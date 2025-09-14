शहडोल मेडिकल कॉलेज का लेबर रूम बना अखाड़ा, देखिए लेडी डॉक्टर्स के गुंडागर्दी का वीडियो

शहडोल मेडिकल कॉलेज का लेबर रूम बना अखाड़ा, देखिए लेडी डॉक्टर्स के गुंडागर्दी का वीडियो
शहडोल के बिरसा मुंडा शासकीय मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरों का गैरजिम्मेदाराना हरकता का वीडियो आया सामने. लेबर रूम में इंटर्न महिला डॉक्टरों ने हंगामा किया.
शहडोल: मध्य प्रदेश का शहडोल मेडिकल कॉलेज इन दिनों किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बना ही रहता है. इस बार जिस वजह से सुर्खियों में आया है, वो हैरान कर देने वाला है. क्योंकि शहडोल मेडिकल कॉलेज की इंटर्न लेडी डॉक्टर ने मरीजों के सामने ऐसी हरकत कर दी है, जिसकी हर तरफ आलोचना हो रही है. इस घटना का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल साइट पर डाल दिया, जो अब जमकर वायरल हो गया है.
जब मेडिकल कॉलेज बन गया अखाड़ा
बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज में शनिवार को एक ऐसी घटना घटी, जिसकी जमकर आलोचना हो रही है. यहां लेबर रूम में इंटर्न लेडी डॉक्टर ने हंगामा कर दिया. डॉक्टर और लेडी इंटर्न मौके पर आपस में भिड़ गए. बताया जा रहा है कि 2 इंटर्न लेडी डॉक्टर लेबर रूम में घुसते ही महिला स्वास्थ्य कर्मी के ऊपर हमला कर दिया. इतना ही नहीं इस दौरान बीच बचाव कर रहे एक और ट्रेनी डॉक्टर के साथ अभद्रता की. डॉक्टर्स का ऐसा व्यवहार हैरान कर देने वाला था.
मारपीट का वीडियो वायरल
शहडोल मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स के मारपीट का ये वीडियो अब वायरल भी हो गया है. वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि लेडी डॉक्टर के बीच हाथापाई हो रही है और वो भी लेबर रूम के अंदर. वहीं मरीज भी दर्द से कराहते हुए लेटे हुई दिखाई दे रही हैं. इंटर्न लेडी डॉक्टर अभद्र भाषा बोलते हुए साथी डॉक्टर से लगातार हाथापाई कर रही है. वीडियो वायरल होने के बाद से कॉलेज प्रबंधन भी पूरी तरह से हिल गया है.
जांच के बाद कमेटी लेगी एक्शन
इस मामले में शहडोल मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉ. नागेंद्र सिंह कहना हैं कि "मेरे भी संज्ञान में एक वीडियो आया है. कुछ बच्चों द्वारा शिकायत भी की गई है. फिलहाल, दोनों पक्षों से बात की गई है. उनका कहना था कि ड्यूटी रोस्टर को लेकर कुछ आपत्ति थी. उसी को लेकर उन लोगों ने आपस में हाथापाई की है. जैसा कि वीडियो में भी दिखाई दे रहा है."
डॉक्टरों का ऐसे लड़ना बहुत निंदनीय
डॉ. नागेंद्र सिंह ने कहा "इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एक कमेटी बना दी गई है. जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी. स्टूडेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो ड्यूटी पर हैं. उनके साथ में लेबर रूम में बहुत सारे मरीज हैं. डॉक्टरों का ऐसे लड़ना बहुत निंदनीय है. ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी. जांच के बाद एक्शन जरूर होगा."