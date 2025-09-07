ETV Bharat / state

किसानों के लिए अच्छी खबर, कृषि यंत्रों पर मिल रही लाखों की छूट, बड़े काम की मशीनें

इसके आवेदन के लिए आप कृषि अभियांत्रिकी विभाग के पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. अगर अनुदान पर इन यंत्रों को खरीदने का मन बना ही लिया है, तो अपने जिले के कृषि अभियांत्रिकी विभाग में भी संपर्क कर सकते हैं.

कृषि अभियांत्रिकी शहडोल के असिस्टेंट इंजीनियर आरके पयासी बताते हैं कि "धान कटाई के बाद खेत में पड़ी नरवाई का उचित प्रबंधन और गेहूं या अन्य रबी सीजन की फसलों की सीधी बुवाई के लिए काम आने वाली मशीन जैसे सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर, जीरो सीडड्रिल इन मशीनों को अगर आप अनुदान पर लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं.

शहडोल: भारत कृषि प्रधान देश है. बदलते समय के साथ आज की खेती भी आधुनिकता की ओर जा रही है. पहले किसान खेतों की जुताई बैलों से करता था. खेतों के जिन कामों के लिए घंटों समय और लागत लगाता था. अब ऐसे-ऐसे यंत्र आ चुके हैं, जो खेती किसानी के काम को आसान बना रहे हैं. इतना ही नहीं इन यंत्रों को किसान आसानी से खरीद सके और अपने खेती के लिए उपयोग कर सके, इसे ध्यान में रखते हुए सरकार भी समय-समय पर अच्छा खासा अनुदान दे रही है. इसी के तहत खेती के आगामी सीजन को ध्यान में रखते हुए कुछ कृषि यंत्रों पर भारी छूट दी जा रही है.

कितना मिल रहा अनुदान

कृषि अभियांत्रिकी विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर आरके पयासी बताते हैं कि सुपर सीडर कृषि यंत्र पर 1 लाख 20 हजार तक का अनुदान है, जबकि स्मार्ट सीडर, हैप्पी सीडर पर 84,150 रुपए तक का अनुदान है.

मशीनों पर मिल रही छूट (ETV Bharat)

कैसे काम करती हैं ये मशीनें

सुपर सीडर- अगर आप सुपर सीडर मशीन लेने का मन बना रहे हैं, तो ये बड़े ही काम की मशीन है, क्योंकि ये मशीन खेत की जुताई, नरवाई प्रबंधन, बीज, खाद और रोलर सभी का काम एक साथ कर देती है. जिससे समय और लागत सब कुछ बचता है. सुपर सीडर मशीन को लेकर कृषि वैज्ञानिक दीपक चौहान बताते हैं कि "इस मशीन के मुख्य भाग में रोटावेटर लगा होता है. जो फसल के अवशेष को पहले काटता है, मिट्टी की जुताई करते हुए उस अवशेष को मिट्टी में ही मिला देता है. जिससे ये अवशेष भी आगे चलकर खाद बन जाती है.

इस मशीन में ही दूसरा भाग सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल होता है. जिसमें खाद और बीज एक साथ जमीन के अंदर डाला जाता है. फिर उसी के पीछे एक रोलर लगा रहता है. जब खेत की जुताई होती है, तो वो रोलर खाद बीज और मिट्टी को बराबर मात्रा में दबाता जाता है. जिससे फसल की अच्छे से बुवाई हो जाती है.

कृषि अभियांत्रिकी विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर आरके पयासी बताते हैं कि हैप्पी सीडर और सुपर सीडर मिलते जुलते यंत्र हैं, लेकिन इनका काम बहुत अलग है. हैप्पी सीडर 50 एचपी के ऊपर के ट्रैक्टर पर चल सकता है, जबकि सुपर सीडर मशीन हैवी मशीन है. ये 55 एचपी के ऊपर के ट्रैक्टर पर ही चलता है. सुपरसीडर पराली को मिक्स करते हुए अगली फसल की बुवाई करता है, जबकि हैप्पी सीडर पराली के बीच में चीरा लगाते हुए फसल की बुवाई करती है.

मतलब पराली को नष्ट किए बिना ही अगली फसल की बुवाई करती है. हैप्पी सीडर में सिर्फ बुवाई का ही एक ऑप्शन होता है, जबकि सुपर सीडर में

रोटावेटर भी लगा होता है. इसमें कुछ कंपनियां राटोवेटर अलग करने का अटैचमेंट भी साथ में देती है. किसान चाहे तो सुपर सीडर में रोटावेटर भी अलग से चला सकता है.