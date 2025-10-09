प्यार के चक्कर में पकड़ा गया विंध्य का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर, प्रेमिका से मिलने आया था शहडोल
प्यार के चक्कर में बेनकाब हुआ नशे का सौदागर, निकला विंध्य का सबसे बड़ा नशा तस्कर, देसी पिस्टल सहित गिरफ्तार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 9, 2025 at 5:13 PM IST
शहडोल : विंध्य के सबसे बड़े नशा तस्कर ने कभी सोचा भी नहीं रहा होगा, कि उसके साथ भी ऐसा हो सकता है. प्यार का चक्कर उसे सलाखों के पीछे भी पहुंच सकता है. शहडोल जिले के कोतवाली थाने की पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां प्रेमिका से मिलने आए विंध्य क्षेत्र के कुख्यात नशा तस्कर रमेश जायसवाल को पुलिस ने पिस्टल सहित गिरफ्तार कर लिया है.
लंबे समय से खोज रही थी कई जिलों की पुलिस
विंध्य क्षेत्र में नशे का सबसे बड़ा सौदागर रमेश जायसवाल को माना जाता है, और यह मध्य प्रदेश के सीधी जिले के थाना रामपुर नैकिन के खाड़ा गांव का रहने वाला है. लंबे समय से ये व्यक्ति नशे के कारोबार में सक्रिय था. रमेश पर रामपुर नैकिन, अमरपाटन, शहडोल, सीधी जिले के कई थानों में 11 से अधिक एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले भी दर्ज हैं, और पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी.
प्यार के चक्कर में सलाखों के पीछे
बताया जा रहा है कि बीती रात रमेश जायसवाल अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए शहडोल आया था, जहां बातों ही बातों में किसी बात को लेकर उसका प्रेमिका के परिजनों से विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि मामला थाने तक पहुंच गया, और जब मामला थाने तक पहुंचा तो कोतवाली थाने की पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी, और जैसे ही पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास से एक 7.65 एमएम की पिस्टल, 11 जिंदा कारतूस, पांच स्मार्टफोन और एक लग्जरी कार साथ में 65,000 रुपए नगदी और नशे से जुड़ी कुछ संदिग्ध सामग्री बरामद हुई.
पुलिस ने जब कड़ी जांच की तो इस व्यक्ति की पहचान विंध्य के सबसे बड़े नशा सप्लायर रमेश जायसवाल के तौर पर हुई, जिसकी तलाश मध्य प्रदेश के कई जिलों की पुलिस कर रही थी, और लंबे समय से ये फरार चल रहा था लेकिन अब एक प्रेमिका के चक्कर में पुलिस के हत्थे चढ़ गया.
शहडोल पुलिस की बड़ी कामयाबी
शहडोल पुलिस की इसे बड़ी कामयाबी मानी जा रही है. माना जा रहा है इस तरह के नशे के बड़े सौदागरों की गिरफ्त में आ जाने से नशे के रैकेट पर भी ब्रेक लगेगा.
इस पूरे घटनाक्रम को लेकर शहडोल एडिशनल एसपी अभिषेक दीवान ने कहा, '' एनडीपीएस का फरार आरोपी रमेश जायसवाल शहडोल में घूमने आया है इस बात की सूचना पर उसे कार समेत पकड़ा है, जिसके पास से देसी पिस्टल सहित कई अन्य सामग्री भी जब्त की गई है. वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.''