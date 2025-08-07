Essay Contest 2025

छटपटाते बच्चे को बचाने के लिए भालू ने रोका ट्रैफिक, देखें इमोशनल कर देगा वीडियो - SHAHDOL BABY BEAR ACCIDENT

शहडोल में एक मादा भालू ने रोका रास्ता, अपने घायल बच्चे को बचाने के लिए यत्न करती रही, लेकिन तड़प कर मर गया बच्चा.

शहडोल में एक मादा भालू बीच सड़क रोककर बैठ गई रास्ता (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 7, 2025 at 5:03 PM IST

शहडोल: मां और बच्चे का रिश्ता ही ऐसा होता है, कि एक मां अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है. जब बच्चा मुश्किल में हो तो फिर एक मां का डर भी खत्म हो जाता है और वो किसी से भी टकराने को तैयार हो जाती है. कुछ ऐसी घटना शहडोल के जैतपुर और गोहपारू रेंज की सीमा में हुई, जहां एक मादा भालू अपने घायल बच्चे को बचाने के लिए बीच रोड पर उससे लिपटकर बैठ गई. इस वजह से रोड पर घंटों जाम लगा रहा. मादा भालू अपने बच्चे से लिपटकर ऐसी बैठी थी मानों वो उसके लिए रो रही हो और जल्द ठीक होने की कामना कर रही हो.

सड़क पार करते हुए घायल हो गया था बच्चा

इस घटना को लेकर शहडोल दक्षिण वन मंडल की डीएफओ श्रृद्धा पेंन्द्रे ने बताया कि "शहडोल साउथ में अधिक संख्या में भालू पाए जाते हैं. जिसमें सबसे ज्यादा जैतपुर और केशवाही रेंज में पाए जाते हैं. जैतपुर से गोहपारू रेंज लगा होने के कारण भालू यहां भी पहुंच जाते हैं. दरअसल, एक मादा भालू और उसके 2 छोटे बच्चे रात में चुहरी से जैतपूर जाने वाली रोड पार कर रहे थे, तभी किसी वाहन ने एक बच्चे को टक्कर मार दी जिससे वो वहीं गिर गया."

सड़क पार करते हुए घायल हो गया था बच्चा (ETV Bharat)

घायल बच्चे के लिए मां ने रोका रास्ता

जैसे ही भालू का बच्चा घायल हुआ मां वहीं पर थी, आनन-फानन में भालू के बच्चे की मां वहां दौड़ते आ गई और अपने दोनों बच्चों को खुद से लपेटकर वहीं रोड पर ही बैठ गई और पूरे रास्ते के आवागमन को ही ब्लॉक कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम पहुंची और उस रास्ते पर गाड़ियों के आवागमन को रोक दिया गया. राहगीरों को आसपास के ग्रामीण रास्तों से जाने की सलाह दी गई. करीब 2 से 3 घंटे तक मादा भालू अपने बच्चों के साथ वहीं बैठी रही.

घायल बच्चे की हो गई मौत

श्रृद्धा पेंन्द्रे ने बताया कि "गाड़ियों और वहां मौजूद लोगों की आवाज सुनकर मादा भालू कभी-कभी रोड से उठकर चली जाती लेकिन थोड़ी ही देर में फिर आकर बैठ जाती. ऐसा करीब 3 घंटे तक चलता रहा. जब वह आखिरी में उठकर गई तो वन विभाग की टीम ने घायल बच्चे को उठा लिया और इलाज के लिए अस्पताल ले गए लेकिन उसकी मौत हो गई. अभी मादा भालू अपने बच्चे की तलाश में वहां आ सकती है. वन विभाग की टीम लगातार उस पर नजर बनाए हुए है."

