शहडोल (अखिलेश शुक्ला): कहते हैं जहां चाह वहां राह. सफर लंबा हो सकता है, रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन लगे रहो तो मंजिल जरूर मिल जाती है. कुछ ऐसी ही कहानी है शहडोल जिले के एक गांव में रहने वाले इस आदिवासी युवक की. जो आर्थिक तंगी की वजह से ज्यादा पढ़ाई तो नहीं कर पाया, लेकिन जितना भी पढ़ा उसी के दम पर नए-नए काम कर रहा है. एक में सफलता नहीं मिली तो हिम्मत नहीं हारी. अब दूसरे स्टार्टअप से कमा रहा नाम. इसीलिए उनको अब लोग 12वीं पास मसाला वाला भी बोलने लगे हैं.

मशरूम के बाद मसाला का स्टार्टअप

शहडोल जिला मुख्यालय से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर है भमरहा गांव. यूं तो ये इलाका खेती किसानी के लिए एक अलग पहचान रखता है, क्योंकि इस एरिया के 20 से 25 गांव सिर्फ खेती के दम पर अच्छा नाम कमा रहे हैं. लेकिन अब इसी इलाके के कुछ युवा ऐसे हैं जो खेती से हटकर व्यापार के क्षेत्र में नवाचार कर रहे हैं. भगत राम कोल भमरहा गांव के ही रहने वाले हैं. कुछ साल पहले इन्होंने 50 बाई 50 की जमीन लीज पर लेकर मशरूम का स्टार्टअप शुरू किया था.

50 हजार से शुरू किया स्टार्टअप (ETV Bharat)

उत्पादन तो इन्होंने बहुत किया, लेकिन इलाके में इसकी उतनी डिमांड नहीं थी, जिसके चलते 4 साल में इन्होंने इस काम को छोड़ दिया. जिसके बाद इन्होंने अपने गांव और खुद के घर में रहकर मसाले का नया स्टार्टअप करने का सोचा. और आज 3 से 4 साल होने को आए, अब अपने काम से खुश हैं, क्योंकि उनका बिजनेस प्लान उनके मन मुताबिक ही चल रहा है.

मसाले से नाम कमा रहा भगत राम कोल (ETV Bharat)

50 हजार से शुरू किया स्टार्टअप

भगत राम कोल कहते हैं कि, ''उन्होंने अपने मसाले के स्टार्टअप को 50 हजार रुपए की लागत से शुरू किया था. पहले बहुत छोटा काम था, लेकिन अब उनका ये बिजनेस ढाई से तीन लाख का हो चुका है.'' भगत राम कोल कहते हैं कि, ''वो अपने काम से खुश हैं उनका बिजनेस दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है. उन्हें इस काम में उनकी पत्नी का भी अच्छा सहयोग मिल रहा है. अब ये बिजनेस दोनों पति-पत्नी मिलकर कर रहे हैं.''

कितना कमा लेते हैं भगत कोल

भगत राम कोल कहते हैं कि, ''मसाले के काम में मशरूम की अपेक्षा थोड़ी मेहनत तो जरूर ज्यादा है. लेकिन इसका एक अच्छा बाजार है, जितना माल बनाते हैं वो बिक जाता है, और यही वजह कि उनका व्यापार बढ़ रहा है.'' भगत राम कहते हैं कि, ''महीने भर में लागत छोड़ दें तो सीजन के हिसाब से 30 से 50 हजार रुपए के लगभग तक कमाई हो जाती है.''

घर-घर पार्सल की सुविधा भी मौजूद है (ETV Bharat)

मसाले में क्या-क्या?

भगत राम कहते हैं कि उन्होंने अपने मसाले के बिजनेस की शुरुआत बहुत छोटे से की है. मसाले के लिए कच्चा माल बाजार से खरीदते हैं, कुछ किसानों से खरीदते हैं, और फिर उसे मसाला बनाकर बेचते हैं. उसमें खड़ा मसाला भी होता है, पॉवडर वाला मसाला भी होता है, और एक डिमांड वाला मसाला भी होता है. जैसा ग्राहक डिमांड करे उस तरह का भी मसाला बना देते हैं. इसके अलावा हल्दी और बेसन भी बनाकर बेचते हैं.''

शहडोल में 12वीं पास आदिवासी युवक का अनोखा स्टार्टअप (ETV Bharat)

किसानों से खरीदते हैं हल्दी, चना

भगत राम भमरहा गांव के रहने वाले हैं, और उनके गांव समेत आसपास के सारे गांव कृषि प्रधान गांव हैं. यहां अच्छी खेती होती है, जो किसान हल्दी लगाते हैं वो उनसे डायरेक्ट हल्दी खरीद लेते हैं और फिर उसे प्रोसेस करके बेचते हैं. भगत राम कहते हैं कि, ''उसके बाद भी उनकी डिमांड पूरी नहीं हो पाती इसलिए वो बिलासपुर से भी कच्ची हल्दी मंगवाते हैं. इसके अलावा चने की फसल के बाद चना भी खरीद लेते हैं और शुद्ध बेसन का निर्माण भी घर से करके देते हैं.''

12वीं पास आदिवासी युवा की सफलता की कहानी (ETV Bharat)

ऐसे बनाया बाजार

कोई काम शुरू कर देना और सफल हो जाना इतना सरल नहीं होता है, इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है. कहते हैं न कि काम शुरू करना तो आसान है, लेकिन उसे सर्वाइव कराना कठिन है. भगत राम बताते हैं कि, ''उन्होंने मसाले का काम करने का मन तो बना लिया था, लेकिन बड़ी चुनौती थी कि बाजार कैसे बनाया जाए. इसके लिए भगत राम ने पहले तो आसपास के गांवों को पकड़ा.''

''लेकिन जब माल ज्यादा बनने लगा तो उन्होंने जिला मुख्यालय को भी पकड़ा. फिर उसके बाद शहडोल संभाग के तीनों जिलों, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया जिला और कटनी मार्केट में भी वो अपना मसाला बेच रहे हैं.'' भगत राम कहते हैं कि, ''उनका मसाला सभी जगह पर होल सेल के दुकानों पर तो जाता ही है, इसके अलावा आसपास के गांव-गांव के किराना दुकानों पर भी जाता है.''

घर-घर पार्सल सुविधा

मसाले का स्टार्टअप शुरू करने वाले भगत राम कहते हैं कि, ''वो घर-घर पार्सल की भी सुविधा देते हैं. अगर कोई उनसे घर में भी मसाला मंगवाता है तो वो वहां पहुंचवाते हैं, और फिर जब उन्हें पसंद आता है तो फिर किराना सामान की तरह हर महीने उनके घर में अपना मसाला पहुंचाते हैं. इस तरह के कस्टमर भी उनके पास बहुत हैं, क्योंकि वो देसी स्टाइल से मसाला तैयार करते हैं.''

गांव में रहकर मसाला किंग बनने का सपना

आज के समय में जहां हर कोई गांव से निकलकर महानगरों में रहना चाहता है, बड़ा काम करना चाहता है. वहीं, दूसरी ओर भगत राम जैसे युवा गांव वालों के लिए एक मिसाल भी बन रहे हैं. भगत राम कहते हैं कि, ''वो अपने गांव में ही रहना चाहते हैं, जमाना आधुनिक हो चुका है, सुविधाएं बढ़ चुकी है, और यहीं से वो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं. अब उनका सपना भी है कि इसी गांव में बैठकर वो मसाला का बड़ा व्यापार सेट कर सकें, और दूसरे युवाओं के लिए एक मिसाल बन सकें.''