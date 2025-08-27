ETV Bharat / state

बस्तर में भीषण बाढ़, कार सहित बहे परिवार की दर्दनाक मौत, सीएम साय ने ली राहत और बचाव की जानकारी - BASTAR FLOOD

24 घंटे से बस्तर बाढ़ से प्रभावित है.

BASTAR FLOOD
बस्तर में भीषण बाढ़ (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 27, 2025 at 10:05 AM IST

Updated : August 27, 2025 at 10:20 AM IST

4 Min Read

बस्तर: छत्तीसगढ़ के बस्तर में 26 अगस्त को आफत बनकर बरसी बारिश ने तबाही मचाई है. बाढ़ के कारण बस्तर में लोग पिछले 24 घंटों से प्रभावित है. वहीं इस आफत की बारिश से 1 परिवार की दर्दनाक मौत हो गई है.

पति पत्नी और दो बच्चों की दर्दनाक मौत: 26 अगस्त को सुबह ETV भारत ने खबर दिखाई थी कि NH 30 पर बाढ़ का पानी बह रहा है. नेशनल हाइवे के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी है. इसी बारिश में NH 30 की सड़क कट गई. जगदलपुर का रहने वाला परिवार, जिसमें पति पत्नी और दो बच्चे अपनी कार से सुकमा जाने के लिए निकले थे. लेकिन सड़क कटने के कारण उनकी कार बह गई. स्थानीय लोगों की नजर भी उस बहते कार पर पड़ी. कई लोगों ने कोशिश भी की, लेकिन कार पानी में बहते हुए आगे बढ़ गई.

बस्तर में बाढ़ से तबाही (ETV Bharat Chhattisgarh)

देर शाम मिले परिवार के चारों लोगों के शव: पुलिस प्रशासन को कार बहने के सूचना दी गई. रेस्क्यू शुरू किया गया. रेस्क्यू टीम ने कार के ड्राइवर को देर शाम बाहर निकाला. कार में पति-पत्नी और 2 बच्चे फंसे रहे. कार में फंसे रहने के कारण उनकी मौत हो गई. जिनका शव देर रात निकाला गया. चारों के शवों को डिमरापाल अस्पताल भेजा गया बताया जा रहा है कि वे तमिलनाडु के निवासी हैं. जगदलपुर शहर में रह रहे थे.

आफत की बारिश से बस्तर के 85 गांव जलमग्न: वहीं बाढ़ के कारण बस्तर जिले के मांदर गांव के 85 मकान जलमग्न हो गए. जिनमें 15 लोगों को SDRF की टीम ने नाव से बाहर निकला. 6 लोग गंभीर स्थिति में फंसे रहने के कारण उनका रेस्क्यू वायु सेना के हेलीकॉप्टर से किया गया. मांदर गांव में राहत शिविर केंद्र बनाया गया है. जहां आवश्यक सामग्री पीड़ितों के लिए भेजी गई.

अचानक पानी से हमारा बहुत नुकसान हुआ है. लगभग 10 से 15 घर डूब गए. कोई भी देखने नहीं आया- निवासी, दंतेवाड़ा

मेरे घर का पूरा सामान बारिश के पानी में डूब गया है. हम रोड पर है, कहां जाए क्या करें समझ नहीं आ रहा- निवासी, दंतेवाड़ा

बस्तर प्रशासन ने लोगों का किया रेस्क्यू: केशलूर में फंसे करीब 15 से ज्यादा गाड़ियों में 50 से अधिक लोगों का रेस्क्यू किया गया. बाढ़ के कारण जगह जगह सड़कें टूट गई है.

जगदलपुर दंतेवाड़ा रूट प्रभावित: जगदलपुर दंतेवाड़ा मार्ग में बागमुंडी पनेडा के पास सड़क टूट गई है. जिससे आवागमन में परेशानी है. हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कही जा रही है. एनएच 30 की सड़क कटने से पिछले 24 घंटे से आवागमन बाधित है.

बस्तर में बारिश के अरबों का नुकसान हो गया है. 2 दिन बारिश की और संभावना है. सभी को अलर्ट रहने की जरूरत है- स्थानीय, दंतेवाड़ा

सीएम साय ने ली बाढ़ की जानकारी: इधर सीएम विष्णुदेव साय की नजर भी बस्तर में बाढ़ के हालातों पर है. सीएम साय ने राजस्व सचिव रीना बाबासाहेब कंगाले व बस्तर संभागायुक्त डोमन सिंह से फोन पर राहत एवं बचाव कार्य के संबंध में जानकारी ली. राजस्व सचिव ने बताया कि राहत और बचाव कार्य पूरी तत्परता से चल रहा है. अब तक 68 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है.

बस्तर में बाढ़ के हालाताों पर ETV भारत की लगातार नजर बनी हुई है. बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर में संवाददाता भारी बारिश के बीच बाढ़ की हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं.

बीजापुर में भारी बारिश का कहर, 100 गांवों का जिले से टूटा संपर्क, कई जगह लोग फंसे
बस्तर में मूसलाधार बारिश से तबाही, दंतेवाड़ा में बाढ़ जैसे हालात, हाई अलर्ट घोषित
बीजापुर में पोटा केबिन भ्रष्टाचार, 24 अधीक्षक हटाए गए, नए वार्डन की नियुक्ति

बस्तर: छत्तीसगढ़ के बस्तर में 26 अगस्त को आफत बनकर बरसी बारिश ने तबाही मचाई है. बाढ़ के कारण बस्तर में लोग पिछले 24 घंटों से प्रभावित है. वहीं इस आफत की बारिश से 1 परिवार की दर्दनाक मौत हो गई है.

