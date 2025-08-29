ETV Bharat / state

शहडोल में भ्रष्टाचार का गजब खेल, ड्राई फ्रूट और फोटो कॉपी के बाद ईंट घोटाला - SHAHDOL BRICK SCAM

शहडोल में गजब की टोपीबाजी, 2500 ईंटों के लिए लाखों का बिल, भ्रष्टाचार का नया कारनामा, सरपंच और सचिव ने हस्ताक्षर कर कराया भुगतान.

SHAHDOL BRICK SCAM
ड्राई फ्रूट और फोटो कॉपी के बाद ईंट घोटाला (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 29, 2025 at 6:09 PM IST

2 Min Read

शहडोल: मध्य प्रदेश से भ्रष्टाचार के एक-बढ़कर एक गजब को मामले सामने आते हैं, जिन्हें सुनकर सिर चकरा जाता है. ऐसा ही एक मामला शहडोल के भटिया पंचायत से आया है. जिले में भ्रष्टाचार का एक मामला थमता नहीं है कि दूसरा मामला सामने आ जाता है. घोटालेबाजों के हौसले इतने बुलंद हैं कि सरकारी बिलों में हेरफेर को लेकर खुल्लम खुल्ला खेल चल रहा है. फोटो कॉपी घोटला के बाद अब ईंट घोटाला सामने आया है.

शहडोल में लगी घोटालों की झड़ी

शहडोल जिले से पिछले कुछ महीनों में घोटाले के कई मामले सामने आए हैं. इनमें से सबसे चर्चित ड्राई फ्रूट घोटाला था, जो काफी सुर्खियों में रहा था. हाल ही में फोटो कॉपी घोटाला हुआ था, जिसमें 2 पन्ने की फोटो कॉपी के 4000 रुपए का बिल लगाया गया था. इससे भी गजब बात यह थी कि भुगतान भी बड़े आराम से हो गया था. अब नया मामला सामने आया है, जिसमें 2500 ईंट के लिए 1 लाख 25 हजार रुपए का बिल बना दिया गया, जो अब सोशल मीडिया में भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है, जिसे देखकर यूजर्स भी जमकर मजे ले रहे हैं.

shahdol brick scam
ईंट घोटले का बिल (ETV Bharat)

क्या है पूरा मामला?

पूरा मामला शहडोल जिले के बुढ़ार जनपद के भटिया ग्राम पंचायत का है. यहां एक अनोखा बिल वायरल हो रहा है, जिसमें 2500 ईंटों को भाड़ा सहित 5 रुपए की दर से खरीदने की बात की जा रही है. बिल में इसकी टोटल कीमत 1 लाख से ज्यादा दर्शाई गई है और बड़ी बात तो ये है कि बिल को पास भी करा लिया गया है. इसका भुगतान भी कर दिया गया है. ये बिल चेतन प्रसाद कुशवाहा ग्राम परिबाहरा पोस्ट साखी तहसील जैतपुर जिला शहडोल का है. इसमें भाटिया गांव के सरपंच और सचिव ने बकायदे हस्ताक्षर भी किए हैं.

कलेक्टर ने क्या कहा?

शहडोल कलेक्टर केदार सिंह का कहना है कि " 2500 ईंटों को 5 रुपए की दर से लिखा है, पैसा भी ठीक लिखा हुआ है. हो सकता है ईंट की तादाद लिखने में जीरो कम हो गया हो. मैंने एसडीएम को बोला है कि सीईओ जिला पंचायत के साथ जाकर मामले को देख लें की चीजों में इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है?"

शहडोल: मध्य प्रदेश से भ्रष्टाचार के एक-बढ़कर एक गजब को मामले सामने आते हैं, जिन्हें सुनकर सिर चकरा जाता है. ऐसा ही एक मामला शहडोल के भटिया पंचायत से आया है. जिले में भ्रष्टाचार का एक मामला थमता नहीं है कि दूसरा मामला सामने आ जाता है. घोटालेबाजों के हौसले इतने बुलंद हैं कि सरकारी बिलों में हेरफेर को लेकर खुल्लम खुल्ला खेल चल रहा है. फोटो कॉपी घोटला के बाद अब ईंट घोटाला सामने आया है.

शहडोल में लगी घोटालों की झड़ी

शहडोल जिले से पिछले कुछ महीनों में घोटाले के कई मामले सामने आए हैं. इनमें से सबसे चर्चित ड्राई फ्रूट घोटाला था, जो काफी सुर्खियों में रहा था. हाल ही में फोटो कॉपी घोटाला हुआ था, जिसमें 2 पन्ने की फोटो कॉपी के 4000 रुपए का बिल लगाया गया था. इससे भी गजब बात यह थी कि भुगतान भी बड़े आराम से हो गया था. अब नया मामला सामने आया है, जिसमें 2500 ईंट के लिए 1 लाख 25 हजार रुपए का बिल बना दिया गया, जो अब सोशल मीडिया में भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है, जिसे देखकर यूजर्स भी जमकर मजे ले रहे हैं.

shahdol brick scam
ईंट घोटले का बिल (ETV Bharat)

क्या है पूरा मामला?

पूरा मामला शहडोल जिले के बुढ़ार जनपद के भटिया ग्राम पंचायत का है. यहां एक अनोखा बिल वायरल हो रहा है, जिसमें 2500 ईंटों को भाड़ा सहित 5 रुपए की दर से खरीदने की बात की जा रही है. बिल में इसकी टोटल कीमत 1 लाख से ज्यादा दर्शाई गई है और बड़ी बात तो ये है कि बिल को पास भी करा लिया गया है. इसका भुगतान भी कर दिया गया है. ये बिल चेतन प्रसाद कुशवाहा ग्राम परिबाहरा पोस्ट साखी तहसील जैतपुर जिला शहडोल का है. इसमें भाटिया गांव के सरपंच और सचिव ने बकायदे हस्ताक्षर भी किए हैं.

कलेक्टर ने क्या कहा?

शहडोल कलेक्टर केदार सिंह का कहना है कि " 2500 ईंटों को 5 रुपए की दर से लिखा है, पैसा भी ठीक लिखा हुआ है. हो सकता है ईंट की तादाद लिखने में जीरो कम हो गया हो. मैंने एसडीएम को बोला है कि सीईओ जिला पंचायत के साथ जाकर मामले को देख लें की चीजों में इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है?"

For All Latest Updates

TAGGED:

SHAHDOL NEWSSHAHDOL PHOTOCOPY SCAMSHAHDOL NEW CORRUPTIONSHAHDOL 2500 BRICKS BILLSHAHDOL BRICK SCAM

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

देवास में महाभारतकालीन श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर, भक्तों ने देखे स्वयंभू प्रतिमा और कुंड के चमत्कार

मध्य प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर ब्रिज पर बाइक-कार से खतरनाक स्टंट, रीलबाज और शराबी भी उमड़े

सिंगरौली में अवैध डीजल का खेल, यूपी और गुजरात से भरकर आते हैं टैंकर

बड़वानी में शिक्षा पर संकट, खंडहर भवनों में चल रहे स्कूल, खतरे में नौनिहालों का जीवन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.