ETV Bharat / state

शहडोल मेडिकल कॉलेज का लेबर रूम बना अखाड़ा, देखिए लेडी डॉक्टर्स के गुंडागर्दी का वीडियो

लेबर रूम में इंटर्न लेडी डॉक्टर्स के बीच संग्राम ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 14, 2025 at 7:25 PM IST | Updated : September 14, 2025 at 8:05 PM IST 3 Min Read

शहडोल: मध्य प्रदेश का शहडोल मेडिकल कॉलेज इन दिनों किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बना ही रहता है. इस बार जिस वजह से सुर्खियों में आया है, वो हैरान कर देने वाला है. क्योंकि शहडोल मेडिकल कॉलेज की इंटर्न लेडी डॉक्टर ने मरीजों के सामने ऐसी हरकत कर दी है, जिसकी हर तरफ आलोचना हो रही है. इस घटना का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल साइट पर डाल दिया, जो अब जमकर वायरल हो गया है. जब मेडिकल कॉलेज बन गया अखाड़ा बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज में शनिवार को एक ऐसी घटना घटी, जिसकी जमकर आलोचना हो रही है. यहां लेबर रूम में इंटर्न लेडी डॉक्टर ने हंगामा कर दिया. डॉक्टर और लेडी इंटर्न मौके पर आपस में भिड़ गए. बताया जा रहा है कि 2 इंटर्न लेडी डॉक्टर लेबर रूम में घुसते ही महिला स्वास्थ्य कर्मी के ऊपर हमला कर दिया. इतना ही नहीं इस दौरान बीच बचाव कर रहे एक और ट्रेनी डॉक्टर के साथ अभद्रता की. डॉक्टर्स का ऐसा व्यवहार हैरान कर देने वाला था.

Last Updated : September 14, 2025 at 8:05 PM IST