शहडोल: शहडोल संभाग आदिवासी बाहुल्य इलाका है और यहां पर खेती किसानी बड़ी तादाद में की जाती है. अब तो यहां भी हर तरह की व्यावसायिक खेती हो रही है. सबसे बड़ी बात मजदूरों की समस्या और आधुनिकता का असर यहां की खेती पर भी देखने को मिल रहा है. अब यहां भी खेती किसानी के लिए तरह-तरह के यंत्रों का इस्तेमाल होने लगा है.
खरीफ सीजन चल रहा है, धान की खेती बड़े रकबे में की जाती है. तो जाहिर सी बात है धान कटाई किसानों के लिए बड़ी चुनौती बनती होगी. ऐसे में अब बाजार में छोटी से लेकर बड़ी कई मशीनें बाजार में आ गई हैं, जो कम बजट से लेकर ज्यादा बजट हर तरह की मिल रही हैं और किसानों की समस्याओं का समाधान कर रही हैं.
धूम मचा रही धान कटाई की मशीन
पड़मनिया गांव के रहने वाले अनिल साहू बताते हैं कि, ''धान की खेती हर किसान करता है. धान रोपाई का काम तो किसी तरह किसानों ने करवा लिया है. मौजूदा साल क्षेत्र में बारिश भी अच्छी हो रही है, और उस हिसाब से फसल के भी बेहतर उत्पादन की उम्मीद है. ऐसे में धान कटाई के समय किसानों को परेशान होना पड़ता है, लेकिन कुछ मशीनें ऐसी हैं, जो किसानों के काम को आसान बना रही हैं.''
''अपने इलाके में कम बजट वाली रीपर मशीन की धूम है. क्योंकि यहां पर छोटे-छोटे खेत हैं और ये मशीन इन इलाकों में बेहतर काम करती है. यही वजह है कि अपने क्षेत्र में रीपर मशीन को खरीदने में और उसके इस्तेमाल के लिए लोगों में अच्छी खासी उत्सुकता रहती है.
धान कटाई की बेहतर मशीन
धान कटाई के लिए वैसे तो मार्केट में कई मशीनें आ चुकी हैं. कुछ मोडिफाई मशीनें भी हैं, लेकिन जिन मशीनों की अच्छी खासी डिमांड रहती है और जो चलन में हैं उनमें एक रीपर मशीन है, जिसको हाथ से चलाया जाता है. ये फसल को काटकर किनारे करती जाती है. दूसरी मशीन है ट्रक टाइप हार्वेस्टर जो बड़े-बड़े ट्रक की तरह होती है.
रीपर मशीन की धूम
धान कटाई के लिए रीपर मशीन की मार्केट में धूम देखने को मिलती है. उसकी वजह ये है कि ये धान और गेहूं दोनों फसलों के काटने के काम आ सकती है. दूसरी कम बजट वाली मशीन है, छोटी मशीन है, हर तरह के खेत में चलने वाली मशीन है. फसल को भी नीचे से काटती है, इसके अलावा इसका रख रखाव भी आसान होता है. इसे किराये से दूसरे के खेतों पर चलाकर पैसे भी कमा सकते हैं और ये धान-गेहूं दोनों फसल के लिए काम आएगी.
इस मशीन को लेकर कृषि अभियांत्रिकी विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर आरके पयासी बताते हैं कि, ''ये मशीन मार्केट में डेढ़ लाख रुपए से लेकर एक लाख 70 हजार रुपए तक अलग-अलग कंपनी में मिल जाती है. इसमें अनुदान भी अच्छा खासा है. अधिकतम 90 हजार अथवा 50 परसेंट इनमें से जो भी कम हो उतना अनुदान है. रीपर की खास बात ये है कि डेढ घंटे में एक एकड़ में लगे धान काट देती है. एक घंटे में डेढ से दो लीटर पेट्रोल लगता है, धान-गेहूं की कटाई के लिए बेहतर है. 700 रुपए से लेकर के 800 रुपए प्रति घंटे तक किराये से भी रीपर मालिक दूसरों के खेतों में काम करने के लिए इस मशीन को भेजते हैं.
ट्रक टाइप हार्वेस्टर
धान कटाई के लिए दूसरी मशीन है ट्रक टाइप हार्वेस्टर. ये बड़े बजट वाली मशीन है, लेकिन एक बार ले लिया तो ये मशीन दूसरी जगह से कमा के भी पैसा देगी. क्योंकि इसकी डिमांड भी होती है. ट्रक टाइप हार्वेस्टर 28 लाख में आ जाती है और इसमें 11 लाख रुपए तक अनुदान का प्रावधान है. इसके अलावा बड़ी मशीन खरीदने के बाद इसे किराये से भी ले सकते हैं. एक घंटे का 1800 रुपए से लेकर के दो से तीन हजार रुपए प्रति घंटे तक मिल जाते हैं. धान-गेहूं की कटाई के लिए बहुत ही बेहतर मशीन है.
इस बड़ी मशीन में एक खास बात ये भी है कि इस मशीन को खेत में चलाने पर धान की सफाई करके मिलता है. मतलब इस मशीन को चलाने के बाद थ्रेसर की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये धान की कटाई भी करता है. साथ ही साथ धान की सफाई करके एक साथ किसान को देता है. मतलब इस मशीन से काम करने के बाद धान की अलग से गहाई नहीं करवानी पड़ती. फसल को खेत से उठवाना, उसकी गहाई करवाना, थ्रेसर को ढूंढना, इन सबका पैसा बचेगा.