मा कपूर को देख क्रेजी हुए फैंस, दादा राजकपूर यहीं दे बैठे थे अपना दिल

खिलचीपुर का 11 मील शहर दुनिया का असली प्रेम नगर, यहां मोहब्बत है पहचान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.