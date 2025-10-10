ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में दवाओं का खौफ, कफ सिरप के बाद आयोडीन सॉल्यूशन, स्किन पर पड़ रहे फफोले

बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज शहडोल से बीते बुधवार को दवा के साइड इफेक्ट का मामला सामने आया था. कई गर्भवती महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराई थी कि पोवीडोन आयोडीन सॉल्यूशन के उपयोग के बाद उनके स्किन में खुजली, जलन, लाल निशान और छाले पड़ रहे हैं. जैसे ही यह मामला मीडिया में प्रकाशित हुआ शहडोल सहित पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है. तत्काल स्वास्थ्य महकमा हरकत में आ गया. वहीं, कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर महिला प्रसूति वार्ड का निरीक्षण किया और वहां भर्ती मरीजों से उनके स्वास्थ्य को लेकर जानकारी ली.

शहडोल: मध्य प्रदेश में मरीज बीमारी से ज्यादा दवाइयों से डरे हुए हैं. जहरीली कफ सिरप से हुई 21 से ज्यादा बच्चों की मौत के दु:ख से प्रदेश उबर भी नहीं पाया था कि शहडोल मेडिकल कॉलेज से पोवीडोन आयोडीन सॉल्यूशन का मामला सामने आ गया. यहां मरीजों की सर्जरी के दौरान लगाए जाने वाले पोवीडोन-आयोडीन सॉल्यूशन से मरीजों की चमड़ी में फफोले पड़ने की शिकायत सामने आई थी. अब इस मामले में कलेक्टर केदार सिंह शहडोल मेडिकल कॉलेज में निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभावित मरीजों से भी मुलाकात की है. साथ ही कई दिशा निर्देश जारी किए हैं.

खतरनाक सॉल्यूशन से पीड़ित मरीजों से मिले कलेक्टर (ETV Bharat)

सॉल्यूशन से संक्रमित मरीजों का लिया जायजा

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने प्रसूता वार्ड का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने वहां भर्ती 50 प्रसूताओं के बारे में जानकारी ली. इनमें से 2 महिलाओं में इस संक्रमण की शिकायत मिली थी. शहडोल मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर नागेंद्र सिंह ने बताया कि "पोवीडोन आयोडीन सॉल्यूशन दवा के उपयोग से कुछ मरीजों पर संक्रमण पाया गया है. प्रतिदिन औसतन 20 से 25 डिलीवरी होती है, जिनमें से 10 से 12 डिलीवरी सीजर ऑपरेशन से होते हैं. पिछले एक सप्ताह में 2 मरीजों में यह संक्रमण पाया गया है."

शहडोल मेडिकल कॉलेज को जारी की गाइडलाइन (ETV Bharat)

कलेक्टर ने जारी किए दिशा निर्देश

शहडोल कलेक्टर ने डॉक्टरों को निर्देश दिए हैं कि जो भी मरीज संक्रमित हैं. उनके संक्रमण वाले स्थानों की सैंपलिंग की जाए और लेबोरेटरी में सैंपल भेजा जाए. जिससे संक्रमण क्यों हो रहा है, इसकी रियल जानकारी सामने आ सके. इसके अलावा संक्रमण के संबंध में त्वचा रोग विशेषज्ञ से भी परामर्श किया जाए. साथ ही कलेक्टर ने जांच रिपोर्ट आने तक आयोडीन सॉल्यूशन का उपयोग नहीं करने के निर्देश भी जारी किए हैं.

मेडिकल कॉलेज शहडोल पहुंचे कलेक्टर (ETV Bharat)

क्या है सॉल्यूशन कांड?

शहडोल मेडिकल कॉलेज से एक बड़ी लापरवाही सामने आई है. जिसमें ऑपरेशन से पहले जो पोवीडोन आयोडीन सॉल्यूशन मरीजों को लगाया जाता है, वो उनके लिए काफी दर्दनाक साबित हो रहा है. इस सॉल्यूशन के लगाते ही मरीजों की स्किन जल जाती है. स्किन पर फफोले पड़ जाते हैं, वहां पर लाल लाल निशान हो जाते हैं और स्किन भी छिल जाती है. इस सॉल्यूशन का उपयोग मरीजों की सर्जरी के अलावा प्रसव के वक्त भी किया जाता है.