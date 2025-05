ETV Bharat / state

लोगों के बीच पहुंचकर भालू की सांसें अटकी, मौका पाते ही कर दिया खेला - SHAHDOL BEAR ENTERED HOUSE

शहडोल के गांव में घर में घुसा भालू ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 18, 2025 at 7:35 PM IST | Updated : May 18, 2025 at 7:43 PM IST 2 Min Read

शहडोल: जंगल से लगे कई गांवों में गर्मियों में पानी की तलाश में जंगली जानवर पहुंच रहे हैं. घने जंगलों के बीच बसे गांव में तो पिछले कई दिनों से बाघ, तेंदुए और भालू समेत कई जंगली जानवर पहुंच रहे हैं. यहां गंधिया गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर में भालू घुस गया. हालांकि भालू को देखकर लोग तो डर ही गए साथ ही भालू को भागने का रास्ता नहीं मिला तो उसकी भी सांसे अटक गईं. जब घर में घुस आया भालू

Last Updated : May 18, 2025 at 7:43 PM IST