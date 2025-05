ETV Bharat / state

बीएचयू के वैज्ञानिक कोरोना वायरस पर कर रहे रिसर्च. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 31, 2025 at 4:20 PM IST | Updated : May 31, 2025 at 4:32 PM IST 2 Min Read

वाराणसी : देश में कोरोना के नए वैरिएंट JN.1 से लोगों में दहशत है. वाराणसी में भी इसका असर दिखने लगा है. काशी में कोरोना संक्रमित पांच मरीजों का इलाज चल रहा है. कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए देश में रिसर्च भी चल रहा है. काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जीन वैज्ञानिक भी कोरोना संक्रमण पर रिसर्च कर रहे हैं. वह सीवर सर्विलांस सर्वे कर रहे हैं, जिसमें मानव के मल मूत्रों से बैक्टीरिया के असर के बारे में पता लगाया जाएगा. इसमें इस बात की जानकारी होगी कि किस गति से कोरोना वायरस किस क्षेत्र में फैल रहा है. कोरोनावायरस के बढ़ते प्रभाव को जानने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जीव वैज्ञानिक प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने सीवर सर्विलांस सर्वे शुरू किया है. जिसके जरिए वह सीवर के पानी के साथ कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव का परीक्षण करेंगे. इसके लिए वह शहर के अलग-अलग हिस्सों में टीमों को भेज कर पहले सैंपलिंग कलेक्ट करेंगे और उसके बाद लैब में उसकी जांच करेंगे. सीवर सर्विलांस सर्वे के जरिए कोरोना का लगाएंगे पता. (Video Credit; ETV Bharat)

