ETV Bharat / state

कौशांबी में शाबरीन बनी सीता; नवरात्रि पर दुर्गा मंदिर में अभिषेक से की शादी, 9 साल पहले शुरू हुई थी लव स्टोरी

9वीं क्लास में शुरू हुई थी लव स्टोरी: मामला कौशांबी जिले के कड़ाधाम थाना क्षेत्र का है. यहां कड़ाधाम थाना क्षेत्र के गौसपुर नववा में रहने वाले फारूक अहमद की बेटी शाबरीन और देवीगंज के रहने वाले अभिषेक दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे. दोनों को स्कूल में ही एक दूसरे से प्यार हो गया था. दोनों ने गंगा राम साहू इंटर कॉलेज से 12वीं की परीक्षा पास की थी.

कौशांबी: जिले में मंगलवार को एक मुस्लिम युवती शाबरीन ने हिंदू युवक अभिषेक से मंदिर में शादी कर ली. दोनों की प्रेम कहानी 9 साल पहले स्कूल से शुरू होकर अब सात फेरों तक पहुंच गई. शाबरीन के परिवार के लोगों ने 15 सितंबर को अभिषेक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था. इसमें आरोप लगाया गया था कि वह शाबरीन को शादी का झांसा देकर भगा ले गया है. युवती घर से 2 लाख रुपये कैश और जेवरात अपने साथ ले गई है.

शाबरीन के घरवाले बने प्यार के दुश्मन: दोनों की मोहब्बत की जानकारी जब शाबरीन के घर वालों को हुई, तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया. शाबरीन की मां यासमीन बानो ने 15 सितंबर को कड़ा धाम थाना में शिकायती पत्र दिया उनकी बेटी को अभिषेक शादी का झांसा देकर भगा ले गया. उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी घर से दो लाख रुपये कैश और जेवरात लेकर घर से फरार हुई है. इस मामले में पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही थी.

हिंदू संगठन ने करायी शाबरीन-अभिषेक की शादी: मंगलवार को हिंदू विश्व परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ शाबरीन और अभिषेक ने मंझनपुर के दुर्गा मंदिर पहुंचे. वहां शबरीन ने अपने प्रेमी अभिषेक सोनी से हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह कर लिया. शबरीन ने सात फेरे लिये. उसने कहा कि उसे हिंदू धर्म पहले से पसंद था. वह 9वीं क्लास से अभिषेक से प्यार करती है.

पुलिस ने कहा- कैश और जेवरात चोरी होने की बात गलत: अभिषेक सोनी ने कहा कि वह शाबरीन को वह पहले से ही सीता नाम से बुलाता है. दोनों ने शादी कर ली. कड़ाधाम थानाध्यक्ष धीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि शाबरीन का बयान दर्ज किया गया है. जांच में कैश और जेवरात चोरी होने की बात झूठी पाई गई. शाबरीन और अभिषेक दोनों बालिग हैं. वह अपनी मर्जी से कहीं भी शादी कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें- वेडिंग वेबसाइट से रिश्ता जोड़ने के चक्कर में लुट गया बनारसी; महंगी कार, 7 लाख रुपए गंवाए, गालियां भी सुनीं