रोहतक के होटल में देह व्यापार का भंडाफोड़, दर्जनों युवक-युवतियां हिरासत में, शहर में मचा हड़कंप

रोहतक में एक होटल में छापेमारी के दौरान दर्जनों युवक युवतियों को पुलिस ने हिरासत में लिया.

SEX RACKET BUSTED IN ROHTAK
रोहतक में देह व्यापार का भंडाफोड़ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 13, 2025 at 2:42 PM IST

2 Min Read
रोहतक: शहर के व्यस्त इलाके छोटूराम चौक पर स्थित एक होटल में रविवार देर शाम रोहतक पुलिस ने छापेमारी की. होटल में देह व्यापार किया जाता था. छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक दर्जन से अधिक युवक और युवतियों को आपत्तिजनक हालात में पाया. पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया.

मुखबिर से मिली थी सूचना: पुलिस की मानें तो पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर आर्य नगर थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की. पुलिस को सूचना मिली थी कि होटल में लंबे समय से देह व्यापार का अवैध धंधा चल रहा है, जिसके बाद टीम ने अचानक होटल पर छापेमारी की.

रोहतक के होटल में देह व्यापार का भंडाफोड़ (Etv Bharat)

गिरफ्तार युवक युवतियों से पूछताछ: इस बारे में एएसपी प्रतीक अग्रवाल ने बताया कि, "प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि होटल संचालक बाहरी महिलाओं को बुलाकर उनसे देह व्यापार करवा रहा था. पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किए गए युवक-युवतियों से पूछताछ शुरू कर दी है. होटल को सील कर दिया गया है. पुलिस ने होटल संचालक सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम (PITA) के तहत मामला दर्ज कर लिया है. इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी जारी है. जल्द ही पूरा नेटवर्क बेनकाब किया जाएगा."

रोहतक होटल में देह व्यापार का भंडाफोड़ (Etv Bharat)

मचा हड़कंप: वहीं, पुलिस की इस कार्रवाई के बाद शहर में हड़कंप मच गया है. पुलिस का कहना है कि वह इस मामले में कड़ाई से जांच करेगी. साथ ही किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.

ये भी पढ़ें:हरियाणा सरकार को महापंचायत के बाद अल्टीमेटम, "48 घंटे में हटाओ डीजीपी वर्ना..."

