ETV Bharat / state

बाणसागर डैम के गेट खुले, बीच धार में फंसा युवक, शर्ट ने लिखी जिंदगी की कहानी - BANSAGAR DAM 6 GATES OPENED

शहोडल के बाणसागर डैम के गेट खुलते ही पानी में फंसा युवक. शर्ट के माध्यम से मांगी मदद. पुलिस ने किया रेस्क्यू

Bansagar Dam 6 gates opened
बाणसागर डैम के गेट खुले (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 8:28 PM IST

4 Min Read

शहडोल: शहडोल जिले में एक बड़ी घटना होने से टल गई. दरअसल, झमाझम बारिश की वजह से बाणसागर डैम के गेट खोलने पड़े और गेट खोलते ही नीचे एक युवक उस पानी में फंस गया. लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और ऐसी तरकीब लगाई, जिसकी वजह से 6 घंटे के कठिन रेस्क्यू के बाद उसे बचाया जा सका.

शहडोल में झमाझम बारिश, डैम के गेट खुले
घटना शहडोल जिले के देवलोंद थाना क्षेत्र अंतर्गत बाणसागर डैम की है. इन दिनों जिले के आसपास झमाझम बारिश की वजह से बाणसागर डैम का जलस्तर बढ़ रहा है. बाणसागर डैम के लबालब हो जाने की वजह से डैम के 6 गेट बुधवार शाम को खोलने पड़े. इधर, बाणसागर डैम के गेट खुले, लेकिन उधर देवलोंद के कुम्हिया गांव में नदी के बीच में एक युवक मछली पकड़ रहा था, लेकिन जैसे ही गेट खुला युवक समझ ही न पाया, एक साथ नदी में तेज बहाव आ गया. वो युवक अचानक ही चारों ओर से पानी से घिर गया.

SHAHDOL SDRF rescued man
SDRF ने किया युवक का रेस्क्यू (ETV Bharat)

मदद मांगने की ये तरकीब आई काम
नदी में अचानक आए पानी में युवक जब चारों ओर से घिर गया तो उसने हिम्मत नहीं हारी और दिमाग लगाया. नदी के ऊंचे वाले हिस्से में एक टापू पर जाकर खड़ा हो गया. वहां से मदद की गुहार लगाने लगा. काफी समय तक मदद की गुहार लगाई लेकिन कोई उसे सुन नहीं पा रहा था. उसने तभी एक तरकीब लगाई और अपनी शर्ट उतार कर उसे ऊपर हिलाते हुए मदद की गुहार लगाने लगा.

तभी वहां से कुछ ग्रामीण गुजर रहे थे, ये ग्रामीण मवेशियों को लेकर घर जा रहे थे, तभी उन्होंने जब किसी की आवाज सुनी, तो उन्होंने टापू की ओर देखा तो कोई शर्ट उतार कर हाथ से उसे हिला कर मदद मांग रहा था. ग्रामीणों ने जैसे ही युवक को पानी के बीच में फंसा हुआ देख ग्रामीणों ने इसकी सूचना देवलोंद थाने की पुलिस को दी.

सूचना मिलते ही एक्शन में पुलिस
देवलोंद थाना प्रभारी सुभाष दुबे ने बताया कि, ''जैसे ही उन्हें इसकी सूचना ग्रामीणों से मिली वो तुरंत ही मौके पर पहुंचे. एसडीआरएफ टीम को भी बुलाया और नदी में युवक की फंस जाने की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी. फिर बाणसागर प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर बाणसागर डैम के जो गेट खुले थे उसे बंद कराया गया फिर रेस्क्यू कार्य को शुरू किया गया.

जैसे ही डैम के गेट बंद हो गए तो नदी का जल स्तर थोड़ा कम हुआ था, और फिर एसडीआरएफ की टीम ने संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और 6 घंटे के कठिन रेस्क्यू के बाद युवक को बाहर निकाला गया. रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एक बार फिर से बाणसागर डैम के गेट खोल दिए गए हैं.

मछली पकड़ने सोन नदी गया था युवक
थाना प्रभारी ने बताया कि, ''युवक का नाम अल्ताफ खैरवार है जिसकी उम्र 34 वर्ष है. यह रामपुरवा का रहने वाला है.'' इस घटना के बाद अल्ताफ खैरवार ने बताया कि, ''वो मछली पकड़ने के लिए सोन नदी गया हुआ था, उसे पता नहीं था कि बाणसागर डैम के गेट खुल जाएंगे. अचानक बाणसागर डैम के गेट खुल गए, नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया. उसे कुछ समझ ही नहीं आया, जिससे बचने के लिए नदी के टापू पर चला गया था और अपने बचाव के लिए मदद मांग रहा था.''