पति पत्नी और दो बच्चों की दर्दनाक मौत: 26 अगस्त को सुबह ETV भारत ने खबर दिखाई थी कि NH 30 पर बाढ़ का पानी बह रहा है. नेशनल हाइवे के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी है. इसी बारिश में NH 30 की सड़क कट गई. जगदलपुर का रहने वाला परिवार, जिसमें पति पत्नी और दो बच्चे अपनी कार से सुकमा जाने के लिए निकले थे. लेकिन सड़क कटने के कारण उनकी कार बह गई. स्थानीय लोगों की नजर भी उस बहते कार पर पड़ी. कई लोगों ने कोशिश भी की, लेकिन कार पानी में बहते हुए आगे बढ़ गई.

बस्तर में बाढ़ से तबाही (ETV Bharat Chhattisgarh)

देर शाम मिले परिवार के चारों लोगों के शव: पुलिस प्रशासन को कार बहने के सूचना दी गई. रेस्क्यू शुरू किया गया. रेस्क्यू टीम ने कार के ड्राइवर को देर शाम बाहर निकाला. कार में पति-पत्नी और 2 बच्चे फंसे रहे. कार में फंसे रहने के कारण उनकी मौत हो गई. जिनका शव देर रात निकाला गया. चारों के शवों को डिमरापाल अस्पताल भेजा गया बताया जा रहा है कि वे तमिलनाडु के निवासी हैं. जगदलपुर शहर में रह रहे थे.

आफत की बारिश से बस्तर के 85 गांव जलमग्न: वहीं बाढ़ के कारण बस्तर जिले के मांदर गांव के 85 मकान जलमग्न हो गए. जिनमें 15 लोगों को SDRF की टीम ने नाव से बाहर निकला. 6 लोग गंभीर स्थिति में फंसे रहने के कारण उनका रेस्क्यू वायु सेना के हेलीकॉप्टर से किया गया. मांदर गांव में राहत शिविर केंद्र बनाया गया है. जहां आवश्यक सामग्री पीड़ितों के लिए भेजी गई.

अचानक पानी से हमारा बहुत नुकसान हुआ है. लगभग 10 से 15 घर डूब गए. कोई भी देखने नहीं आया- निवासी, दंतेवाड़ा

मेरे घर का पूरा सामान बारिश के पानी में डूब गया है. हम रोड पर है, कहां जाए क्या करें समझ नहीं आ रहा- निवासी, दंतेवाड़ा

बस्तर प्रशासन ने लोगों का किया रेस्क्यू: केशलूर में फंसे करीब 15 से ज्यादा गाड़ियों में 50 से अधिक लोगों का रेस्क्यू किया गया. बाढ़ के कारण जगह जगह सड़कें टूट गई है.

जगदलपुर दंतेवाड़ा रूट प्रभावित: जगदलपुर दंतेवाड़ा मार्ग में बागमुंडी पनेडा के पास सड़क टूट गई है. जिससे आवागमन में परेशानी है. हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कही जा रही है. एनएच 30 की सड़क कटने से पिछले 24 घंटे से आवागमन बाधित है.

बस्तर में बारिश के अरबों का नुकसान हो गया है. 2 दिन बारिश की और संभावना है. सभी को अलर्ट रहने की जरूरत है- स्थानीय, दंतेवाड़ा

सीएम साय ने ली बाढ़ की जानकारी: इधर सीएम विष्णुदेव साय की नजर भी बस्तर में बाढ़ के हालातों पर है. सीएम साय ने राजस्व सचिव रीना बाबासाहेब कंगाले व बस्तर संभागायुक्त डोमन सिंह से फोन पर राहत एवं बचाव कार्य के संबंध में जानकारी ली. राजस्व सचिव ने बताया कि राहत और बचाव कार्य पूरी तत्परता से चल रहा है. अब तक 68 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है.

बस्तर में बाढ़ के हालाताों पर ETV भारत की लगातार नजर बनी हुई है. बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर में संवाददाता भारी बारिश के बीच बाढ़ की हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं.

बीजापुर में भारी बारिश का कहर, 100 गांवों का जिले से टूटा संपर्क, कई जगह लोग फंसे
बस्तर में मूसलाधार बारिश से तबाही, दंतेवाड़ा में बाढ़ जैसे हालात, हाई अलर्ट घोषित
बीजापुर में पोटा केबिन भ्रष्टाचार, 24 अधीक्षक हटाए गए, नए वार्डन की नियुक्ति
Last Updated : August 27, 2025 at 10:20 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

बस्तर में भीषण बाढ़SEVERE FLOOD IN BASTARछत्तीसगढ़ बाढ़CHHATTISGARH FLOODBASTAR FLOOD

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

रायपुर के भवनों और मैदानों का स्वतंत्रता संग्राम से रहा है नाता, आंदोलनकारियों की आवाज से लेकर अंग्रेजों के जुल्म की देते हैं गवाही

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य, बारिश में स्वर्ग सा कराता है अनुभव, वीकेंड के दिनों में बेस्ट डेस्टिनेशन

ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.