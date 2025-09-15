ETV Bharat / state

कहीं आपको भी तो नहीं आया शहडोल कलेक्टर का फोन? लोगों से हो रही डिमांड

शहडोल कलेक्टर डॉ. केदार सिंह का वॉट्सएप हैक हो गया है. इस बात की जानकारी शहडोल जिले के सोशल मीडिया हैंडल पर दी जा रही है. इसके अलावा शहडोल जनसंपर्क के माध्यम से भी इस बात की जानकारी दी जा रही है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि शहडोल कलेक्टर डॉक्टर केदार सिंह जिस वॉट्सएप नंबर 9425102510 का इस्तेमाल कर रहे थे, वो हैक हो गया है. इस वॉट्सएप नंबर से आने वाले मैसेज का रिप्लाई कोई भी ना करें और सावधान रहें.

शहडोल : इन दिनों शहडोल संभाग के अधिकारी साइबर अपराधियों के निशाने पर हैं, कुछ दिनों पहले ही उमरिया जिले के कलेक्टर का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया था, और संदिग्ध मैसेज भेजे जा रहे थे. ठीक उसी तरह अब शहडोल कलेक्टर का वॉट्सएप नंबर भी हैक हो गया है, जिसे लेकर लोगों को सावधान रहने की अपील की जा रही है. कई लोगों का दावा का शहडोल कलेक्टर के नंबर से उन्हें अजीब मैसेज आ रहे हैं और ओटीपी डिमांड की जा रही है.ऐसे किसी भी भ्रामक मैसेज से बचने की सलाह दी जा रही है.

शहडोल कलेक्टर के वॉट्सएप से आ रहे फर्जी मैसेज (Whatsapp screenshot)

शहडोल कलेक्टर के नाम पर फ्रॉड करने की कोशिश

इसके अलावा इस तरह के मैसेज को हर जगह सर्कुलेट भी किया जा रहा है, जिससे कोई किसी तरह के फ्रॉड में न फंसे.

कलेक्टर डॉक्टर केदार सिंह जिस वॉट्सएप नंबर का इस्तेमाल करते थे, उस नंबर से जिले के कई लोगों को संदिग्ध मैसेज भेजे गए हैं. इस घटना से जुड़े कुछ चैट स्क्रीनशॉट भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें शहडोल कलेक्टर के वॉट्एसप नंबर से ओटीपी मांगी जा रही है. शहडोल कलेक्टर ने इस मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक राम जी श्रीवास्तव को भी दी है और साइबर सेल को जांच के आदेश भी दिए हैं.

अलर्ट मोड पर सायबर टीम

शहडोल एसपी रामजी श्रीवास्तव ने बताया, '' घटना के बाद साइबर एक्सपर्ट्स को अलर्ट कर दिया गया है, हमारी साइबर टीम इस बात की जांच कर रही है कि उनका नंबर किस तरीके से हैक किया गया है, उनकी लोकेशन क्या है, साथ ही लोगों को भी सचेत रहने के लिए कहा गया है. लोगों को कहा गया है कि इस नंबर से कोई भी वॉट्सएप कॉल मैसेज आए तो किसी भी लिंक मैसेज कॉल पर भरोसा ना करें और ना ही जवाब दें. कोई भी अपनी निजी जानकारी साझा ना करें.

सायबर फ्रॉड के निशाने पर अधिकारी

शहडोल संभाग के अधिकारियों के साथ इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. कुछ दिन पहले ही उमरिया के कलेक्टर का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया था और उससे लोगों को मैसेज भेजे जा रहे थे. वहीं अब शहडोल कलेक्टर का वॉट्सएप नंबर ही हैक कर लिया गया है, जिससे संदिग्ध मैसेज भी भेजे जा रहे हैं.

प्रशासन द्वारा लोगों से अपील की जा रही है कि इस नंबर से आने वाले मैसेज पर लोग भरोसा ना करें और अपनी निजी जानकारी बिल्कुल भी किसी से साझा न करें, जब तक की नंबर पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाता है, कोई भी व्यक्ति उसका जवाब ना दे, साइबर टीम ने जांच शुरू कर दी है.