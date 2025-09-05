शहडोल : AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक बेहद मददगार होने के साथ दिनों दिन खतरनाक होती जा रही है. इसका ताजा मामाला शहडोल जिले से आया है, जिसमें एक इंजीनियरिंग के छात्र ने एक छात्रा का AI के जरिए फेक वीडियो बना दिया, और उसे सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया. जब छात्रा को यह बात पता चली तो उसके होश उड़ गए. इसके बाद छात्रा द्वारा थाने में इसकी शिकायत की गई.

क्राइम का बढ़ता ग्राफ, AI से अश्लील वीडियो

दरअसल, मामला शहडोल जिले के धनपुरी थाना क्षेत्र का है, जहां 11th में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ इंजीनियरिंग कर रहे एक युवक ने पहले छेड़खानी की थी. छेड़खानी के साथ आरोपी युवक ने छात्रा के साथ कुछ फोटो खींच लिए थे. बाद में AI टूल का इस्तेमाल करते हुए उसने छात्रा का अश्लील वीडियो बना लिया और इस वीडियो को सोशल मीडिया में वायरल भी कर दिया.

छात्रा की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार (Etv Bharat)

16 साल की स्टूडेंट को परेशान करता था इंजीनियरिंग छात्र

बताया जा रहा है कि इंजीनियरिंग कर रहा छात्र उस नाबालिग छात्रा को लगातार परेशान करता था, छात्रा की उम्र 16 वर्ष है. इंजीनियरिंग छात्र पहले उसका पीछा किया करता था और उसके साथ अश्लील हरकतें करता था. छात्रा के मुताबिक आरोपी जबरन बातचीत करने की कोशिश करता था. इन हरकतों को लेकर जब छात्रा ने विरोध किया तो आरोपी ने गुस्से में AI का सहारा लेकर उसका फेक वीडियो बना दिया.

AI से वीडियो बनाकर छात्रा के पिता को भेजा

पुलिस के मुताबिक अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के साथ आरोपी ने वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से उसके पिता को भी भेज दिया. साथ ही आरोप हैं कि फर्जी इंस्टाग्राम आईडी से भी उसे बदनाम करने की कोशिश की.

छात्रा की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार

इस पूरे घटनाक्रम से परेशान छात्रा परिजनों के साथ थाने पहुंच गई और धनपुरी पुलिस को पूरी बात बताई. पुलिस ने इस मामले में इंजीनियरिंग छात्र के खिलाफ छेड़छाड़ के साथ गंभीर धाराओं के तहत मामला किया है. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है.

इस पूरे घटनाक्रम को लेकर धनपुरी थाना प्रभारी खेम सिंह पेन्द्रो ने कहा, '' एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला आया है, अश्लील फोटो वीडियो एडिट कर वायरल करने की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है. आगे जांच कर कार्रवाई की जाएगी.''