शहडोल जिला अस्पताल में इलाज से पहले रहस्मयी पर्चा, मरीज को साइन करना अनिवार्य

शहडोल जिला अस्पताल में इलाज करने से पहले एक पर्चे पर साइन कराए जाते हैं. हाल ही में शहडोल जिला अस्पताल मरीज और उनके परिजनों से इलाज के नाम पर अवैध वसूली को लेकर सुर्खियों में रहा है. कई बार ऐसी घटनाएं सामने भी आई हैं, जिस पर जिला अस्पताल पर सवाल भी खड़े हुए हैं. अब फिर सवाल खड़े हो रहे हैं. इलाज के नाम पर पैसों की मांग की शिकायतों के बीच अस्पताल प्रबंधन ने एक नया रास्ता निकाल लिया है.

शहडोल : शहडोल जिला अस्पताल अक्सर सुर्खियों में बना रहता है. एक बार फिर जिला अस्पताल चर्चा में है. जिला अस्पताल के ऐसे रोगीपर्चा वायरल हो रहे हैं, जिससे अस्पताल प्रशासन से जवाब देते नहीं बन रहा है. आखिर ये रहस्मयी पर्चे पर डॉक्टर ऐसा क्या लिखवाते हैं मरीज व मरीज के परिजनों से. इस पर्चे से जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं.

इलाज शुरू कराने से पहले करवाते हैं साइन

जिला अस्पताल में मरीज जब इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं, तो उनसे सबसे पहले इलाज के नाम पर एक पर्ची में पीछे कुछ लिखवाया जा रहा है. इसकी भाषा इस प्रकार है "इलाज के लिए कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है." अब यही पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ऐसे में शहडोल जिला अस्पताल पर कई सवाल भी फिर से खड़े हो रहे हैं. अस्पताल प्रबंधन पर उठे सवालों के बीच मरीज और उनके परिजन अब समझ नहीं पा रहे हैं कि करें तो करें क्या, क्योंकि जिला अस्पताल के डॉक्टर स्टाफ और वहां का प्रबंधन जिस तरह से पर्ची पर साइन करा रहा है, उससे उनकी परेशानी बढ़ गई है.

सिविल सर्जन ने कहा- ये पहले की व्यवस्था

इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि पर्ची में इलाज से पहले ही साइन कराके अस्पताल प्रबंधन कैसे साबित करेगा कि वो पैसा नहीं ले रहा. अगर अस्पताल प्रबंधन सही में ईमानदार है तो ऐसे लिखित औपचारिकता की बजाय पारदर्शी और सख्त निगरानी व्यवस्था लागू करनी चाहिए. वहीं, सिविल सर्जन डॉ. शिल्पी शराफ़ का कहना है "ये नियम पूर्व सिविल सर्जन जीएस परिहार के समय से लागू हुआ था. अगर अभी भी ऐसा हो रहा है तो दिखवाते हैं."