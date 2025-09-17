ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में सेवा पखवाड़ा दिवस पर अलग-अलग आयोजन, रक्तदान और स्वास्थ्य शिविर में पहुंच रहे लोग

नारायणपुर/MCB: प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को बीजेपी सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है. 17 सितम्बर 2025 से 2 अक्टूबर 2025 तक ये अभियान चलेगा. इसके तहत बीजेपी स्वच्छता के अलावा रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य शिविर समेत कई आयोजन कर रही है. छत्तीसगढ़ के अलग-अलग शहरों में कई आयोजन किए गए हैं.

MCB जिले में स्वास्थ्य शिविर: जिला अस्पताल चिरमिरी में रक्त दान और विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया. जिसमें प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल भी शामिल हुए और खुद एक बुजुर्ग महिला को चश्मा पहनाया. मंत्री श्यामबिहारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्मदिन तक 15 दिन तक स्वास्थ्य सेवा स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जाएगा.

भाजपा युवा मोर्चा ने 200 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा है. वहीं स्वास्थ्य शिविर में भी रायपुर के बड़े अस्पतालों के अलग-अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए हैं जो निशुल्क सभी का चेकअप करेंगे और निशुल्क दवाई देंगे- श्यामबिहारी जायसवाल, मंत्री

बालाजी और रामकृष्ण अस्पताल से डॉक्टर पहुंचे हैं जो चेकअप कर रहे हैं. स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया जा रहा है- सीएमएचओ अविनाश खरे

नारायणपुर में रक्त दान: नारायणपुर जिले में पहली बार व्यापक स्तर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया. भाजपा युवा मोर्चा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, MPDD सेवा संघ और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी मिलकर इसका आयोजन कर रही है. इस शिविर में सहयोगी पार्टनर के तौर पर HDFC बैंक शाखा नारायणपुर की ओर से रक्तदान करने वाले सदस्यों को जूस आदि की व्यवस्था की गई.

महिलाओं ने भी किया रक्तदान: शिविर में 150 यूनिट से अधिक रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया था. इसमें महिला कार्यकर्ताओं ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई. महिला मोर्चा की 6 से अधिक कार्यकर्ताओं ने भी रक्तदान कर समाज को संदेश दिया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस और विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर एक ऐतिहासिक अवसर है. इस रक्तदान से मरीजों को बहुत लाभ मिलेगा. मैं जिलेवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ.- नारायण मरकाम, जिला पंचायत अध्यक्ष

हमारी संस्था पूरे विश्व के अलग-अलग स्थानों पर रक्तदान शिविर आयोजित करती है. इसी क्रम में आज नारायणपुर में भी शिविर हुआ है. इसमें स्थानीय लोगों की बड़ी भागीदारी रही है. यह रक्तदान जरूरतमंद मरीजों के लिए जीवनदायिनी साबित होगा.- नूनकरण सुराना, सदस्य MPDD सेवा संकलन कार्यक्रम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर उनकी लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए यह हम आयोजन कर रहे. सैकड़ों युवा कार्यकर्ता इसमें हिस्सा ले रहे हैं. हम चाहते हैं कि मोदी जी देश को निरंतर तरक्की की राह पर आगे बढ़ाते रहें.- पंकज जैन, भाजयुमो जिला अध्यक्ष

आज मैंने पहली बार रक्तदान किया है. समाज में भ्रांतियां हैं कि रक्तदान से कमजोरी आती है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं महसूस किया. बल्कि मुझे अच्छा लगा. रक्तदान सभी को करना चाहिए.- रामशिला नाग, भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य

