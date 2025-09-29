ETV Bharat / state

नूंह में सेक्सटॉर्शन और फर्जी सिम सप्लाई मामले में एक युवक गिरफ्तार, तीन लाख नगद और सिम कार्ड बरामद

नूंह में फर्जी सिम सप्लाई करने वाला युवक गिरफ्तार ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : September 29, 2025 at 5:22 PM IST 2 Min Read