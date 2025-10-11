ETV Bharat / state

अलवर के पिछड़े क्षेत्रों में में बेटों से ज्यादा बेटियां, शहरी यूनिट्स में भी हालात सुधरे

ब्लॉकों में लिंगानुपात की कर रहे मॉनिटरिंग : मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. योगेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि अलवर जिले के 10 में से 4 ब्लॉकों में 1000 बालकों की तुलना में बालिकाओं की संख्या ज्यादा रही है. यहां लिंगानुपात संतोषजनक है. जिले के अन्य ब्लॉकों में लिंगानुपात बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से मॉनिटरिंग की जा रही है. बेटियों की जन्म दर में बढ़ोतरी के लिए सरकार की ओर से अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. जिन ब्लॉकों में बेटों की तुलना में बेटियों की संख्या अभी कम है, वहां बेटियों के महत्व को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं.

अलवर : लिंगानुपात को लेकर अलवर जिले में खुशखबरी है, लेकिन कई ब्लॉकों में अभी सुधार की बड़ी गुंजाइश है. अलवर जिले के कई ऐसे ब्लॉक, जो पिछड़े क्षेत्रों में शामिल होने के बाद भी वहां बेटियों की संख्या बेटों से ज्यादा है. इसे सरकार के बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान का सुखद परिणाम मानें या स्वास्थ्य विभाग की मॉनिटरिंग और जागरूकता कार्यक्रमों का सकारात्मक नतीजा कि अब ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में बेटियों के जन्म पर खुशी मनाई जाने लगी है. फिलहाल, अलवर जिले के 10 ब्लॉकों में 4 ब्लॉकों में बेटियों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है. अभी भी जिले के आधे से ज्यादा ब्लॉक ऐसे हैं, जहां लिंगानुपात में सुधार की गति अपेक्षाकृत धीमी रही है.

अलवर जिले में लिंगानुपात सुधार के लिए स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जन जागरूकता के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का दावा है कि पिछले कुछ वर्षों से गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम के तहत सख्त निगरानी की जा रही है. अवैध लिंग निर्धारण केंद्रों पर कार्रवाई के साथ माताओं और परिवारों को जागरूक करने के प्रयास भी लगातार जारी हैं. महिला बाल विकास की ओर से लोगों की सोच में बदलाव लाने के लिए ग्राम स्तर पर आयोजित 'बेटी जन्म पर बधाई', 'जननी सुरक्षा', 'बेटी है अनमोल' जैसे अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. इन कार्यक्रमों का नतीजा है कि अलवर जिले के पिछड़े क्षेत्र माने जाने वाले लक्ष्मणगढ़, रैणी, थानागाजी एवं उमरैण में बेटियों की जन्म दर में काफी सुधार आया है. इनमें 1000 लड़कों पर लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक में औसतन 1220, रैणी में 1112, थानागाजी में 1016 व उमरैण में 1016 बेटियां जन्म ले रही हैं. खास बात यह कि इनमें ज्यादातर ब्लॉक मेवात से जुड़े हैं.

लड़कियों की बढ़ती संख्या से जगी सुधार की उम्मीद : स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार अलवर जिले में प्रति 1000 लड़कों पर जन्मी बेटियों की औसत संख्या 942 हो गई है. अलवर जिले के चार ब्लॉक लक्ष्मणगढ़, रैणी, थानागाजी व उमरैण में जिले में औसत लिंगानुपात से ज्यादा बेटियों की जन्म दर रही है. अलवर जिले के मेवात क्षेत्र से जुड़े तीन ब्लॉकों में बालिका जन्म दर में बढ़ोतरी सुखद संकेत हैं, लेकिन अभी जिले के आधे से ज्यादा ब्लॉकों में लिंगानुपात में काफी सुधार की जरूरत है. इनमें खेरली, मालाखेड़ा, राजगढ़, रामगढ़, गोविंदगढ़, शहरी इकाइयां शामिल हैं.

एक दशक में यह रहा जिले में लिंगानुपात : अलवर जिले में लिंगानुपात में एक दशक में उतार-चढ़ाव का दौर जारी रहा. स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के अनुसार लिंगानुपात 2015 में खेरली में 951 था, यहां एक दशक में लिंगानुपात का आंकड़ा घटता बढ़ता रहा और 2025 में घटकर 949 रह गया. इसी प्रकार लक्ष्मणगढ़ में 2015 में लिंगानुपात 984 था, जो 2025 में बढ़कर 1220 पर पहुंच गया. वहीं, मालाखेड़ा ब्लॉक में 2015 में 934 रहा, जो एक दशक में घटकर 894 ही रह गया. इसी प्रकार राजगढ़ में 2015 में यहां लिंगानुपात 968 था, जो एक दशक बाद 2025 में घटकर 908 रह गया. रामगढ़ में लिंगानुपात एक दशक पहले 2015 में 923 था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 965 तक पहुंच सका.

पढ़ें. राजस्थान में महिला सशक्तिकरण, पुरुष-महिला मतदाता लिंगानुपात में 7 अंक की वृद्धि

रैणी ब्लॉक में 2015 में लिंगानुपात 1078 था, जो एक दशक बाद 2025 में बढ़कर 1112 पर पहुंच गया. थानागाजी में 2015 में 1000 बेटों पर बेटियों की संख्या 1030 थी, जो 2025 में 1016 रही. शहरी इकाइयों में 2015 में लिंगानुपात 897 था, जो एक दशक बाद 2025 में बढ़कर 926 तक पहुंच गया. अलवर जिले में वर्ष 2023-24 में दो नए ब्लॅाकों का गठन किया गया. इनमें गोविंदगढ़ व उमरैण शामिल है. इसमें गोविंदगढ़ ब्लॉक में 2023-24 में लिंगानुपात 980 था, जो 2024-25 में 965 रह गया. वहीं, नए ब्लॉक उमरैण में 2023-24 में लिंगानुपात 1223 था, जो 2024-25 में 1016 रहा.