शहडोल में बीच बाजार हो गया कांड, फोटकॉपी कराने गए व्यक्ति की बाइक से चोर ने पार कर दिया आधा लाख
शहडोल में बाइक की डिग्गी में रखे पैसों की चोरी. चोर ने डिग्गी खोकर घटना को दिया अंजाम. सीसीटीवी में सब हो गया रिकॉर्ड.
शहडोल: हौसला बुलंद चोरों ने शहडोल में उत्पात मचा रखा है. दिनदहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं. उनमें जनता या प्रशासन का किसी भी तरह का कोई खौफ नहीं है. ऐसा ही मामला जिला मुख्यालय से सामने आया है. जहां एक व्यक्ति ने बैंक से पैसे निकाले और बाइक की डिग्गी में पैसे रखकर पास की दुकान में फोटो स्टेट कराने चला गया. इतने में एक चोर आया है किसी तरह डिग्गी का लॉक खोलकर उसमें रखा पैसों का थैला लेकर चलता बना. ये पूरा घटनाक्रम पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया.
फोटोकॉपी कराने के दौरान चोर ने उड़ा दिए पैसे
घटना शहडोल के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जिला मुख्यालय के चौपाटी के पास की है. अनूपपुर के तरेरा गांव का रहने वाला विजय सिंह नामक एक व्यक्ति बुधवार की दोपहर पंजाब नेशनल बैंक पहुंचा और वहां से उसने अपने खाते से 50 हजार रुपए निकाले. उसने पैसे को एक पॉलीथिन के बैग में रखकर अपनी बाइक की डिग्गी में रख दिया था. विजय को कुछ जरूरी दस्तावेजों की फोटो कॉपी करानी थी तो पास की एक दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करके दुकान के अंदर फोटोकॉपी कराने चला गया. इसी दौरान चोर ने डिग्गी खोलकर रुपयों की थैली निकालकर गायब हो गया.
विजय ने डिग्गी खोला तो उड़ गए होश
विजय जब फोटोकॉपी कराके बाहर आया और उसे रखने के लिए डिग्गी खोली तो उसके होश उड़ गए. डिग्गी में रखी पैसों की थैली गायब थी. उसने शोर मचाया और आसपास के दुकानदारों को इसके बारे में बताया. सबने चोर को ढूंढ़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक चोर वहां से गायब हो चुका था. थैली में विजय का आधार कार्ड और कुछ अन्य डाक्यूमेंट भी रखे थे. विजय सिंह गांव में खेती-किसानी करने के साथ एक किराने की दुकान चलाता है.
चोरी का सीसीटीवी फुटेज वायरल
इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. इसमें देखा जा सकता है कि विजय गाड़ी खड़ी करके दुकान के अंदर जाता है और उसके थोड़ी ही देर में टोपी पहना हुआ एक व्यक्ति बाइक के पास आता है. सही मौके की तलाश में वो थोड़ी देर इधर-उधर मंडराता है. जब देखता है कि विजय अपने काम में व्यस्त है तो मौका पाकर बाइक की डिग्गी के पास जाता है और कान के पास फोन लगातार खड़ा हो जाता है और दूसरे हाथ से किसी चीज से बाइक की डिग्गी खोलता है. डिग्गी खुलते ही उसमें रखी पैसों की थैली लेकर रफूचक्कर हो जाता है.
सीसीटीवी फुटेज से पुलिस चोर की कर रही तलाश
इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी राघवेंद्र तिवारी ने बताया कि "विजय सिंह ने मामले की शिकायत की है. सीसीटीवी में पूरा घटनाक्रम रिकॉर्ड हो गया है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है. हम बहुत जल्द ही चोर को पकड़ लेंगे."