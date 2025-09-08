ETV Bharat / state

पैरों में कीड़े लगे, शरीर जवाब दे रहा था, शहडोल में कई दिनों से भूखे बेजुबानों का रेस्क्यू

अटल कामधेनू गौ सेवा संस्थान की टीम ने शहडोल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही दो गायों का किया रेस्क्यू.

SHAHDOL 2 COWS RESCUE
जंगल में जिंदगी मौत के बीच जूझ रही थी 2 गाय (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 8, 2025 at 12:01 PM IST

Updated : September 8, 2025 at 2:38 PM IST

3 Min Read

शहडोल: बरसात का मौसम हो या रात का सन्नाटा, सूरज की तेज तपिश हो या फिर कड़कड़ाती ठंड. बेजुबानों को बचाने के लिए अटल कामधेनु गौ सेवा संस्थान की टीम हमेशा तैयार रहती है. युवाओं की यह टीम कठिन से कठिन रेस्क्यू में भी पीछे नहीं हटती और बेजुबानों को बचाने की हर संभव कोशिश करती है. ऐसा ही एक मामला शहडोल के ऐताझर गांव में तब देखने को मिला, जब पिछले कई दिनों से जिंदगी से जंग लड़ रही 2 गायों को बचाने के लिए ये टीम पहुंच गई. टीम ने न सिर्फ दोनों बेजुबानों को बेड़ियों से मुक्त कराया बल्कि उनका इलाज भी करा रही है.

जंगल में जिंदगी मौत के बीच जूझ रही थीं 2 गाय

शहडोल जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर ऐताझर गांव स्थित है. यहां जंगल में अलग-अलग जगह पर 2 बेजुबान मवेशी पिछले कुछ दिनों से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे. पैरों में बेड़ियां बंधी हुई थीं जिस वजह से पैरों में घाव बन गया था और उसमें कीड़े लग गए थे. पैर काटने की स्थिति में पहुंच रहा था. कई दिनों से भूखे प्यासे नजर आ रहे बेजुबानों को देखकर लग रहा था मानों उनके अंदर जिंदा रहने का हौसला खत्म हो चुका हो. फिर भी मानों उनकी नजरें किसी का इंतजार कर रही हो जो आकर उन्हें इस नरक से निजात दिला दे.

शहडोल में कई दिनों से भूखे बेजुबानों का रेस्क्यू (ETV Bharat)

अटल कामधेनु गौ सेवा संस्थान की टीम ने किया रेस्क्यू

रास्ते में पड़े इन बेजुबानों को बचाने किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा था, ऐसे समय में ऐताझर गांव के ही रहने वाले समाजसेवी अमित शुक्ला ने बीड़ा उठाया. उन्होंने इसकी सूचना अटल कामधेनू गौ सेवा संस्थान को दी. सूचना मिलने के बाद रात में ही प्रकाश सेन और अनिल सोनी के नेतृत्व में अटल कामधेनू गौ सेवा संस्थान के युवाओं की टीम मौके पर पहुंची और गाय का रेस्क्यू करके इलाज के लिए अपने संस्थान भेज दिया. वहीं, दूसरी गाय का रेस्क्यू रविवार की सुबह किया गया. दोनों गायों का अटल कामधेनु गौ सेवा संस्थान में इलाज चल रहा है.

Shahdol ANIMAL Rescue
अटल कामधेनु गौ सेवा संस्थान की टीम ने किया रेस्क्यू (ETV Bharat)
Atal Kamdhenu Gau Seva Sansthan
9 सालों से बेजुबानों की मदद कर रहा है यह संस्थान (ETV Bharat)

9 सालों से बेजुबानों की मदद कर रहा है यह संस्थान

अटल कामधेनू गौ सेवा संस्थान के संस्थापक गौरव राही मिश्रा बताते हैं कि "अटल कामधेनु गौ सेवा संस्थान पिछले 9 साल से चल रहा है. इस दौरान 20 हजार से ज्यादा बेजुबानों का रेस्क्यू कर उनकी जान बचाई जा चुकी है. इसमें कई बड़े कठिन रेस्क्यू भी शामिल हैं." गौरव राही मिश्रा बताते हैं कि "उनकी टीम शहडोल ही नहीं बल्कि पूरे संभाग में जैसे कटनी चंदिया, उमरिया, मानपुर रीवा बॉर्डर, सीधी बॉर्डर, छत्तीसगढ़ की सीमा तक जाती है बेजुबानों की मदद करती है. टीम गाय, बैल, बिल्ली, बंदर, पक्षी और कई प्रकार के बेजुबानों की रक्षा करती है."

Last Updated : September 8, 2025 at 2:38 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ATAL KAMDHENU GAU SEVA SANSTHANSHAHDOL NEWSSHAHDOL ANIMAL RESCUEMADHYA PRADESH NEWSSHAHDOL 2 COWS RESCUE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सीधी में खाद का संकट, दिनभर भूखे-प्यासे लाइन में खड़े रहते किसान, फिर भी लौट रहे खाली हाथ

एडमिशन फॉर्म जमा करने के अंतिम दिन मुरैना गर्ल्स कॉलेज में ताला, जिम्मेदार ही अचानक गायब

भूख लगती है तो कान में बुदबुदाने लगती है नीनू, दिल जीत लेगा जबलपुर के अमन और नन्ही गिलहरी का प्रेम

मां-बाप लगाते थे बोली, बदनामी के पिंजरे तोड़कर बेटियों ने खेलों में भरी उड़ान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.