शहडोल में 2 दिन में 2 बच्चों की मौत, डर के साए के पैरेंटस, स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची गांव

शहडोल में बैगा आदिवासी 2 मासूमों की मौत से हड़कंप, जिला अस्पताल जाते समय रास्ते में बच्चों ने तोड़ा दम, हरकत में आया स्वास्थ्य विभाग.

शहडोल में 2 दिन में 2 बच्चों की मौत (ETV Bharat)
शहडोल: सिंहपुर थाना क्षेत्र के उधिया गांव में 2 दिन के अंदर 2 बच्चों की मौत हो गई है. इन मासूमों की मौत के बाद से शहडोल में हड़कंप मच गया है. यह गांव शहडोल जिला मुख्यालय से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है. इन दोनों बच्चों की उम्र 3 और 4 महीने थी और ये दोनों मासूम बच्चे बैगा आदिवासी समाज से थे. 2 बच्चों की मौत की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया. एक टीम तत्काल उधिया गांव पहुंची और दोनों बच्चों की जांच कर मौत का कारण पता किया. जांच में सामने आया कि निमोनिया की वजह से बच्चों की मौत हुई है.

निमोनिया से दोनों मासूमों की मौत

मृत बच्चों की पहचान शिवम बैगा उम्र 4 माह और प्रियांशु बैग उम्र 3 माह के रूप में हुई है. ओमनाथ बैगा ने बताया कि "बेटे शिवम को सर्दी और बुखार हो गया था. तबीयत बिगड़ने पर उसे शहडोल के एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराकर इलाज कराया था. उपचार के बाद तबीयत ठीक हो गई थी. इसके बाद बेटे को घर लेकर आ गए थे, लेकिन फिर से अचानक जब तबीयत बिगड़ी और उसे इलाज के लिए जिला चिकित्सालय लेकर गए. डॉक्टरों ने भर्ती कर इलाज शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई थी."

रास्ते में बच्चे ने तोड़ा दम

दूसरा मामला इसी गांव का है. राजेश बैगा के 3 माह के पुत्र प्रियांशु बैगा की मौत के बारे में बताया जा रहा है कि "जब उसकी तबीयत खराब हुई, तो परिजन उसे जमुई के किसी झोलाछाप डॉक्टर को दिखाया, जहां उसका इलाज चला. लेकिन बच्चे की तबीयत में सुधार होने के बजाय हालत और बिगड़ गई. डॉक्टर ने बच्चे को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया. परिजन बच्चे को जिला अस्पताल लेकर जा रहे थे. इसी बीच रास्ते में बच्चे ने दम तोड़ दिया.

अन्य बच्चों में नहीं मिले बीमारी के लक्षण

इस घटना की जानकारी लगते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम उधीया गांव पहुंच गई, क्योंकि वहां कुछ और बच्चों के पीड़ित होने की सूचना थी. लेकिन जांच के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्थिति को सामान्य बताई है. इस घटनाक्रम को लेकर सिंहपुर बीएमओ डॉक्टर सुनील का कहना है कि "मामले को गंभीरता से लेकर जांच की जा रही है. अन्य बच्चों में गंभीर बीमारी के लक्षण नहीं मिले हैं, दोनों बच्चों की मौत निमोनिया से हुई है. स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट है."

