महज साढ़े चार महीने में आया बड़ा फैसला, दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की कैद

दुष्कर्म करने वाले को सजा ( ETV Bharat Kuchamancity )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 16, 2025 at 5:01 PM IST 2 Min Read

कुचामनसिटी: डीडवाना-कुचामन जिले की कुचामनसिटी अदालत ने दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में मात्र साढ़े चार महीने में ही फैसला सुनाते हुए पीड़िता को त्वरित न्याय दिलाया है. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुन्दर लाल खारोल ने आरोपी जगरूप को 20 वर्ष के कठोर कारावास और पांच लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अपर लोक अभियोजक मनीष शर्मा ने जानकारी दी कि पीड़िता ने 3 फरवरी 2025 को मारोठ थाना पुलिस को रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपी जगरूप ने पीड़िता का नहाते समय वीडियो बना लिया और उसे दिखाकर दुष्कर्म किया. इसके बाद उसने अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी और बार-बार यौन उत्पीड़न करता रहा. पुलिस ने इस मामले में गंभीर धाराओं के तहत आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया. अन्वीक्षा अभियोजन की ओर से 14 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए और 25 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए. प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए नावां थानाधिकारी नन्दलाल रिणवा को केस ऑफिसर नियुक्त किया गया, जिन्होंने हर पेशी पर खुद मौजूद रहकर गवाहों की तामील करवाई.