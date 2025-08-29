शहडोल: मध्य प्रदेश से भ्रष्टाचार के एक-बढ़कर एक गजब को मामले सामने आते हैं, जिन्हें सुनकर सिर चकरा जाता है. ऐसा ही एक मामला शहडोल के भटिया पंचायत से आया है. जिले में भ्रष्टाचार का एक मामला थमता नहीं है कि दूसरा मामला सामने आ जाता है. घोटालेबाजों के हौसले इतने बुलंद हैं कि सरकारी बिलों में हेरफेर को लेकर खुल्लम खुल्ला खेल चल रहा है. फोटो कॉपी घोटला के बाद अब ईंट घोटाला सामने आया है.

शहडोल में लगी घोटालों की झड़ी

शहडोल जिले से पिछले कुछ महीनों में घोटाले के कई मामले सामने आए हैं. इनमें से सबसे चर्चित ड्राई फ्रूट घोटाला था, जो काफी सुर्खियों में रहा था. हाल ही में फोटो कॉपी घोटाला हुआ था, जिसमें 2 पन्ने की फोटो कॉपी के 4000 रुपए का बिल लगाया गया था. इससे भी गजब बात यह थी कि भुगतान भी बड़े आराम से हो गया था. अब नया मामला सामने आया है, जिसमें 2500 ईंट के लिए 1 लाख 25 हजार रुपए का बिल बना दिया गया, जो अब सोशल मीडिया में भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है, जिसे देखकर यूजर्स भी जमकर मजे ले रहे हैं.

ईंट घोटले का बिल (ETV Bharat)

क्या है पूरा मामला?

पूरा मामला शहडोल जिले के बुढ़ार जनपद के भटिया ग्राम पंचायत का है. यहां एक अनोखा बिल वायरल हो रहा है, जिसमें 2500 ईंटों को भाड़ा सहित 5 रुपए की दर से खरीदने की बात की जा रही है. बिल में इसकी टोटल कीमत 1 लाख से ज्यादा दर्शाई गई है और बड़ी बात तो ये है कि बिल को पास भी करा लिया गया है. इसका भुगतान भी कर दिया गया है. ये बिल चेतन प्रसाद कुशवाहा ग्राम परिबाहरा पोस्ट साखी तहसील जैतपुर जिला शहडोल का है. इसमें भाटिया गांव के सरपंच और सचिव ने बकायदे हस्ताक्षर भी किए हैं.

कलेक्टर ने क्या कहा?

शहडोल कलेक्टर केदार सिंह का कहना है कि " 2500 ईंटों को 5 रुपए की दर से लिखा है, पैसा भी ठीक लिखा हुआ है. हो सकता है ईंट की तादाद लिखने में जीरो कम हो गया हो. मैंने एसडीएम को बोला है कि सीईओ जिला पंचायत के साथ जाकर मामले को देख लें की चीजों में इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है?"