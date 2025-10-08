ETV Bharat / state

रींगस-श्रीमाधोपुर रेल कॉरिडोर पर बड़ा हादसा, चावल से लदी मालगाड़ी के 38 डिब्बे पटरी से उतरे

मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे ( ETV Bharat Sikar )

सीकर : राजस्थान के सीकर जिले में रींगस-श्रीमाधोपुर रेल कॉरिडोर पर मंगलवार देर रात एक बड़ा रेल हादसा हो गया. इस हादसे में मालगाड़ी के करीब 38 डिब्बे पटरी से उतर गए. हादसे के बाद रेल मार्ग पर आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है. बताया जा रहा है कि यह मालगाड़ी पूरी तरह चावल से लदी हुई थी और फुलेरा से रवाना होकर रेवाड़ी की ओर जा रही थी. हादसा इतना जोरदार था कि कई डिब्बे एक-दूसरे के ऊपर चढ़ गए, जिससे ट्रैक पर मलबे का ढेर लग गया. उत्तर पश्चिम रेलवे (NWR) के जयपुर मंडल रेल प्रबंधक (DRM) रवि जैन ने बताया कि यह घटना श्रीमाधोपुर रेलवे स्टेशन के नजदीक बी केबिन क्षेत्र में हुई. यह ट्रैक मुंबई से दिल्ली को जोड़ता है. यहां मालगाड़ी को मेन लाइन से लूप लाइन पर लेते समय अचानक एक डिब्बा पटरी से उतर गया, जिससे पीछे के लगभग 38 डिब्बे एक के बाद एक डिरेल हो गए. घटना की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के क्षेत्रों में लोगों की नींद खुल गई और देखते ही देखते रेलवे ट्रैक के पास भारी भीड़ जमा हो गई. पढ़ें. कोलायत के चानी गांव में रेल हादसा, मालगाड़ी के 34 डिब्बे हुए डिरेल, ये ट्रेन हुई रद्द

मालगाड़ी के 38 डिब्बे पटरी से उतरे (ETV Bharat Sikar) राहत और बचाव कार्य जारी : हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे के उच्च अधिकारी और तकनीकी टीम मौके पर पहुंच गई. रातभर राहत और बचाव कार्य जारी रहा. रेलवे कर्मचारियों ने क्रेन और भारी मशीनों की मदद से पटरी से उतरे डिब्बों को हटाने का प्रयास किया. फिलहाल किसी तरह के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है, जो इस दुर्घटना में सबसे बड़ी राहत की बात रही. रेलवे अधिकारियों के अनुसार, घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है. रेलवे ने जांच के आदेश दे दिए हैं और दुर्घटना के कारणों की पड़ताल भी जारी है. यातायात पूरी तरह बाधित : इस हादसे के चलते रींगस-श्रीमाधोपुर कॉरिडोर पर रेल यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है. कई ट्रेनों का संचालन रोक दिया गया है और कुछ को वैकल्पिक मार्ग से डायवर्ट किया गया है. रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ट्रैक से मलबा हटाने में कुछ घंटे लग सकते हैं, जिसके बाद मरम्मत कार्य शुरू किया जाएगा. स्थानीय प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया है और हालात पर नजर बनाए हुए है. फिलहाल रेलवे की ओर से यात्रियों और नागरिकों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें. हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है.

