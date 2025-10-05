ETV Bharat / state

देवर को भाभी से हुआ प्यार, ऐसी रची पति की हत्या की साजिश, खुलासा होते ही उड़ गए होश

शहडोल में प्यार पागल देवर भाभी ने की पति की हत्या, पुलिस ने आरोपियों को पहुंचाया जेल.

SHAHDOL MURDER NEWS
शहडोल पत्नी ने की पति की हत्या (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 5, 2025 at 11:05 PM IST

3 Min Read
शहडोल: प्यार की आपने कई कहानियां सुनी होगी. प्यार में लोग कितनी कुर्बानियां देते हैं. खुद को बदल लेते हैं, लेकिन अब प्यार में कई लोग गलत कदम भी उठाने लगे हैं. प्यार का परवान ऐसा चढ़ जाता है कि आशिक से कातिल बनते देर नहीं लगती. कुछ ऐसा ही मामला शहडोल से सामने आया है. जहां भाभी के प्यार में देवर कुछ इस तरह पागल हो गया कि वो भाई की हत्या की साजिश रच दी. जब हत्या का खुलासा हुआ, तो सभी के होश उड़ गए.

प्यार के लिए पति की हत्या, अब जेल में

पूरा मामला शहडोल के देवलोंद थाना क्षेत्र स्थित करौंदिया गांव का है. 4 दिन पहले एक बृजेंद्र बैगा नाम के व्यक्ति का शव मिलता है. जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष है. पुलिस मामले की जांच शुरू कर देती है, जैसे ही हत्याकांड से पर्दा उठता है तो पूरा घटनाक्रम हैरान कर देने वाला होता है. मृतक बृजेंद्र बैगा का भाई जो हैदराबाद में काम करता है, उसका नाम नरेंद्र बैगा है. वह हैदराबाद में मजदूरी करता था.

Shahdol Wife Murdered Husband
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat)

जिसका अपनी भाभी के साथ अवैध प्रेम संबंध था. जब पति बृजेंद्र को इस संबंध में जानकारी मिली कि उसके भाई के साथ उसकी पत्नी का चक्कर चल रहा है, तो उसने अपनी पत्नी से विवाद शुरू कर दिया और मारपीट भी शुरू कर दी. इसके बाद बृजेंद्र के भाई नरेंद्र ने उसकी पत्नी, अपने नाबालिग भाई और दोस्त आशीष बैगा के साथ मिलकर बृजेंद्र की हत्या की योजना बनाई.

कैसे की हत्या

पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपियों ने प्लानिंग करने के बाद सुबह बृजेंद्र के घर गए. जहां वह सो रहा था, तभी टंगी, दंड और सिलबट्टे को पीसने वाले बड़े से पत्थर से हमला कर दिया और मौत के घाट उतार दिया. इसके बाद सभी आरोपी फरार हो गए.

मां ने दर्ज कराई रिपोर्ट

इस हत्याकांड के बाद मृतक की मां ने इसकी रिपोर्ट लिखाने के लिए देवलोद थाने पहुंची. वहां पुलिस के पास जाकर बताया. उसका बेटा खेत के घर में मृत अवस्था में मिला है. घटना की शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया और जांच शुरू कर दी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हत्या की पुष्टि हुई. जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया.

चारों आरोपी गिरफ्तार

एसडीओपी मुकेश आबिद के निर्देशन में थाना प्रभारी सुभाष दुबे और उनकी टीम ने मामले की गहनता से जांच की. इसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया और इन्हें न्यायालय में पेश किया है. देवलोंद थाना प्रभारी सुभाष दुबे के मुताबिक "चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. आगे की कार्रवाई जारी है, अभी कई और खुलासे हो सकते हैं. आरोपियों के खिलाफ हत्या और साजिश का मामला दर्ज किया गया है.

