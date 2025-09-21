स्कूल से घर वापस आ रहे थे बच्चे, तभी ट्रक ने मार दी टक्कर, तीन की मौत
छपरा में सड़क हादसे में बच्चे समेत तीन की मौत हो गयी. घटना उस समय हुई जब छात्र ऑटो में सवार घर लौट रहे थे.
Published : September 21, 2025 at 8:50 PM IST
सारण: बिहार के सारण में सड़क हादसे में तीन की मौत हो गयी. हादसा रविवार को छपरा-मुजफ्फरपुर एनएच-722 पर उस समय हुआ जब एक स्कूली ऑटो को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. आधा दर्जन बच्चे घायल भी हैं, जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है.
दो बच्चे और चालक की मौत: मृतकों में स्थानीय थाना क्षेत्र के हरनबढा गांव निवासी गुड्डू ठाकुर की छह वर्षीय पुत्री मिष्टी कुमारी और एक अन्य छात्र शामिल है. इसके अलावे ऑटो चालक की भी मौत हो गयी. चालक की पहचान नहीं हो सकी है. हादसे में घायल को तत्काल मकेर अस्पताल ले जाया गया, जहां छपरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया.
रविवार को खुला था स्कूल: स्थानीय लोगों ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त ऑटो एमएस पब्लिक स्कूल का था. लोगों ने बताया कि स्पेशल क्लास के कारण स्कूल रविवार को खुला था. इस कारण बच्चे रविवार को स्कूल से पढ़ाई कर लौट रहे थे. इसी दौरान दोपहर 2:30 बजे हादसा हो गया.
चालक वाहन लेकर फरार: ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि वाहन और फरार चालक की जल्द से जल्द पहचान कर कार्रवाई की जाए. अभी तक सड़क पर जाम की स्थिति बनी हुई है. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है.
"घायलों को मकेर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है. जहां इलाज चल रहा है. तीन मृतक जिसमें दो बच्चे हैं और एक ऑटो ड्राइवर है, उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेजा जा रहा है." -वीरेंद्र नारायण सिंह,थाना प्रभारी, मकेर
