Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

सेवर सेंट्रल जेल के बंदी की इलाज के दौरान मौत, परिजनों ने लगाए आरोप, मांगा मुआवजा - PRISONER DIED IN BHARATPUR

सेवर सेंट्रल जेल में बंद एक बंदी की इलाज के दौरान मौत के मामले में परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए और मुआवजे की मांग की.

Sewar Central Jail
सेवर सेंट्रल कारागृह (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 10, 2025 at 6:36 PM IST

2 Min Read

भरतपुर: सेवर सेंट्रल कारागृह में बंद एक बंदी की रविवार सुबह इलाज के दौरान आरबीएम अस्पताल में मौत हो गई. बंदी आबकारी के एक मामले में सजायाफ्ता था. उसे सुबह तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सुबह करीब 9 बजे उसकी मौत हो गई. मौत के बाद परिजनों ने आरोप लगाए और सेवर केंद्रीय कारागार के बाहर विरोध प्रदर्शन किया.

सीओ पंकज यादव ने बताया कि चेतपाल (43) पुत्र प्रभूदयाल, निवासी ऊंचा गांव, थाना सेवर आबकारी के मुकदमे में जेल में बंद था. चेतपाल की तबीयत अचानक खराब हुई थी. उसे तुरंत आरबीएम अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. उन्होंने कहा कि मौत के कारणों की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड गठित कर पोस्टमार्टम कराया गया है और पूरे मामले की जुडिशियल इंक्वायरी होगी.

परिजनों की मांग पर क्या बोले सीओ, देखें वीडियो (ETV Bharat File Bharatpur)

पढ़ें: जेल में बंदी की तबीयत बिगड़ी, हुई मौत, परिजनों ने मोर्चरी पर दिया धरना, नहीं लिया शव - PRISONER DIED IN JODHPUR

मामले को लेकर परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं. मृतक के बेटे गोकुल ने बताया कि रक्षाबंधन के दिन (9 अगस्त) उसकी बुआ जेल में पिता को राखी बांधने आई थी. उस समय वह पूरी तरह स्वस्थ थे और सामान्य बातचीत कर रहे थे. गोकुल का कहना है कि अगले ही दिन अचानक मौत की सूचना मिली, जिससे परिवार स्तब्ध है. परिजनों का आरोप है कि उन्हें समय पर सूचित नहीं किया गया. उन्होंने घटना की निष्पक्ष जांच कराने और मुआवजे की मांग की है.

पढ़ें: सेवर जेल प्रहरी पर बंदियों से अवैध वसूली और प्रताड़ना के आरोप, जेल प्रशासन ने शुरू की जांच - BHARATPUR CENTRAL JAIL

घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने सेवर सेंट्रल जेल के बाहर देर तक विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान पुलिस और जेल प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को शांत कराने का प्रयास किया. सीओ पंकज ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा. जुडिशियल जांच में लापरवाही या अन्य तथ्य सामने आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

भरतपुर: सेवर सेंट्रल कारागृह में बंद एक बंदी की रविवार सुबह इलाज के दौरान आरबीएम अस्पताल में मौत हो गई. बंदी आबकारी के एक मामले में सजायाफ्ता था. उसे सुबह तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सुबह करीब 9 बजे उसकी मौत हो गई. मौत के बाद परिजनों ने आरोप लगाए और सेवर केंद्रीय कारागार के बाहर विरोध प्रदर्शन किया.

सीओ पंकज यादव ने बताया कि चेतपाल (43) पुत्र प्रभूदयाल, निवासी ऊंचा गांव, थाना सेवर आबकारी के मुकदमे में जेल में बंद था. चेतपाल की तबीयत अचानक खराब हुई थी. उसे तुरंत आरबीएम अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. उन्होंने कहा कि मौत के कारणों की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड गठित कर पोस्टमार्टम कराया गया है और पूरे मामले की जुडिशियल इंक्वायरी होगी.

परिजनों की मांग पर क्या बोले सीओ, देखें वीडियो (ETV Bharat File Bharatpur)

पढ़ें: जेल में बंदी की तबीयत बिगड़ी, हुई मौत, परिजनों ने मोर्चरी पर दिया धरना, नहीं लिया शव - PRISONER DIED IN JODHPUR

मामले को लेकर परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं. मृतक के बेटे गोकुल ने बताया कि रक्षाबंधन के दिन (9 अगस्त) उसकी बुआ जेल में पिता को राखी बांधने आई थी. उस समय वह पूरी तरह स्वस्थ थे और सामान्य बातचीत कर रहे थे. गोकुल का कहना है कि अगले ही दिन अचानक मौत की सूचना मिली, जिससे परिवार स्तब्ध है. परिजनों का आरोप है कि उन्हें समय पर सूचित नहीं किया गया. उन्होंने घटना की निष्पक्ष जांच कराने और मुआवजे की मांग की है.

पढ़ें: सेवर जेल प्रहरी पर बंदियों से अवैध वसूली और प्रताड़ना के आरोप, जेल प्रशासन ने शुरू की जांच - BHARATPUR CENTRAL JAIL

घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने सेवर सेंट्रल जेल के बाहर देर तक विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान पुलिस और जेल प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को शांत कराने का प्रयास किया. सीओ पंकज ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा. जुडिशियल जांच में लापरवाही या अन्य तथ्य सामने आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

For All Latest Updates

TAGGED:

PRISONER DIED AFTER FELL SICKबंदी की इलाज के दौरान मौतसेवर सेंट्रल के बंदी की मौतFAMILY OF PRISONER PROTEST IN JAILPRISONER DIED IN BHARATPUR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हाथी गांव में अनूठा फैशन शो, 'चंदा' पहनेगी 62 किलो के शाही गहने, बन ठन कर रैंप वॉक करेगी 'मारुति'

Ground Report : पाठशाला की दीवारें दरकने लगीं, सरकारी स्कूल को घोषित किया गया 'जीवन के लिए असुरक्षित'

डायबिटीज मरीज अपने डाइट में इन चार फलों को जरूर करें शामिल, जानें कारण

छह साल में 200% महंगा हुआ गोल्ड, एक हफ्ते में भी बड़ा उछाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.