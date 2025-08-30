ETV Bharat / state

दिल्ली: कालका जी मंदिर के सेवादार की पीट-पीटकर हत्या, चुनरी औऱ प्रसाद को लेकर हुआ था झगड़ा - KALKAJI TEMPLE SEWADAR DEATH

कालकाजी मंदिर के सेवादार की हत्या. इसके बाद से इलाके में दहशत फैल गई है. आरोपी को पुलिस ने किया गिऱफ्तार

कालका जी मंदिर के सेवादार की पीट-पीटकर हत्या
कालका जी मंदिर के सेवादार की पीट-पीटकर हत्या (ETV Bharat)
Published : August 30, 2025 at 11:20 AM IST

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के सुप्रसिद्ध कालकाजी मंदिर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां शुक्रवार देर रात झगड़े के बाद कालकाजी मंदिर के सेवादार की हत्या कर दी गई. इसके बाद से इलाके में दहशत फैल गई है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची.

पूरे मामले की जानकारी देते हुए साउथ ईस्ट जिले के डीसीपी हेमंत तिवारी ने बताया की शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे कालकाजी थाने में मंदिर परिसर में झगड़े की सूचना मिली थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत कालकाजी मंदिर मौके पर पहुंची.

मंदिर के अन्य सेवादार ने दी घटना की जानकारी (ETV Bharat)

क्या है पूरा मामला

पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोगों से पूछताछ में सामने आया कि कुछ लोग मंदिर दर्शन करने आए थे. दर्शन के बाद उन्होंने वहां मौजूद सेवादार से चुन्‍नी प्रसाद की मांग की. इस दौरान सेवादार और आरोपियों के बीच कहासुनी हो गई. मामला इतना बढ़ा कि आरोपियों ने लाठी-डंडों और मुक्कों से सेवादार पर हमला कर दिया.
गंभीर रूप से घायल कालकाजी मंदिर के सेवादार को तुरंत एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. सेवादार मृतक की पहचान योगेंद्र सिंह उम्र 35 वर्ष निवासी फत्तेपुर, हरदोई, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है. वह पिछले 14–15 वर्षों से कालकाजी मंदिर में सेवादार के रूप में कार्यरत थे और मंदिर से जुड़ी सेवाओं का संचालन देखते थे.

पुलिस ने दर्ज किया मामला
घटना के बाद इस पूरे मामले में कालकाजी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. डीसीपी हेमंत तिवारी के अनुसार घटना के दौरान स्थानीय लोगों ने एक आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. आरोपी की पहचान अतुल पांडे (30 वर्ष), निवासी दक्षिणपुरी के रूप में हुई है. दिल्ली पुलिस की कई टीम अब और अन्य आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश में जुट गई है.
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है. मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. वहीं, मृतक सेवादार के परिजनों को सूचित कर दिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार है.

आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल
आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल (ETV Bharat)

घटना पर आप नेता कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

घटना पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर लिखा," कालकाजी मंदिर में प्रसाद में चुन्नी नहीं देने पर मंदिर के सेवादार की पीट-पीटकर हत्या की गई। कल रात की घटना है । मंदिर के सेवादार की ऐसी निर्मम हत्या ? कैसे हिंदू बन गए हैं हम लोग ? दिल्ली के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं । पुलिस बस राजनैतिक कामों में व्यस्त है । पुलिस बस शरीफ जनता को डराती धमकाती है । चोर गुण्डे गैंसगस्टर पुलिस से बिल्कुल नहीं डरते । उन्हें लगता है पैसे से सब कुछ मैनेज हो जाएगा । हम पुलिस कमिश्नर से समय माँग रहे हैं।"

