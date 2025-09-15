ETV Bharat / state

शहडोल के बाणसागर में बांधवगढ़ से 3 हाथी और पहुंचे, कुनबा बढ़ते ही मूवमेंट बढ़ी, कई गांवों में अलर्ट

शहडोल के जंगलों से सटे गांवों में एक बार फिर हाथियों का मूवमेंट, खेतों में पहुंचाया नुकसान. वन विभाग ने ग्रामीणों को किया अलर्ट.

Shahdol elephants movement
शहडोल के जंगलों से सटे गांवों में एक बार फिर हाथियों का मूवमेंट (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 15, 2025 at 1:07 PM IST

Updated : September 15, 2025 at 1:19 PM IST

Choose ETV Bharat

शहडोल : मध्य प्रदेश के शहडोल के जंगलों में एक बार फिर हाथियों ने दस्तक दी है. बांधवगढ़ से हाथियों का झुंड शहडोल के ब्यौहारी वन परिक्षेत्र में घूम रहा है. इस इलाके में हाथी कई गांवों में तबाही मचा चुके हैं. बता दें कि 19 हाथियों के का झुंड बाणसागर के बैक वाटर में पहले से रह रहा है. ये नए हाथी उन्हीं के साथ हो लिए हैं. वन विभाग की टीम ने हाथियों पर नजर रखनी शुरू कर दी है. वहीं, आसपास के गांवों में इन्हीं में से कुछ हाथियों का मूवमेंट देखा जा रहा है.

बाणसागर के बैकवाटर के पास पहले से हाथियों का झुंड

डीएफओ श्रद्धा पेन्द्रे ने बताया "बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से 3 हाथियों का एक दल ब्यौहारी पश्चिम में आया है. ये दल अब उन्हीं 19 हाथियों के दल में जा मिला है, जो पिछले कई महीने से देवलोंद रोड के बाणसागर के पास बैकवॉटर में रह रहे हैं. अब इन्हीं हाथियों के साथ मिलकर ये 03 हाथी भी जंगल में विचरण कर रहे हैं. वन परिक्षेत्र पश्चिम ब्यौहारी में 3 हाथी 7 सितंबर को रात में आए. बाणसागर के बैकवॉटर में पहले से डेरा डाले बैठे हाथियों के झुंड में बच्चे भी शामिल हैं. हाथियों का झुंड रात में गांवों के समीप पहुंच रहा है."

शहडोल के बाणसागर में बांधवगढ़ से 3 हाथी और पहुंचे (ETV BHARAT)

अलर्ट मोड पर वन विभाग, गश्ती का काम तेज

हाथियों ने 13 सितंबर की रात एक घर को क्षतिग्रस्त किया है. इसके अलावा फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं. हाथियों के खेतों की ओर और रहवासी क्षेत्र की ओर मूवमेंट को लेकर अब वन विभाग अलर्ट मोड पर है. विभाग लगातार हाथियों पर नजर बनाए हुए हैं. साथ ही ग्रामीणों को भी अलर्ट किया जा रहा है. हाथियों को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो रही है, इसे भी वहां से हटाया जा रहा है. कोशिश की जा रही है कि जो भी हाथी नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनका मुआवजा ग्रामीणों को जल्दी मिले. इसके लिए भी प्रोसेस कराने में मदद की जा रही है.

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों का ठिकाना

वैसे तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 2018 से ही हाथियों ने अपना परमानेंट ठिकाना बना लिया है. इससे पहले ये हाथी छत्तीसगढ़ के रास्ते बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में आते-जाते रहते थे, लेकिन 2018 के बाद से कुछ हाथियों का दल बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में ही रह गया, जिनकी संख्या अब 60 से 70 बताई जा रही है. यही हाथी अब कभी भी शहडोल में दस्तक दे देते हैं. हालांकि अभी भी छत्तीसगढ़ से कई हाथियों का दल आता-जाता रहता है. कुछ दिनों पहले ही हाथियों का एक दल शहडोल जिले का भ्रमण कर चुका है.

बाणसागर का बैक वाटर हाथियों का ठिकाना

शहडोल के ब्यौहारी पश्चिम का बाणसागर के बैकवॉटर जिसे शहरगढ़ के नाम से भी जानते हैं, यहां पर 19 हाथियों का एक दल दिसंबर 2024 से ही विचरण कर रहा है. हाथियों का ये दल लंबे समय से यहां टिका है. एक्सपर्ट्स की मानें तो यहां पर घना जंगल है. छोटी-छोटी पहाड़ियां भी हैं. बाणसागर का बैक वाटर वाला एरिया भी है, जिससे हाथियों को अच्छा भोजन भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है. पहाड़ियां भी हैं तो सुरक्षित रहवास भी मिल रहा है, जिसके चलते पिछले कई महीने से हाथी यहां पर टिके हुए हैं.

Last Updated : September 15, 2025 at 1:19 PM IST

TAGGED:

ELEPHANTS ABODE BANSAGAR AREASHAHDOL ELEPHANTS ENTRY VILLAGESFOREST TEAM ALERT VILLAGERSBANDHAVGARH TIGER RESERVESHAHDOL ELEPHANTS MOVEMENT

