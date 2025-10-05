ETV Bharat / state

राह चलती बुजुर्ग को कार में बिठाया, सुनसान रास्ते में ले जाकर की लूट

शहडोल में बैंक से घर जा रही बुजुर्ग महिला से हुई लूट, रिश्तेदार बताकर बदमाशों ने की ठगी.

SHAHDOL ROBBERY NEWS
राह चलती बुजुर्ग को कार में बिठाया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 5, 2025 at 10:19 PM IST

शहडोल: मध्य प्रदेश के शहडोल में एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसे जानने के बाद आप भी थोड़ा सहम सकते हैं. थोड़ी सी असावधानी आपको बड़ी तकलीफ दे सकती है. एक ऐसी घटना शहडोल में घटी है, जहां एक महिला को रिश्तेदार बताकर फोर व्हीलर गाड़ी में बिठाया और उसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दे दिया.

राह चलती महिला के साथ लूट

घटना शहडोल के ब्यौहारी थाना क्षेत्र की है. जहां एक बुजुर्ग महिला के साथ लूट की वारदात हुई है. बुजुर्ग महिला जिसका नाम आशा सिंह बघेल है और उम्र 63 साल बताई जा रही है. ये सूखागांव की रहने वाली है. महिला ने पुलिस से जो शिकायत की है, उसके मुताबिक ब्यौहारी के एक बैंक से उसने पैसा निकाला और पैदल ही घर की ओर जा रही थी. तभी सड़क पर चार पहिया वाहन में सवार होकर दो बदमाश महिला के पास आते हैं और जबरदस्ती ही महिला को उनका रिश्तेदार बताने लगते हैं.

बुजुर्ग महिला को बताया रिश्तेदार

महिला ने कहा मैंने तो आपको कभी नहीं देखा नहीं तो आरोपियों ने बुजुर्ग महिला से कहा आप भूल गई होंगी, लेकिन हम पहचानते हैं. चलो वाहन में बैठो छोड़ देता हूं, आरोपियों की चिकनी चुपड़ी बातों पर महिला आ गई और गाड़ी में बैठ गई. जिसके बाद चार पहिया वाहन में ही दोनों शातिर बदमाशों ने महिला को उलझाए रखा और गलत रास्ते की ओर लेकर जाने लगे. जिसे देखरकर महिला चीखने चिल्लाने लगी, तभी सुनसान रास्ता देखकर आरोपियों ने महिला के हाथ में रखे पर्स को छीना.

महिला को बीच रास्ते में उतारकर फरार हो गए. जब महिला को सुनसान रास्ते में उतार दिया तो महिला ने आसपास के गुजर रहे लोगों को अपनी व्यथा बताई. जिसके बाद पीड़ित महिला थाने पहुंची और वहां जाकर पुलिस को पूरी बात बताईं.

क्या-क्या लूटा ?

महिला ने पुलिस को जो जानकारी दी है. उसके मुताबिक नगद 10 हजार रुपए, सोने-चांदी के जेवर सहित टोटल 40 हजार रुपए की लूट की है. ब्योहारी थाना प्रभारी अरुण पांडे ने बताया कि महिला की शिकायत पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है."

