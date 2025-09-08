ETV Bharat / state

पैरों में कीड़े लगे, शरीर जवाब दे रहा था, शहडोल में कई दिनों से भूखे बेजुबानों का रेस्क्यू

जंगल में जिंदगी मौत के बीच जूझ रही थी 2 गाय ( ETV Bharat )

शहडोल: बरसात का मौसम हो या रात का सन्नाटा, सूरज की तेज तपिश हो या फिर कड़कड़ाती ठंड. बेजुबानों को बचाने के लिए अटल कामधेनु गौ सेवा संस्थान की टीम हमेशा तैयार रहती है. युवाओं की यह टीम कठिन से कठिन रेस्क्यू में भी पीछे नहीं हटती और बेजुबानों को बचाने की हर संभव कोशिश करती है. ऐसा ही एक मामला शहडोल के ऐताझर गांव में तब देखने को मिला, जब पिछले कई दिनों से जिंदगी से जंग लड़ रही 2 गायों को बचाने के लिए ये टीम पहुंच गई. टीम ने न सिर्फ दोनों बेजुबानों को बेड़ियों से मुक्त कराया बल्कि उनका इलाज भी करा रही है. जंगल में जिंदगी मौत के बीच जूझ रही थीं 2 गाय शहडोल जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर ऐताझर गांव स्थित है. यहां जंगल में अलग-अलग जगह पर 2 बेजुबान मवेशी पिछले कुछ दिनों से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे. पैरों में बेड़ियां बंधी हुई थीं जिस वजह से पैरों में घाव बन गया था और उसमें कीड़े लग गए थे. पैर काटने की स्थिति में पहुंच रहा था. कई दिनों से भूखे प्यासे नजर आ रहे बेजुबानों को देखकर लग रहा था मानों उनके अंदर जिंदा रहने का हौसला खत्म हो चुका हो. फिर भी मानों उनकी नजरें किसी का इंतजार कर रही हो जो आकर उन्हें इस नरक से निजात दिला दे. शहडोल में कई दिनों से भूखे बेजुबानों का रेस्क्यू (ETV Bharat)

