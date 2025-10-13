ETV Bharat / state

रोहतक के होटल में देह व्यापार का भंडाफोड़, दर्जनों युवक-युवतियां हिरासत में, शहर में मचा हड़कंप

रोहतक: शहर के व्यस्त इलाके छोटूराम चौक पर स्थित एक होटल में रविवार देर शाम रोहतक पुलिस ने छापेमारी की. होटल में देह व्यापार किया जाता था. छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक दर्जन से अधिक युवक और युवतियों को आपत्तिजनक हालात में पाया. पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया. मुखबिर से मिली थी सूचना: पुलिस की मानें तो पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर आर्य नगर थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की. पुलिस को सूचना मिली थी कि होटल में लंबे समय से देह व्यापार का अवैध धंधा चल रहा है, जिसके बाद टीम ने अचानक होटल पर छापेमारी की. रोहतक के होटल में देह व्यापार का भंडाफोड़ (Etv Bharat)