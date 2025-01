ETV Bharat / state

डीडवाना में सीवरेज मेंटीनेंस कार्मिक हड़ताल पर, 6 माह से नहीं मिल रहा वेतन - WORKERS WENT ON STRIKE IN DIDWANA

कुचामनसिटी: डीडवाना शहर की सीवरेज लाइनों की व्यवस्था एक बार फिर से पटरी से उतर सकती है. जगह-जगह सीवरेज लाइनों के चौक होने और सीवर मैनहॉल के लीकेज होने की समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि सीवरेज मेंटीनेंस का काम संभाल रही कंपनी के कर्मचारी शुक्रवार से हड़ताल पर चले गए. इन कर्मचारियों को पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिला है. इधर, कंपनी के प्रभारी जावेद तंवर का कहना है कि इस हालात के लिए नगर परिषद जिम्मेदार है, क्योंकि उसने पिछले ढाई सालों से कंपनी को बकाया 2 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया है. इसकी वजह से न केवल वे कर्मचारियों को वेतन दे पाने में असमर्थ है, बल्कि संसाधनों और मशीनरी का भुगतान भी नहीं हो पा रहा है.

सीवरेज लाइन की देखरेख करने वाले मजदूर गोविंद ने कहा कि जब भी हम कंपनी से भुगतान के बारे में बात करते हैं तो हमें हमेशा यह भरोसा देकर शांत कर दिया जाता है कि उनका भुगतान जल्द किया जाएगा. डीएलबी से पैसा आ जाने के बाद भी हमारा भुगतान नहीं किया गया. इसके चलते लेबर सप्लाई, पेटिंग, मशीन सप्लायर, सैप्टिक टैंकर सप्लायर, मैन हाल फ्रेम एण्ड कवर सप्लायर, डीजल सप्लायर एवं पीएस का इलेक्ट्रिक बिल आदि के भुगतान में भी कठिनाई हो रही है. इस कारण सुचारू रूप से काम नहीं हो पा रहे. इन सभी समस्याओं के चलते आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है. इधर, डीडवाना नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त देवीलाल ने बताया कि सीवरेज कर्मचारियों की मांग वाजिब है, लेकिन नगरीय निकाय विभाग से किसी तरह का पेमेंट अभी तक नहीं आया है. पेमेंट आते ही हम इनका भुगतान तुरंत कर देंगे.