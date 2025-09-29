ETV Bharat / state

नूंह में सेक्सटॉर्शन और फर्जी सिम सप्लाई मामले में एक युवक गिरफ्तार, तीन लाख नगद और सिम कार्ड बरामद

नूंह में सेक्सटॉर्शन और फर्जी सिम सप्लाई मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है.

Sextortion Fake SIM Supply in Nuh
नूंह में फर्जी सिम सप्लाई करने वाला युवक गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 29, 2025 at 5:22 PM IST

2 Min Read
नूंह: नूंह जिले की साइबर क्राइम टीम ने सेक्सटॉर्शन और फर्जी सिम कार्ड सप्लाई मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान आमिर के तौर पर हुई है, जो कि नूंह जिले के थाना बछौर गांव नहैदा का निवासी है. पुलिस ने युवक के पास से 3 लाख रुपया नगद और सिम कार्ड बरामद किया है.

साइबर क्राइम टीम को मिली थी सूचना: इस पूरे मामले में डीएसपी नूंह हरिंदर कुमार ने बताया कि, "साइबर क्राइम टीम को सूचना मिली थी कि आमिर फर्जी पहचान के जरिए मोबाइल फोन और सिम कार्ड का दुरुपयोग करते हुए सेक्सटॉर्शन का धंधा कर रहा है. साथ ही अन्य साइबर अपराधियों को कमीशन पर सिम कार्ड सप्लाई करता है. सूचना पाकर टीम ने 26 सितंबर को नहैदा रोड स्थित नहर की पटरी के पास दबिश दी, जहां से आमिर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया. तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक पर्स, उसका आधार कार्ड, तीन फर्जी सिम कार्ड, एक 16 जीबी पेन ड्राइव, एक रुपये का नोट, विजिटिंग कार्ड और बैग से तीन लाख रुपये नकद बरामद किए गए."

नूंह में सेक्सटॉर्शन और फर्जी सिम सप्लाई मामले में एक युवक गिरफ्तार (ETV Bharat)

आरोपी ने कबूला जुर्म: डीएसपी नूंह हरिंदर कुमार ने आगे बताया कि, "आरोपी आमिर ने पूछताछ में कबूला कि वह ये पैसे सेक्सटॉर्शन और ऑनलाइन ठगी के जरिए कमाता था और सिम कार्ड भी अपराधियों को बेचने के लिए मौके पर खड़ा था. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी के एनएसडीएल और एसबीआई बैंक खातों का उपयोग भी ठगी में किया गया था. इन खातों से संबंधित शिकायतें गुरुग्राम और झारखंड के गुमला जिले से दर्ज हुई थीं."

आरोपी दो दिनों की पुलिस रिमांड पर: पुलिस ने आरोपी आमिर के खिलाफ आईपीसी की चार गंभीर धाराओं के अलावा आईटी एक्ट की धाराएं 66-C, 66-D, 67-A और टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया है. आरोपी को अदालत में पेश कर दो दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है. पुलिस की मानें तो रिमांड के दौरान हुई पूछताछ के आधार पर जल्द ही इस गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी संभव है.

FAKE SIM SUPPLY CASE IN NUHNUH SEXTORTION CASENUH CYBER CRIMEनूंह सेक्सटॉर्शन फर्जी सिम सप्लाईSEXTORTION FAKE SIM SUPPLY IN NUH