शहडोल: शहडोल जिले में एक बड़ी घटना होने से टल गई. दरअसल, झमाझम बारिश की वजह से बाणसागर डैम के गेट खोलने पड़े और गेट खोलते ही नीचे एक युवक उस पानी में फंस गया. लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और ऐसी तरकीब लगाई, जिसकी वजह से 6 घंटे के कठिन रेस्क्यू के बाद उसे बचाया जा सका.

शहडोल में झमाझम बारिश, डैम के गेट खुले
घटना शहडोल जिले के देवलोंद थाना क्षेत्र अंतर्गत बाणसागर डैम की है. इन दिनों जिले के आसपास झमाझम बारिश की वजह से बाणसागर डैम का जलस्तर बढ़ रहा है. बाणसागर डैम के लबालब हो जाने की वजह से डैम के 6 गेट बुधवार शाम को खोलने पड़े. इधर, बाणसागर डैम के गेट खुले, लेकिन उधर देवलोंद के कुम्हिया गांव में नदी के बीच में एक युवक मछली पकड़ रहा था, लेकिन जैसे ही गेट खुला युवक समझ ही न पाया, एक साथ नदी में तेज बहाव आ गया. वो युवक अचानक ही चारों ओर से पानी से घिर गया.

SHAHDOL SDRF rescued man
SDRF ने किया युवक का रेस्क्यू (ETV Bharat)

मदद मांगने की ये तरकीब आई काम
नदी में अचानक आए पानी में युवक जब चारों ओर से घिर गया तो उसने हिम्मत नहीं हारी और दिमाग लगाया. नदी के ऊंचे वाले हिस्से में एक टापू पर जाकर खड़ा हो गया. वहां से मदद की गुहार लगाने लगा. काफी समय तक मदद की गुहार लगाई लेकिन कोई उसे सुन नहीं पा रहा था. उसने तभी एक तरकीब लगाई और अपनी शर्ट उतार कर उसे ऊपर हिलाते हुए मदद की गुहार लगाने लगा.

तभी वहां से कुछ ग्रामीण गुजर रहे थे, ये ग्रामीण मवेशियों को लेकर घर जा रहे थे, तभी उन्होंने जब किसी की आवाज सुनी, तो उन्होंने टापू की ओर देखा तो कोई शर्ट उतार कर हाथ से उसे हिला कर मदद मांग रहा था. ग्रामीणों ने जैसे ही युवक को पानी के बीच में फंसा हुआ देख ग्रामीणों ने इसकी सूचना देवलोंद थाने की पुलिस को दी.

सूचना मिलते ही एक्शन में पुलिस
देवलोंद थाना प्रभारी सुभाष दुबे ने बताया कि, ''जैसे ही उन्हें इसकी सूचना ग्रामीणों से मिली वो तुरंत ही मौके पर पहुंचे. एसडीआरएफ टीम को भी बुलाया और नदी में युवक की फंस जाने की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी. फिर बाणसागर प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर बाणसागर डैम के जो गेट खुले थे उसे बंद कराया गया फिर रेस्क्यू कार्य को शुरू किया गया.

जैसे ही डैम के गेट बंद हो गए तो नदी का जल स्तर थोड़ा कम हुआ था, और फिर एसडीआरएफ की टीम ने संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और 6 घंटे के कठिन रेस्क्यू के बाद युवक को बाहर निकाला गया. रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एक बार फिर से बाणसागर डैम के गेट खोल दिए गए हैं.

मछली पकड़ने सोन नदी गया था युवक
थाना प्रभारी ने बताया कि, ''युवक का नाम अल्ताफ खैरवार है जिसकी उम्र 34 वर्ष है. यह रामपुरवा का रहने वाला है.'' इस घटना के बाद अल्ताफ खैरवार ने बताया कि, ''वो मछली पकड़ने के लिए सोन नदी गया हुआ था, उसे पता नहीं था कि बाणसागर डैम के गेट खुल जाएंगे. अचानक बाणसागर डैम के गेट खुल गए, नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया. उसे कुछ समझ ही नहीं आया, जिससे बचने के लिए नदी के टापू पर चला गया था और अपने बचाव के लिए मदद मांग रहा था.''

For All Latest Updates

TAGGED:

SHAHDOL HEAVY RAINMAN TRAPPED IN RIVER SHAHDOLSHAHDOL SDRF RESCUED MANBANSAGAR DAM ACCIDENTBANSAGAR DAM 6 GATES OPENED

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

देवास में महाभारतकालीन श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर, भक्तों ने देखे स्वयंभू प्रतिमा और कुंड के चमत्कार

मध्य प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर ब्रिज पर बाइक-कार से खतरनाक स्टंट, रीलबाज और शराबी भी उमड़े

सिंगरौली में अवैध डीजल का खेल, यूपी और गुजरात से भरकर आते हैं टैंकर

बड़वानी में शिक्षा पर संकट, खंडहर भवनों में चल रहे स्कूल, खतरे में नौनिहालों का जीवन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.